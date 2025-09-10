Winfried Kretschmann: Späteres Verbrenner-Aus für globalen Klimaschutz „nicht entscheidend“!

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht sich für eine flexiblere Handhabung des in der EU geplanten Verbots von fossil betriebenen Verbrennungsmotoren ab 2035 aus.
Im Gespräch mit der Zeit betonte der Grünenpolitiker, dass eine mögliche Verschiebung des Ausstiegsdatums den globalen Klimaschutz nicht maßgeblich gefährde, jedoch wirtschaftlich sinnvoll sein könne: „Ob das Verbrenner-Aus etwas verschoben wird, ist für den globalen Klimaschutz nicht entscheidend. Aber es würde der Wirtschaft in Baden-Württemberg und ganz Europa sehr helfen, weil der Übergang nicht so hart würde.“
Kretschmann reiht sich mit seiner Forderung in eine wachsende Zahl politischer und wirtschaftlicher Stimmen ein, die das bisherige Regelwerk als zu starr kritisieren. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz sowie führende Vertreter der Autoindustrie sprechen sich für eine Anpassung der CO₂-Vorgaben aus. Die wirtschaftlichen Herausforderungen seien immens, so Kretschmann, insbesondere wegen der US-Zollpolitik und des zunehmenden Verlusts an Marktanteilen in China. „Darauf muss die EU reagieren, sie muss die CO₂-Regeln flexibler auslegen und an die globale Entwicklung anpassen.“
Kretschmann hob mit Blick auf die IAA Mobility 2025 in München die dort zu sehenden Fortschritte der deutschen Automobilhersteller im Bereich Elektromobilität hervor. Es habe deutliche Verbesserungen gegeben, sowohl bei der Reichweite als auch bei den Preisen. „Aber es hat länger gedauert als gedacht, und die Umstände sind auch anders als zum Start“, so Kretschmann.
In Berlin sorgt das Thema unterdessen für politische Spannungen. Die Union sprach sich zum Auftakt der IAA klar aus, das EU-Ziel der emissionsfreien Neuzulassungen ab 2035 zu kippen. Die SPD wiederum warnte ihre Koalitionspartner vor einer möglichen Aufweichung der Klimaziele. Noch ist unklar, ob und in welcher Form es zu einer Einigung kommen wird.
Klar ist jedoch, dass der Druck auf Brüssel wächst. Die Spitzen der deutschen Autoindustrie haben für Freitag ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesetzt, bei dem sie sich für eine Lockerung der Vorgaben einsetzen wollen. Im Oktober folgt ein weiterer wichtiger Termin: Bundeskanzler Olaf Scholz lädt zu einem Autogipfel, bei dem neben den Konzernen auch Zulieferer und Gewerkschaften beteiligt sind. Dann will die schwarz-rote Bundesregierung ihre Position zu den Klimavorgaben abstimmen.
Kommentare
Jensen meint
Winfried Kretschmann: Späteres Verbrenner-Aus für globalen Klimaschutz „nicht entscheidend“!
Ohne jetzt gegen einen mittlerweile nicht mehr Grünen-Politiker erkennbaren Herrn Kretschmann zu sehr auszuteilen – wenn man seine Wort richtig interpretiert, ist es eben mehr oder weniger egal, wenn etwas später gemacht oder aufgeschoben wird. Also wird umgekehrt ein Schuh daraus: Entscheidend (für den globalen Klimnaschutz) wäre es doch demnach, wenn man es früher machen würde, da sich dann noch etwas bewegen ließe.
Alle Verbrenner, die bis 2035 oder wann auch immer neu zugelassen werden dürfen, sind in ihrer vollen Schädlichkeit zusammen mit den Altbestäbnden dann ohnehin noch viele Jahre auf den Straßen unterwegs. Es ist ja leider nicht so, dass (erst) 2035 Gestank, Vergiftung und Lärm zu Ende gehen.
LarsDK meint
Und das von einem Grünenpolitiker, oder ist er doch Lobbyist für Mercedes und Porsche? Naja, Söder für BMW und dann müssen Mercedes und Porsche ja auch einen haben.
Thorsten 0711 meint
Mercedes Benz PKW und LKW, Porsche, Audi, ZF, Bosch, Mahle, Eberspächer, Freudenberg, ElringKlinger, Mann + Hummel.
Weniger bekannt, ebenfalls in BW:
ACPS Automotive GmbH in Ingersheim
Hella Gutmann Solutions GmbH in Breisach
A. Raymond GmbH & Co. KG in Lörrach
Alfred Handtmann Holding GmbH & Co. KG in Biberach
ALLGAIER WERKE GmbH in Uhingen
Joynsonquin Automotive Systems GmbH in Rutesheim
SMP Deutschland GmbH in Bötzingen
BOS GmbH & Co. KG in Ostfildern
Und und und
In Bietigheim Bissingen hat zB auch Valeo ein Werk. Die Liste ließe sich noch gefühlt ewig fortsetzen.
Hier geht es um zehntausende Arbeitsplätze. An dieser Realität kommt auch ein grüner MP nicht vorbei.
Stromspender meint
Mittlerweile ist es wirklich völlig egal, ob das sogenannte „Verbrenner-Aus“ 2035 oder erst zur Sternzeit 3 Punkt 136 Komma 9 umgesetzt wird.
Wer Physik als Meinung definiert, der wird halt weiterhin Gift- und Gefahrstoffe verfeuern und sich gut dabei fühlen.
Und warum auch nicht, der Durchschnittsdeutsche ist 45 Jahre alt (Tendenz steigend) und bekommt die wirklich katastrophalen Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels ab ca. 2060 doch gar nicht mehr bei klarem Verstand mit. Einzig und allein die „Geiz ist geil“ Mentalität wird daran etwas ändern. Warten wir einfach 2027 ff mit den deutlich teureren CO2-Zertifikaten ab…
Mäx meint
„Wer Physik als Meinung definiert […]“
Das ist der wichtigste Satz.
E.Korsar meint
Der 19.Februar 2326 wäre mir aber dann doch zu spät.
LarsDK meint
Gegen teure CO2-Preise wird die Öllobby dann wohl schon arbeiten.
Horst meint
Juhu, wir haben wieder einen SPD Kanzler. Danke
MrBlueEyes meint
„Späteres Verbrenner-Aus für globalen Klimaschutz „nicht entscheidend““
A) Doch ! …weil es ist eh schon 5 nach 12…
B) Vor allem ist es entscheidend, ob die Deutschen auf dem Weltmarkt noch eine Rolle spielen werden oder nicht bzgl. Elektromobilität
Hey solche Aussagen gehen mir echt auf den K.eks…
banquo meint
Mir auch. Auf dieser IAA 2025 stehen EV-Modelle im Vordergrund und es sind noch 10 Jahre bis zum Ende des Verkaufs fossiler Antriebe. Was soll diese Politik an 2035 zu rütteln? Es ist 5 nach 12!