Grünen-Politikerin: Markus Söder ist der Totengräber der bayerischen Automobilindustrie

CSU-Chef Markus Söder fordert, das von der EU ab 2035 geplante Verbot von Neuwagen mit fossilem Antrieb rückgängig zu machen. Das würden auch andere in Politik und Branche gerne sehen. Die Grünen kritisieren den bayerischen Ministerpräsidenten für seine wiederholte Kritik am geplanten Verbrenner-Aus.
„Ich fordere Planungssicherheit. Ob wir ab 2035 oder 2036 keine neuen Verbrenner mehr verkaufen, ist dem Klima relativ egal. Entscheidend ist, dass das große Ziel nicht wackelt: die E-Mobilität“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag Katharina Schulze im Gespräch mit dem Portal T-Online. „Alle, die daran rütteln, versündigen sich auch am Wirtschaftsstandort Deutschland.“ Die Wirtschaft habe längst angefangen, umzubauen. Auf der Messe IAA Mobility in München habe jüngst selbst der Audi-Chef betont, dass die Verunsicherung Kunden abschreckt.
Ein Jahr hin oder her sei für sie nicht die entscheidende Frage, erklärte Schulze. „Wichtig ist, dass der Pfad bleibt. Dieser Schlingerkurs der Union macht alle verrückt – Menschen brauchen Sicherheit.“ Wenn das Laden günstiger werde, keine Kfz-Steuer anfalle und moderne E-Modelle auf dem Markt seien, würden die Menschen sowieso mit dem Geldbeutel entscheiden. „Ich erwarte von Herrn Söder, dass er nicht weiter Steine in den Weg legt und für Planbarkeit sorgt.“
Die Grünen-Politikerin findet, dass man „schon sehr pragmatisch“ über das Verbrenner-Aus redet. Für Lkw gebe es gesonderte Regelungen. Beim Massenmarkt Pkw gelte das Verbrenner-Aus nur für Neuzulassungen, und bestehende Fahrzeuge blieben im Bestand. „Auch Plug-in-Hybride oder Range-Extender kann man im Detail betrachten – aber das darf das grundlegende Ziel nicht unterlaufen.“ Ihr Hauptkritikpunkt sei, „dass manche überhaupt nicht hinter dem Ziel stehen“.
Das Argument, dass das Verbrenner-Aus Arbeitsplätze vernichte, gilt für Schulze nicht. Das Gegenteil sei der Fall: Wer das Verbrenner-Aus kippt, zerstöre Wohlstand. Söder sei „der Totengräber der bayerischen Automobilindustrie“. Gerade in seinem Bundesland seien Automobilhersteller und Zulieferer eine Schlüsselbranche. „Wir Grüne in Bayern wissen das sehr genau. Wenn die Union jetzt den Kurs ändert, gefährdet sie Arbeitsplätze und die Ingenieurskunst sowie die Hightech-Arbeitsplätze, auf die Deutschland zu Recht stolz ist. Wir brauchen keine Rückwärtsdebatten, sondern Lösungen für die Zukunft.“
Dazu gehört laut Schulze auch, dass der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur endlich flächendeckend gelingt – in Bayern hinke man da hinterher. Söder sollte dafür sorgen, dass der Umstieg auf E-Mobilität so schnell wie möglich erleichtert wird. „Aber er betreibt für mich keine seriöse Wirtschaftspolitik, sondern einen Kulturkampf“, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag.
„Wenn Kunden in teure Fehlentscheidungen gedrängt werden, weil ihnen eingeredet wird, der Verbrenner habe noch Zukunft, ist das problematisch“, sagte Schulze abschließend. Mit steigenden CO₂-Preisen würden fossile Kraftstoffe teurer. Die Zukunft des Autos sei elektrisch, die Politik sollte sich daran ausrichten. Sie störe, „dass manche Debatten uns zurückwerfen, statt nach vorn zu führen“.
Kommentare
Daniel S meint
Kann sein, dass ausserhalb der EU in Nischenmärkten noch Verbrenner verkauft werdrn nach 2035. Die grossen Märkte, allen voran China entwickeln sich schnell weg vom Verbrenner. Schwellenländer werden wie beim Telefon einen Entwicklungsschritt auslassen und direkt chinesische BEV kaufen wenn EU keine Alternativen bietet. Da ist es egal, ob in EU noch weiter Verbrenner verkauft werden dürfen.
Mäx meint
Sieht man ja jetzt schon in Südamerika und in den Märkten Asiens rund um China.
Da gibts Einzelmärkte wo der BEV Anteil höher ist als hier in der „entwickelten“ Welt.
Bob meint
Erdölförderung ist sehr stark konzentriert. Deswegen ist Elektrifizierung für viele Staaten eine sinnvolle Energiestrategie.
(Gibt noch Nischenalternativen, wie Bioenergie in Brasilien, aber auch da wird den meisten klar sein, dass dies ein stark begrenzter Markt ist, der wenig Raum für Entwicklung bietet)
South meint
Absolut korrekt. Man mag es nicht glauben, aber auch in andern Länder können die Kunden rechnen, wenn das BEV günstiger kommt als der Verbrenner dann geht das schnell und viele Staaten müssen Öl stark subventionieren. Die Regierungen haben auch wirtschaflich Druck dem Öl lebewohl zu sagen.
Trotzdem werden sie Jahre hinterhinken, weil dort oft Gebrauchte hingeschifft werden.
Ja, es wird ausserhalb Europas noch etwas länger Verbrenner geben, aber dass wird überbewertet und das unsere europäische Autoindustrie davon leben kann, no way…
Deine Mudder meint
Mir fehlt die Phantasie, dass BMW den US Markt aufgeben will.
Elvenpath meint
Die USA sind dank Trump selber gerade dabei, wichtige Schlüsseltechnologien aus der Hand zu geben. Besonders die E-Mobilität.
Viele Länder haben inzwischen begriffen, dass sie sich aus dem Würgegriff der Ölindustrie befreien können, befreien müssen und treiben die E-Mobilität vorwärts.
China, Indien, Brasilien als große Beispiele… Länder mit viel Sonne und Wind , die dadurch energietechnisch unabhängig werden können, was die Energie günstig machen wird.
Man kann den US-Markt noch mit den alten Verbrennern bedienen. Aber die Musik spielt inzwischen woanders.
Deine Mudder meint
Außerhalb der EU werden nach 2035 so oder so noch Verbrenner verkauft werden, ein großer Hersteller wird Verbrenner und E-Autos anbieten müssen, wenn er den Weltmarkt bedienen will. Es steht jedem Hersteller frei sich auf einen Antrieb festzulegen und manche Märkte dann eben aufzugeben.
Futureman meint
Gibt es eigentlich noch Tastentelefone ohne Internet. Für die Länder in denen es kein Internet gibt. Ach ne, Funklöcher gibt es fast nur noch in Deutschland.
brainDotExe meint
Sicher gibt es die, schaue mal bei Samsung vorbei. Die sind sogar Marktführer bei Smartphones und bieten trotzdem noch „Tastentelefone“ an.
Wie kann das sein?
Futureman meint
Aber ob der Markt der Wegwerfhandys für ein bestimmtes Klientel ausreicht wage ich zu bezweifeln.
brainDotExe meint
Er reicht aus um Samsung eine Produktion zu rechtfertigen.
Die wird ggf. auch von den Smartphones quersubventioniert.
Könnte in Zukunft auch bei den Verbrennern so sein, die könnten von den BEVs quersubventioniert werden, ähnlich wie es heute anders herum ist.
South meint
Nö, der Vergleich hinkt. Das blendet aus, dass der Verbrenner schädliche lokale Emissionen hat. Bedeutet. Es gibt einen Grund die alte Technologie zu verbieten, beim Tastentelefon war das nicht nötig. Gut. 100%. Mag vielleicht mal in Khartoum keine Rolle spielen, aber hey… von den Ausnahmen wird kaum einer Leben können…
brainDotExe meint
Du blendest aus, dass die Emmisionen nur ab einer gewissen Konzentration schädlich sind.
Wenn lediglich jedes zehnte vorbeifahrende Auto ein Verbrenner ist, ist die Konzentration so gering, dass man nicht mehr von schädlich sprechen kann.
Du hälst deine Nase ja schließlich nicht direkt an den Auspuff.
Tim Leiser meint
@brain
Ich denke, eine Quersubventionierung in einen sterbenden Markt wird es nicht geben. Das Elektroautos von verbrennen Quersubventionierung werden liegt daran, dass sie als Produkt der Zukunft verstanden werden. Ich glaube nicht, dass die großen Konzerne so „menschenfreundlich“ sind, dass sie es auch andersherum machen.
brainDotExe meint
@Tim
Nehmen wir mal BMW, Ford oder von mir aus Porsche.
Die haben ein Interesse dran ihre prestigeträchtigen Verbrenner Topmodelle möglichst lange anzubieten.
Die werden den 911er im Zweifelsfall auch mit BEVs quersubventionieren.
Steffen meint
@Brain CO2-schädlich ist JEDER Verbrenner. Gesundheitsschädlich auch, nur weniger, wenn es weniger sind. Aber warum sollte ich ein bisschen Gift okay finden, wenn es auch möglich ist gar kein Gift aufzunehmen?!
South meint
Es gab auch kein Quote von 90% beim Kat… zurecht…
brainDotExe meint
@Steffen:
Es kommt immer auf die Konzentration an. Zu viel Sauerstoff ist auch ungesund bzw. giftig für den Menschen.
Sind jetzt Pflanzen zu verbieten, weil sie Sauerstoff ausstoßen?
Tt07 meint
Hirn, das ist ja hanebüchen wie du hier versuchst zu argumentieren, aber im Prinzip nichts Neues. Da du ja der Kompromissfetischist bist: wir lassen dir deine 10% Verbrenneranteil aber diese Autos dürfen ausschließlich nur in der Straße fahren, in der du wohnst und sie müssen dies 24/7/365 tun…gerne auch sportlich, stark beschleunigen und mit ordentlichem Sound, denn das gefällt dir ja.
South meint
Typisch. Deutsch. 100% oder nix. Ja, andere Länder werden noch länger den Verbrenner kaufen. Die Frage ist halt, welche Volumnia? Lohnen sich da noch Entwicklungen? … Ich glaube, dass das deutlich überschätzt wird…
brainDotExe meint
Ich glaube du überschätzt die Ambitionen der Hersteller. Da wird nicht mehr viel Verbrenner spezifisches entwickelt werden, die werden einfach weiter gebaut.
South meint
Ja, kann ich nur beipflichten. Ein Run-Off wenn man so will… in allen anderen Länder der Welt in Planungsgremien knallen die Sektkorken, freut man sich, wenn ein Problem zu 90% gelöst ist. In Deutschland mault man den z.B. dann 10% Rest hinterher… Oder andersherum. Wir müssen Technologieoffen sein, bis der letzte Prozent des Marktes verschwunden ist. Absurd… keine Frage, das werden die Autofirmen noch mitnehmen, aber leben wird davon keiner mehr können…egal was Zipse und Co. immer schreiben… der Kipppunkt ist doch, wenn die Mehrheit des Marktes E Autos kauft und nicht wann der letzte Verbrenner vom Band läuft. Und da können sie noch so oft vom Technologieoffen faseln…damit hat das nix zu tun… eine reine peinliche Show ….
Elvenpath meint
Auch außerhalb der EU ist die Richtung klar: Hin zur E-Mobilität. China, Indien, Brasilien und viele andere haben diesen weg eingeschlagen.