Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:

VW hat die Einführung eines kompakten Elektro-SUV angekündigt. Nun gibt es einen Ausblick auf das Modell in Form einer Konzeptzeichnung. Mehr »

Kurz vor der Weltpremiere des nächsten iX3 auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ veröffentlicht BMW noch einen Teaser der Front. Mehr »

In Sachsen ist die Serienproduktion des ID.3 GTX FIRE+ICE gestartet. Die Elektroauto-Sonderedition läuft in Zwickau und in Dresden vom Band. Mehr »

In einer aktuellen Mitteilung bestätigte Audi anderem auch, im Jahr 2026 ein neues Einsteiger-Elektroauto im Segment des A3 einzuführen. Mehr »

Mercedes-Benz wird offenbar die Produktion der Elektroauto-Reihe EQE im Jahr 2026 einstellen. Bestätigen will man das aber noch nicht. Mehr »

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD präsentiert seinen deutschen Kunden mit dem Seal 6 DM-i Touring einen neuen Plug-in-Hybridwagen. Mehr »

Die exportstarke deutsche Industrie bekommt immer mehr Konkurrenz, vor allem aus China. Das geht aus einer aktuellen Analyse hervor. Mehr »

Im August 2025 kamen in Deutschland 39.367 Elektroautos und 82.578 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (23.973 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »