VW ID.3 bleibt auch im September an der Spitze der E-Auto-Zulassungen

in Autoindustrie

VW-ID.3-GTX

Bild: VW

Im September 2025 setzte der VW ID.3 seine Erfolgsgeschichte fort und führte mit 2.979 Neuzulassungen erneut das deutsche Elektroauto-Ranking an. Damit sicherte sich der Kompaktwagen bereits zum vierten Mal in Folge den Spitzenplatz in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Der ID.3 kam dabei auf einen Marktanteil von rund 6,6 Prozent.

Auf den weiteren Plätzen folgten mit geringem Abstand der ebenfalls aus dem VW-Konzern stammende ID.7 (2.597 Neuzulassungen, erhältlich als Limousine und Kombi) sowie das mittelgroße SUV Skoda Elroq (2.565).

Rang Modell September 2025
1 VW ID.3 2.979
2 VW ID.7 2.597
3 Skoda Elroq 2.565
4 Tesla Model Y 2.227
5 Skoda Enyaq 1.734
6 Mini Electric 1.714
7 VW ID.4 (inkl. ID.5) 1.652
8 Cupra Born 1.592
9 Cupra Tavascan 1.296
10 Tesla Model 3 1.173

Ein Comeback feierte im September auch Tesla. Der US-Hersteller war mit 3.404 Neuzulassungen der erfolgreichste unter den reinen E-Auto-Marken. Besonders das Mittelklasse-SUV Model Y verkauft sich mit 2.227 neuen Einheiten gut und belegte damit den vierten Platz im Modell-Ranking.

Dominiert werden die Top Ten der E-Auto-Zulassungen auch im September vom Volkswagen-Konzern. Neben dem ID.3 und ID.7 von VW sowie dem Skoda Elroq finden sich in der Liste das große SUV Skoda Enyaq, das Mittelklasse-SUV VW ID.4 inklusive seines Coupé-Pendants ID.5 sowie der Kompaktwagen Born und der SUV-Crossover Tavascan von der Seat-Schwestermarke Cupra.

Insgesamt zeigte der September 2025 ein starkes Wachstum im E-Auto-Markt. Mit 45.495 neu zugelassenen Stromern lag der Monat um 31,9 Prozent über dem Vorjahreswert.

Ihre Meinung

