VW ID.3 bleibt auch im September an der Spitze der E-Auto-Zulassungen

Im September 2025 setzte der VW ID.3 seine Erfolgsgeschichte fort und führte mit 2.979 Neuzulassungen erneut das deutsche Elektroauto-Ranking an. Damit sicherte sich der Kompaktwagen bereits zum vierten Mal in Folge den Spitzenplatz in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Der ID.3 kam dabei auf einen Marktanteil von rund 6,6 Prozent.
Auf den weiteren Plätzen folgten mit geringem Abstand der ebenfalls aus dem VW-Konzern stammende ID.7 (2.597 Neuzulassungen, erhältlich als Limousine und Kombi) sowie das mittelgroße SUV Skoda Elroq (2.565).
|Rang
|Modell
|September 2025
|1
|VW ID.3
|2.979
|2
|VW ID.7
|2.597
|3
|Skoda Elroq
|2.565
|4
|Tesla Model Y
|2.227
|5
|Skoda Enyaq
|1.734
|6
|Mini Electric
|1.714
|7
|VW ID.4 (inkl. ID.5)
|1.652
|8
|Cupra Born
|1.592
|9
|Cupra Tavascan
|1.296
|10
|Tesla Model 3
|1.173
Ein Comeback feierte im September auch Tesla. Der US-Hersteller war mit 3.404 Neuzulassungen der erfolgreichste unter den reinen E-Auto-Marken. Besonders das Mittelklasse-SUV Model Y verkauft sich mit 2.227 neuen Einheiten gut und belegte damit den vierten Platz im Modell-Ranking.
Dominiert werden die Top Ten der E-Auto-Zulassungen auch im September vom Volkswagen-Konzern. Neben dem ID.3 und ID.7 von VW sowie dem Skoda Elroq finden sich in der Liste das große SUV Skoda Enyaq, das Mittelklasse-SUV VW ID.4 inklusive seines Coupé-Pendants ID.5 sowie der Kompaktwagen Born und der SUV-Crossover Tavascan von der Seat-Schwestermarke Cupra.
Insgesamt zeigte der September 2025 ein starkes Wachstum im E-Auto-Markt. Mit 45.495 neu zugelassenen Stromern lag der Monat um 31,9 Prozent über dem Vorjahreswert.
Ihre Meinung