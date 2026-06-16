Coca-Cola testet batterieelektrischen Mercedes eActros 600 über Hylane

Hylane baut die Partnerschaft mit Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE) aus. CCEP DE setzt für Langzeit-Tests emissionsfreier Lkw im schweren Straßengüterverkehr bereits den Wasserstoff-Lkw Hyundai XCient Fuel Cell von Hylane im Logistikbetrieb ein. Hinzu kommt nun ein rein batterieelektrischer Mercedes-Lkw mit BERGERecotrail-Auflieger, der im Raum Mannheim für Getränketransporte unterwegs ist und Erkenntnisse für die Langzeit-Tests liefern soll.

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes-Benz eActros 600 LS 4×2. Die batterieelektrische Sattelzugmaschine verfügt über 620 kWh Batteriekapazität, rund 500 Kilometer Reichweite und eine Ladeleistung von bis zu 400 kW über CCS sowie bis zu 1000 kW über MCS. Der eActros 600 erreicht bis zu 600 kW/816 PS Spitzenleistung. Das zulässige Gesamtgewicht im kombinierten Verkehr liegt bei bis zu 44 Tonnen.

Der vollelektrische Sattelzug wird mit einem BERGERecotrail-Auflieger kombiniert. Dessen niedriges Eigengewicht soll die Nutzung von E-Zugmaschinen wie dem eActros 600 ohne Kompromisse ermöglichen. Für die Getränkelogistik wird die Kombination wegen des optimierten Eigengewichts des Trailers als besonders geeignet beschrieben.

Eine zentrale Herausforderung im schweren Güterverkehr ist die Achslast von maximal 11,5 Tonnen pro Achse. Bei konventionellen Aufliegern bleibt dabei oft Nutzlastpotenzial ungenutzt. Coca-Cola hat sich für einen BERGERecotrail-Auflieger mit optimiertem Radstand entschieden, um Laderaum und Achslast gleichermaßen auszuschöpfen Die SpeedCurtain-Plane von Schmitz Cargobull soll schnelles Be- und Entladen ermöglichen.

Laut Hylane ermöglicht die Kombination aus eActros 600 und einem auf hohe Nutzlasten ausgelegten Auflieger einen wirtschaftlichen und zugleich emissionsfreien Betrieb im anspruchsvollen Alltag. „Gemeinsam mit unseren Fahrerinnen und Fahrern möchten wir über mehrere Jahre hinweg gezielt Erfahrungen mit modernen, emissionsfreien Technologien sammeln“, erklärt Dirk Stenzel von CCEP DE. „Wir transportieren viele verschiedene Getränkegebinde in vielen Regionen des Landes. Nur mithilfe umfassender Langzeittests können wir gemeinsam mit unseren Partnern Wege finden, um den komplexen Anforderungen mit moderner Technologie zukünftig gerecht zu werden.