Porsche erwägt simulierte Gangschaltung und künstlichen V8-Sound in Elektroautos

Porsche hat seine Haltung zu simulierten Gangwechseln in Elektroautos offenbar überdacht. Noch im letzten Jahr äußerte sich ein Entwicklungsfahrer des Unternehmens skeptisch über „Fake“-Schaltungen und bezeichnete sie als sinnlos. Nun zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

Bei einer Testfahrt mit einem Prototyp des vollelektrischen Cayenne konnte sich das Portal The Drive mit Sascha Niesen unterhalten, der für die Prototypenflotte von Porsche verantwortlich ist. Im Gespräch offenbarte der Manager, dass Porsche bereits ein funktionsfähiges Konzeptfahrzeug mit einem simulierten Achtganggetriebe entwickelt hat. Begleitet werde dieses von authentischen Motorgeräuschen, die nicht synthetisch erzeugt wurden, sondern aus Aufnahmen eines echten V8-Motors stammen – konkret aus einem Porsche-Cayenne-V8.

„Wir haben Geräusche sowohl vom Innenraum als auch vom Auspuff aufgenommen“, erklärte Niesen. Die technische Umsetzung ist jedoch komplex. Elektromotoren drehen deutlich schneller als Verbrennungsmotoren, weshalb sich deren Klangverhalten nicht einfach übertragen lässt. „Man muss es modulieren, weil der Drehzahlbereich viel größer ist“, so Niesen.

Entscheidend ist laut dem Manager, dass Porsche den virtuellen Gangwechsel in Betracht zieht. Aktuell fehle es im Prototyp zwar noch an Schaltwippen, aber entsprechende Hardware sei technisch möglich – und offenbar bereits vorhanden. Denn wie Niesen berichtet, existiert bereits ein Konzeptfahrzeug, das über diese Ausstattung verfügt.

„Ich wollte es hassen“

„Ich habe im März ein Konzeptfahrzeug gefahren“, berichtete Niesen. „Ich wollte es hassen, weil es künstlich und fake ist. Ich hatte Angst, dass Leute dahinterstecken, die nur Software-Nerds sind und keine Ahnung von Getrieben haben.“ Doch seine Skepsis wich nach der Probefahrt. Das Projekt wurde von Ingenieuren betreut, die zuvor an Porsche-Doppelkupplungs- und Wandlergetrieben gearbeitet hatten. „Und sie wissen, was sie tun“, lobte Niesen. „Sie konnten es so gestalten, dass es sich wie ein echtes Wandlergetriebe anfühlte. Ich konnte keinen Unterschied erkennen.“

Obwohl die Nachfrage nach solchen Features im E-Auto-Segment nicht allgegenwärtig sei, sieht Niesen darin einen Mehrwert. Die Technik erfordere kaum zusätzliche Hardware und könne nach Wunsch des Fahrers ein- und ausgeschaltet werden. „Man muss dem Kunden die Möglichkeit geben, sich stärker einzubringen, aber in einem E-Auto darf es nicht verpflichtend sein.“

Aus ingenieurstechnischer Sicht sei ein Schaltgetriebe in einem Elektroauto zwar nicht notwendig, räumte Niesen ein. Doch auch stufenlose Automatikgetriebe würden bereits Gangwechsel simulieren, weil es sich natürlicher anfühlt. Notwendig sei es nicht gewesen.