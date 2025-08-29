Designwerk lädt Elektro-Lkw erstmals mit über 1,1 Megawatt Leistung

Das Schweizer Unternehmen Designwerk hat unter realen Bedingungen erfolgreich eine Ladeleistung von über einem Megawatt für Elektro-Lkw erzielt. Im Rahmen eines vom hiesigen Bundesamt für Energie unterstützten Demonstrationsprojekts wurde ein E-Lkw-Prototyp mit einer Spitzenleistung von 1.140 kW geladen.

Damit übertraf das Unternehmen die ursprüngliche Zielmarke von 1.050 kW um acht Prozent. Die 1.000-kWh-Batterie des Lastwagens wurde in 42 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen – mit einer durchschnittlichen Ladeleistung von 906 kW. Durch das Megawatt Charging System (MCS) flossen 625 kWh.

Die Tests fanden bereits im Juli auf dem Werkhof des Nationalstrassen Gebiets VI in Oberbüren (SG) statt. Beteiligt war auch die Spedition Galliker Transport, ein Pilotkunde von Designwerk, der bereits eine Designwerk-Ladestation mit dem derzeit üblichen Schnellladestandard CCS nutzt. Vor dem eigentlichen Megawatt-Ladevorgang wurden mehrere Testreihen durchgeführt, um die Kommunikation zwischen den Komponenten sowie die Steuer- und Leistungselektronik abzustimmen.

Die eingesetzte Ladeinfrastruktur basiert auf einem Megawatt-Ladesystem, das Designwerk als Containerlösung entwickelt hat. Es wurde bereits 2022 vorgestellt und verfügt über integrierte Batteriespeicher. Diese ermöglichen das Zwischenspeichern von Energie aus dem Stromnetz oder aus lokal erzeugter erneuerbarer Energie. Auf diese Weise können kurzfristig hohe Ladeleistungen bereitgestellt werden, ohne das Netz zu überlasten. Zudem lassen sich auch gebrauchte Batterien aus E-Lkw integrieren, was ökologische und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.

Das getestete Fahrzeug war ein Prototyp mit einem MCS-Ladeanschluss und einer Batterie mit einem Brutto-Energiegehalt von 1.000 kWh, aufgeteilt in vier Batteriepacks zu je 250 kWh. Aktuelle E-Schwerlastfahrzeuge verfügen meist nur über Batterien mit 500 bis 600 kWh. Mit der größeren Batterie will Designwerk auch Einsatzszenarien im Fernverkehr abdecken, bei denen Zwischenladungen während gesetzlich vorgeschriebener Pausen ausreichen müssen.

Bei E-Lkw mit kleineren Batterien kann der CCS-Standard in Kombination mit leistungsfähigen Ladesäulen genügen. Doch für das schnelle Laden einer 1.000-kWh-Batterie innerhalb von 45 Minuten ist laut Designwerk der MCS-Standard zwingend erforderlich. Ziel sei es, mit dieser Technologie Tagesreichweiten von bis zu 1.000 Kilometern zu ermöglichen – auch für energieintensive Transportaufgaben.

Zwar hat Designwerk bereits Lkw mit 1.000-kWh-Batterien ausgeliefert, diese verfügen jedoch noch über CCS-Anschlüsse, wodurch die Ladezeiten länger als die Fahrpausen ausfallen. Die neue Kombination aus großer Batterie und hoher Ladeleistung soll nun einen Betrieb ermöglichen, der mit Diesel-Lkw vergleichbar ist. „Ein 40-Tonner lädt dank Mega Charging so schnell wie ein Elektroauto – nur mit deutlich mehr Leistung“, erklärt Niels Ross, Projektleiter Ladetechnik bei Designwerk.

Laut Designwerk läuft derzeit die Kleinserienproduktion des Systems. Parallel wird das finale Kommunikationsprotokoll für das Megawatt Charging System implementiert. Zudem sollen in den kommenden Monaten Funktionen zur intelligenten Steuerung und Netz-Einbindung weiterentwickelt werden. Das Unternehmen sieht darin einen wichtigen Schritt zur Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs.