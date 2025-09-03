Audi bestätigt Einsteiger-Elektroauto für 2026

Mit dem zweisitzigen Sportwagen Concept C hat kürzlich Audi ein Elektroauto vorgestellt, das einen Ausblick auf ein Serienmodell und die künftige Designphilosophie der Marke gibt. In einer Mitteilung dazu bestätigten die Ingolstädter unter anderem auch, im nächsten Jahr einen neuen Einstiegs-Stromer einzuführen.

„Auch im kommenden Jahr führt das Unternehmen seine Modelloffensive fort. Beispielsweise mit einem rein elektrischen Einstiegsmodell, das ab 2026 in Ingolstadt produziert wird“, so das Unternehmen. Mehr wurde zu dem Fahrzeug nicht verraten.

„Es wird ein Elektrofahrzeug in der Klasse, in der auch der A3 angesiedelt ist. Und es wird ein richtig tolles Modell“, sagte im März CEO Gernot Döllner. Zuvor hatte Audi einen Produktionsstart erst im Jahr 2027 geplant. Derzeit ist das erschwinglichste Elektroauto der Marke das Mittelklasse-SUV Q4 e-tron. Die bisher kleinsten Modelle, der A1 und Q2, sind nur mit Verbrenner verfügbar und laufen ohne Nachfolger aus.

Als Plattform für das geplante Modell dürfte der Elektroauto-Baukasten MEB der Konzernmutter Volkswagen dienen, wahrscheinlich in einer angepassten Version für kompaktere Modelle. Was technisch konkret zu erwarten ist, bleibt abzuwarten. Gegenüber den bisherigen MEB-Modellen dürfte Audis dann erschwinglichstes Elektroauto jedoch mehr Leistung, Reichweite und Schnellladefähigkeiten bieten, da die Plattform aufgerüstet wird und die Marke das Premiumsegment im Fokus hat.

Wie ein moderner elektrischer kleinerer Audi aussehen könnte, hat Audi schon 2019 mit der Studie AI:ME (Artikelbild) für Megacities aufgezeigt. Allerdings wird erwartet, dass das kompakte Serienmodell eher als SUV vorfährt, da dieses Format stark gefragt ist.

Nach den Worten des Audi-Chefs wird das neue Elektroauto im Segment des A3 an den Start gehen, es könnte also um die 4,3 Meter lang werden. Im Innenraum sollte es dabei dank des platzsparenden Elektroantriebs deutlich geräumiger sein als beim A3.