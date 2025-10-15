Grünen-Politikerin: Markus Söder ist der Totengräber der bayerischen Automobilindustrie

CSU-Chef Markus Söder fordert, das von der EU ab 2035 geplante Verbot von Neuwagen mit fossilem Antrieb rückgängig zu machen. Das würden auch andere in Politik und Branche gerne sehen. Die Grünen kritisieren den bayerischen Ministerpräsidenten für seine wiederholte Kritik am geplanten Verbrenner-Aus.

„Ich fordere Planungssicherheit. Ob wir ab 2035 oder 2036 keine neuen Verbrenner mehr verkaufen, ist dem Klima relativ egal. Entscheidend ist, dass das große Ziel nicht wackelt: die E-Mobilität“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag Katharina Schulze im Gespräch mit dem Portal T-Online. „Alle, die daran rütteln, versündigen sich auch am Wirtschaftsstandort Deutschland.“ Die Wirtschaft habe längst angefangen, umzubauen. Auf der Messe IAA Mobility in München habe jüngst selbst der Audi-Chef betont, dass die Verunsicherung Kunden abschreckt.

Ein Jahr hin oder her sei für sie nicht die entscheidende Frage, erklärte Schulze. „Wichtig ist, dass der Pfad bleibt. Dieser Schlingerkurs der Union macht alle verrückt – Menschen brauchen Sicherheit.“ Wenn das Laden günstiger werde, keine Kfz-Steuer anfalle und moderne E-Modelle auf dem Markt seien, würden die Menschen sowieso mit dem Geldbeutel entscheiden. „Ich erwarte von Herrn Söder, dass er nicht weiter Steine in den Weg legt und für Planbarkeit sorgt.“

Die Grünen-Politikerin findet, dass man „schon sehr pragmatisch“ über das Verbrenner-Aus redet. Für Lkw gebe es gesonderte Regelungen. Beim Massenmarkt Pkw gelte das Verbrenner-Aus nur für Neuzulassungen, und bestehende Fahrzeuge blieben im Bestand. „Auch Plug-in-Hybride oder Range-Extender kann man im Detail betrachten – aber das darf das grundlegende Ziel nicht unterlaufen.“ Ihr Hauptkritikpunkt sei, „dass manche überhaupt nicht hinter dem Ziel stehen“.

Das Argument, dass das Verbrenner-Aus Arbeitsplätze vernichte, gilt für Schulze nicht. Das Gegenteil sei der Fall: Wer das Verbrenner-Aus kippt, zerstöre Wohlstand. Söder sei „der Totengräber der bayerischen Automobilindustrie“. Gerade in seinem Bundesland seien Automobilhersteller und Zulieferer eine Schlüsselbranche. „Wir Grüne in Bayern wissen das sehr genau. Wenn die Union jetzt den Kurs ändert, gefährdet sie Arbeitsplätze und die Ingenieurskunst sowie die Hightech-Arbeitsplätze, auf die Deutschland zu Recht stolz ist. Wir brauchen keine Rückwärtsdebatten, sondern Lösungen für die Zukunft.“

Dazu gehört laut Schulze auch, dass der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur endlich flächendeckend gelingt – in Bayern hinke man da hinterher. Söder sollte dafür sorgen, dass der Umstieg auf E-Mobilität so schnell wie möglich erleichtert wird. „Aber er betreibt für mich keine seriöse Wirtschaftspolitik, sondern einen Kulturkampf“, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag.

„Wenn Kunden in teure Fehlentscheidungen gedrängt werden, weil ihnen eingeredet wird, der Verbrenner habe noch Zukunft, ist das problematisch“, sagte Schulze abschließend. Mit steigenden CO₂-Preisen würden fossile Kraftstoffe teurer. Die Zukunft des Autos sei elektrisch, die Politik sollte sich daran ausrichten. Sie störe, „dass manche Debatten uns zurückwerfen, statt nach vorn zu führen“.