Winfried Kretschmann: Späteres Verbrenner-Aus für globalen Klimaschutz „nicht entscheidend“!

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht sich für eine flexiblere Handhabung des in der EU geplanten Verbots von fossil betriebenen Verbrennungsmotoren ab 2035 aus.

Im Gespräch mit der Zeit betonte der Grünenpolitiker, dass eine mögliche Verschiebung des Ausstiegsdatums den globalen Klimaschutz nicht maßgeblich gefährde, jedoch wirtschaftlich sinnvoll sein könne: „Ob das Verbrenner-Aus etwas verschoben wird, ist für den globalen Klimaschutz nicht entscheidend. Aber es würde der Wirtschaft in Baden-Württemberg und ganz Europa sehr helfen, weil der Übergang nicht so hart würde.“

Kretschmann reiht sich mit seiner Forderung in eine wachsende Zahl politischer und wirtschaftlicher Stimmen ein, die das bisherige Regelwerk als zu starr kritisieren. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz sowie führende Vertreter der Autoindustrie sprechen sich für eine Anpassung der CO₂-Vorgaben aus. Die wirtschaftlichen Herausforderungen seien immens, so Kretschmann, insbesondere wegen der US-Zollpolitik und des zunehmenden Verlusts an Marktanteilen in China. „Darauf muss die EU reagieren, sie muss die CO₂-Regeln flexibler auslegen und an die globale Entwicklung anpassen.“

Kretschmann hob mit Blick auf die IAA Mobility 2025 in München die dort zu sehenden Fortschritte der deutschen Automobilhersteller im Bereich Elektromobilität hervor. Es habe deutliche Verbesserungen gegeben, sowohl bei der Reichweite als auch bei den Preisen. „Aber es hat länger gedauert als gedacht, und die Umstände sind auch anders als zum Start“, so Kretschmann.

In Berlin sorgt das Thema unterdessen für politische Spannungen. Die Union sprach sich zum Auftakt der IAA klar aus, das EU-Ziel der emissionsfreien Neuzulassungen ab 2035 zu kippen. Die SPD wiederum warnte ihre Koalitionspartner vor einer möglichen Aufweichung der Klimaziele. Noch ist unklar, ob und in welcher Form es zu einer Einigung kommen wird.

Klar ist jedoch, dass der Druck auf Brüssel wächst. Die Spitzen der deutschen Autoindustrie haben für Freitag ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesetzt, bei dem sie sich für eine Lockerung der Vorgaben einsetzen wollen. Im Oktober folgt ein weiterer wichtiger Termin: Bundeskanzler Olaf Scholz lädt zu einem Autogipfel, bei dem neben den Konzernen auch Zulieferer und Gewerkschaften beteiligt sind. Dann will die schwarz-rote Bundesregierung ihre Position zu den Klimavorgaben abstimmen.