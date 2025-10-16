Chinas Batteriehersteller werden im globalen E-Fahrzeug-Markt dominanter

Von Januar bis August 2025 wurden weltweit Batterien für Elektrofahrzeuge (einschließlich reine E-Fahrzeuge/EV, Plug-in-Hybride/PHEV und Vollhybride/HEV) mit einer Gesamtkapazität von rund 691,3 Gigawattstunden (GWh) verbaut. Das entspricht einem Wachstum von 34,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, berichten die Marktforscher von SNE Research.

An der Spitze des Marktes bleibt der chinesische Hersteller CATL, dessen Batterien von zahlreichen führenden Automobilherstellern wie Tesla, BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen eingesetzt werden. CATL verzeichnete ein Wachstum von 31,9 Prozent auf insgesamt 254,5 GWh.

Den zweiten Platz belegt BYD mit einem Anstieg von 50,3 Prozent auf 124,8 GWh. Das Unternehmen aus der Volksrepublik, das sowohl Elektrofahrzeuge als auch Batterien in Eigenproduktion herstellt, baut seine Position nicht nur auf dem Heimatmarkt, sondern zunehmend auch international aus. Besonders auffällig war das Wachstum in Europa, wo BYD im ersten Halbjahr 2025 eine verbauten Batteriekapazität von 8,6 GWh erzielte – ein Anstieg von 263,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die drei südkoreanischen Hersteller LG Energy Solution, SK On und Samsung SDI – auch bekannt als das K-Trio – kamen im gleichen Zeitraum gemeinsam auf einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Das bedeutet einen Rückgang um 3,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb des Trios erzielte LG Energy Solution mit 67,4 GWh einen Zuwachs von 13,3 Prozent und blieb damit auf Platz drei der globalen Rangliste.

Das staatliche chinesische Unternehmen CALB (China Aviation Lithium Battery) liegt mit einem Wachstum von 32,3 Prozent (32,1 GWh) auf Platz vier. SK On aus Südkorea belegt Platz fünf mit einer Steigerung von 20,3 Prozent (29,2 GWh). Das vorrangig Tesla beliefernde japanische Unternehmen Panasonic belegt mit 25,8 GWh den sechsten Platz.