Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:
VW zeigt neue Teaserbilder von kompaktem Elektro-SUV
VW hat die Einführung eines kompakten Elektro-SUV angekündigt. Nun gibt es einen Ausblick auf das Modell in Form einer Konzeptzeichnung. Mehr »
BMW zeigt Teaserbild der iX3-Front vor der Enthüllung
Kurz vor der Weltpremiere des nächsten iX3 auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ veröffentlicht BMW noch einen Teaser der Front. Mehr »
VW: ID.3 GTX FIRE+ICE: Serienproduktion in Zwickau und Dresden gestartet
In Sachsen ist die Serienproduktion des ID.3 GTX FIRE+ICE gestartet. Die Elektroauto-Sonderedition läuft in Zwickau und in Dresden vom Band. Mehr »
Audi bestätigt Einsteiger-Elektroauto für 2026
In einer aktuellen Mitteilung bestätigte Audi anderem auch, im Jahr 2026 ein neues Einsteiger-Elektroauto im Segment des A3 einzuführen. Mehr »
Mercedes stellt laut Bericht EQE Limousine und EQE SUV 2026 ein
Mercedes-Benz wird offenbar die Produktion der Elektroauto-Reihe EQE im Jahr 2026 einstellen. Bestätigen will man das aber noch nicht. Mehr »
BYD stellt Plug-in-Hybrid-Kombi Seal 6 DM-I Touring vor
Der chinesische Stromer-Hersteller BYD präsentiert seinen deutschen Kunden mit dem Seal 6 DM-i Touring einen neuen Plug-in-Hybridwagen. Mehr »
Analyse: China baut Marktanteile in Europa erheblich aus – zu Lasten Deutschlands
Die exportstarke deutsche Industrie bekommt immer mehr Konkurrenz, vor allem aus China. Das geht aus einer aktuellen Analyse hervor. Mehr »
Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen August 2025
Im August 2025 kamen in Deutschland 39.367 Elektroautos und 82.578 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (23.973 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »
Kommentare
PP meint
Richtig. Ein Klickzähler in Form eines Sackkarrenrades muss her. Über Teams einsehbar. Gesponsert von Hilti.
PP meint
Für Kirky…
eBikerin meint
Aber direkt Sponsoring vom Hilti-Heinz oder seinem Bruder dem Hilti-Horst. Damit gewisse Leute auch endlich mal die Namen lernen ;-)
PP meint
Da hab ich keine Hoffnung mehr. Er bleibt eiskalt bei Niklas… 😅
Kirky meint
Haha findest du also witzig das Hilti-Niklas im Verbrenner weiter die Welt verpestet oder?
Wenn man wie unser Zweitwagen immer nur kurze Strecken hat ist der Verbrenner ja ok.
Aber Hilti-Niklas muss ja jeden Tag seine 500 km fahren, weil über Teams, das macht ja kein richtiger Mann.
Mäx meint
Jaja immer die anderen ist scho recht.
eBikerin meint
Du bist uns immer noch die Antwort schuldig wie man den neuen Hilti Abrisshammer den über Teams tested? Also sowohl die Hilti App als auch das Hilti-Heinz Plug-In haben da nicht geholfen
E.Korsar meint
Hast Du schon Hilti ON!Track mit Hilti Connect? Über die Funktion Active Tracking der ON!Track App kann man die Umgebung jederzeit nach den Bluetooth-Signalen der Tags absuchen und den Standort der Geräte ermitteln.
Das braucht man natürlich, sonst kann man den Abrisshammer nicht finden.
Das Erstaunliche: der erste Absatz ist wahr.
PP meint
Gefühlt 12 Artikel über Tesla diese Woche, und keiner in den beliebtesten News ?
Kann ja garnicht sein…
Ich fordere einen manipulationssicheren und geeichten Seitenaufrufzähler ☝️/s
Kirky meint
Ausschließlich deutsche und chinesische Hersteller in den Top News, wer’s glaubt …
Ich würde gerne Mal wissen, nach welchen Kriterien, die meistgelesenen Artikel bewertet werden?
Denn manche mit 100 Kommentaren tauchen nicht auf, dafür andere mit nur 20 Kommentaren.
Ein Klickzähler, würde Abhilfe schaffen.
E.Korsar meint
„Ich würde gerne Mal wissen, nach welchen Kriterien, die meistgelesenen Artikel bewertet werden?“
Das wird für dich ein ewiges Mysterium bleiben, obwohl die Antwort schon in deiner Frage steckt. Die Frage hat was von…: Welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe?
eBikerin meint
Europäische oder afrikanische Schwalbe ?
IDFan meint
Ostdeutsche mit Zweitakt.
eBikerin meint
Falsche Antwort ;-)
E.Korsar meint
Darauf falle ich nicht rein. ;-)
Dafür habe ich Gemini solange bequatscht, bis ich folgende Antwort bekam:
„Jetzt haben wir die Daten, um das Rätsel zu lösen!
Unter der Annahme, dass der Brückenwächter die wissenschaftlich korrekte Art meinte und seine Verwirrung unbegründet war, könnten wir sagen:
Die europäische Schwalbe (Rauchschwalbe) fliegt mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 35 bis 45 km/h.
Die afrikanische Schwalbe (Rotschwalbe) fliegt mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 65 km/h.
Im Film ist es natürlich derselbe Vogel, nur an einem anderen Ort. Die Tatsache, dass sich ein Vogel in Afrika anders verhalten soll als in Europa, war die Absurdität, die den Brückenwächter zum Stolpern brachte. Aber Sie haben Recht – wir können jetzt die entscheidende Antwort geben.“
KI ist uns noch nicht überlegen.