Hyundai kündigt Premiere von Concept Three an

Hyundai Motor wird in Kürze bei der Messe IAA Mobility 2025 in München die Studie „Concept Three“ vorstellen. Im Vorfeld der Weltpremiere zeigen die Südkoreaner eine Design-Skizze des ersten kompakten Konzepts der Elektroauto-Reihe Ioniq.

„Die Entwicklung des Concept Three war für uns eine Gelegenheit, das kompakte Elektrofahrzeug von Grund auf neu zu denken“, erklärt Simon Loasby, Senior Vice President und Head of Hyundai Design Center. „Wir haben die Typologie ‚Aero Hatch‘ definiert, um eine Silhouette zu schaffen, die sich im Fluss befindet und zu einer wunderschön proportionierten Skulptur wird.“

Manuel Schoettle, Exterior Designer des Concept Three, fügt hinzu: „Die Authentizität, mit der wir den Stahl behandelt haben, fühlte sich ursprünglich und natürlich an, wodurch das Concept Three extrem puristisch wirkt.“ Konkreter wird man noch nicht, will aber bei der IAA einen detaillierten Einblick in das Concept Three und seine Rolle „bei der Neudefinition“ des Segments der kompakten E-Autos geben.

Bislang ist der Crossover Ioniq 5 mit rund 4,6 Metern Länge das kompakteste Ioniq-Elektroauto. Mit der knapp 4,2 Meter langen Batterie-Version des Kona hat Hyundai bereits einen kleineren Vollstromer im Programm, dieser fährt jedoch nicht auf der Electric Global Modular Platform (E-GMP) und ist somit technologisch nicht auf dem Niveau der Ioniq-Modelle.

Der Concept Three wird laut Berichten im dritten Quartal kommendes Jahres als Ioniq 3 in die Serie gehen. Das Angebot könnte ähnlich wie beim bereits bestellbaren EV3 der Konzernschwester Kia aussehen. Dieser bietet in der Long-Range-Variante mit 81,4 kWh großer Batterie bis zu 600 Kilometer WLTP-Reichweite. In der Standard-Range-Version ermöglichen 58,3 kWh etwa 430 Kilometer pro Ladung. Beide Varianten werden von einem 150-kW-Motor (204 PS) an der Vorderachse angetrieben, ein Allrad-Modell mit zweiter E-Maschine an der Hinterachse ist angekündigt. Los geht es bei 35.990 Euro.