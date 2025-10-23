Tesla in Q3 2025 mit 28,1 Milliarden Dollar Umsatz und 1,4 Milliarden Dollar Gewinn

Tesla hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Jahres veröffentlicht. Der US-Elektroautobauer meldete einen Umsatz von rund knapp 28,1 Milliarden Dollar (24,2 Mrd. Euro), im Vorjahresquartal waren es 25,2 Milliarden Dollar (+12 %). Der Nettogewinn lag bei 1,4 Milliarden Dollar (1,21 Mrd. Euro), im Q3 2024 waren es 2,2 Milliarden Dollar (-37 %).
Der Großteil des Umsatzes entfiel in den Monaten Juli, August und September mit rund 21,2 Milliarden Dollar auf das Automobilsegment (Q3 2024: 20,0 Mrd. Dollar, +6%). 417 Millionen Dollar (Q3 2024: 739 Mio. Dollar) wurden durch den Verkauf sogenannter Regulatory Credits an Hersteller mit weniger umweltfreundlichen Pkw zum Verbessern ihrer CO2-Bilanz erlöst. Die operative Marge des Konzerns betrug im dritten Quartal des Jahres 5,8 Prozent, im Vorjahresquartal waren es 10,8 Prozent.
Tesla stellte im Q3 2025 insgesamt 447.450 Elektroautos her, 497.099 wurden ausgeliefert. Das stellt ein Minus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal dar, die Auslieferungen legten dagegen um 7 Prozent zu. Den größten Anteil hatten mit 435.826 produzierten und 481.166 ausgelieferten Exemplaren die Mittelklasse-Modelle Model 3 und Model Y. Die Premium-Stromer Model S und Model X sowie der „Cybertruck“ und der Lkw Semi kamen auf 11.624 gebaute und 15.933 gelieferte Einheiten.
„Starke Leistung“
Im dritten Quartal habe man weltweit Rekordzahlen bei den Fahrzeugauslieferungen erreicht und Stärke und Wachstum in allen Regionen gezeigt, erklärt Tesla. „Gleichzeitig wurden Rekordzahlen bei der Installation von Energiespeichersystemen in den Bereichen Wohnungsbau, Industrie und Versorgungsunternehmen erzielt. Diese starke Leistung führte sowohl zu einem Rekordumsatz als auch zu einem Rekord-Free-Cashflow im Quartal.“
Der US-Konzern betonte zudem die Einführung des verlängerten Model YL in China sowie der neuen, auch hierzulande erhältlichen günstigeren „Standard“-Versionen von Model Y und Model 3. Außerdem wurden neue Energieprodukte vorgestellt. „Wir sind davon überzeugt, dass wir dank unserer Größe und Kostenstruktur in der Lage sein werden, die sich weltweit verändernden Marktdynamiken effektiver zu bewältigen als unsere Mitbewerber, wobei Fortschritte im Bereich der KI unsere Produkte zu den attraktivsten auf dem Markt machen.“
Skalierung des Kerngeschäfts im Fokus
Der Fokus liege auf der Skalierung des Kerngeschäfts im Hardwarebereich durch die Maximierung von Auslieferungen, „da diese Produkte unseren Kunden im Laufe der Zeit durch KI-gestützte Dienste einen zunehmenden Mehrwert bieten werden“, heißt es weiter. „Jedes heute ausgelieferte Tesla-Fahrzeug ist für Autonomie ausgelegt, während jedes Tesla-Energiespeicherprodukt durch unser virtuelles Kraftwerk oder die Autobidder-Funktionalität verbessert und optimiert werden kann. Wir liefern weiterhin eine Produktpalette, die KI in die reale Welt bringt, während wir eine Zukunft nachhaltigen Überflusses anstreben, wie in unserem Masterplan Teil IV dargelegt.“
Obwohl man aufgrund von Veränderungen in der Handels-, Zoll- und Finanzpolitik mit kurzfristigen Unsicherheiten konfrontiert sei, konzentriere man sich auf langfristiges Wachstum und Wertschöpfung, betonte das Unternehmen. „Wir tätigen umsichtig die notwendigen Investitionen in unser Geschäft, einschließlich zukünftiger Geschäftsbereiche, von denen wir glauben, dass sie einen unglaublichen Mehrwert für Tesla und die Welt in den Bereichen Transport, Energie und Robotik schaffen werden.“
Keine Umsatz- und Gewinn-Prognose
Das Unternehmen lehnte es ab, eine Prognose für Umsatz und Gewinn abzugeben, und erklärte: „Es ist schwierig, die Auswirkungen der sich wandelnden globalen Handels- und Finanzpolitik auf die Automobil- und Energieversorgungsketten, unsere Kostenstruktur und die Nachfrage nach langlebigen Gütern und damit verbundenen Dienstleistungen abzuschätzen.“
Tesla versicherte seinen Aktionären, über ausreichende Liquidität zu verfügen, um seinen Produkt-Fahrplan, langfristige Kapazitätserweiterungspläne und andere Ausgaben zu finanzieren. „Darüber hinaus werden wir das Unternehmen so führen, dass wir auch in Zeiten der Unsicherheit eine starke Bilanz aufweisen.“ Man werde weiterhin daran arbeiten, die Herstellungs- und Betriebskosten zu senken. Flankierend erwarte man, die hardwarebezogenen Gewinne im Laufe der Zeit mit einer Beschleunigung der Gewinne aus KI, Software und Flottenlösungen einhergehen werden.
Kommentare
Jörg2 meint
M.Blue hat es weiter unten gut aufgelistet: es lässt sich durchgängig mit Nur-BEV Geld verdienen. Und das sogar mit recht überschaubarer Modellvielfalt.
Es sollte also eigentlich keinerlei Hindernisgrund für andere Anbieter (von Noch-Verbrenner bis Nur-BEV) geben, alleinig mit BEV erfolgreich über die Runden zu kommen.
Aztasu meint
Lol, einfach mal die CO2-Zertifikate und die Subventionen rausrechnen. Tesla verdient mit den Autos kaum etwas und das trotz Schrott-Produkten und angeblich so toller Herstellungseffizienz. Davon ist kaum etwas zu sehen, in Gegenteil, das man trotz der Entkernung des Model Y und Model 3 die Preise nicht weiter senken konnte spricht dafür das beim Thema Produktion bei Tesla nicht mehr viel zu machen ist. Die Nachfrage geht zurück, die Kosten bleiben relativ stabil. Da die Subventionen wegfallen kann Tesla den Schrott nicht mehr zu überhöhten Preisen anbieten und so eine ordentliche Marge erzielen. Das könnte zur Gefahr werden.
Tesla überlebt im Grunde wegen den externen bzw. sekundären Geschäftsfeldern, dem Batteriespeichergeschäft, dem Verkauf von CO2-Zertifikaten, den Einnahmen aus der Anlage des Kapitalvermögens (größtenteils Zinsen). Ziemlich bitter für eine angeblich so tolle Firma lol
Envision meint
Ich stimme für das 1000 Milliarden Vergütungs Package, weil wie Elon gestern im Conf Call ausführte, es gar nicht um das Geld geht – sondern um die totale Kontrolle über die von Tesla dann gebaute Roboterarmee, die er aus verständlichen politischen Gründen nicht aus der Hand geben möchte.
paule meint
Man braucht keine Roboter-Armee, um irgend jemanden in die Knie zu zwingen. Ein paar primitive Chips genügen, dazu 2 bis 3 unfähige CEOs, und läuft.
MrBlueEyes meint
Hier mal alle Quartalsnettogewinne seit 2020… macht euch selbst ein Bild, ob das aktuelle Quartal im Jahre 2025 mit geupdateten Modellen und nun mehr Modellen als früher eine „Starke Leistung“ gewesen sein soll… sehe ich nicht so…
Tesla: Nettogewinn nach Quartal seit 2020
Quartal GAAP Nettogewinn (Mio. USD)
Q1 2020 16
Q2 2020 104
Q3 2020 331
Q4 2020 270
Q1 2021 438
Q2 2021 1.142
Q3 2021 1.618
Q4 2021 2.321
Q1 2022 3.318
Q2 2022 2.259
Q3 2022 3.292
Q4 2022 3.687
Q1 2023 2.513
Q2 2023 2.703
Q3 2023 1.853
Q4 2023 2.485
Q1 2024 1.145
Q2 2024 1.170
Q3 2024 1.341
Q4 2024 1.306
Q1 2025 400
Q2 2025 1.170
Q3 2025 1.400
Jörg2 meint
Mr.
Vielen Dank für die Fleißarbeit!
Hättest Du noch den jeweils aufgelaufenen Durchschnittswert? Danke!
MrBlueEyes meint
Danke der KI ;-) …bedienen kannst du „sie“ hoffentlich selbst für weitere Analysen…
Jörg2 meint
Klar!
Das geht auch.
Ich hatte nur gedacht, Du hast es eh auf irgendeinem Rechner.
Jörg2 meint
„Meine“ KI kommt auf 1,65Mrd US$ als bisherigen Durchschnittswert.
Da ist noch Luft nach oben.
paule meint
Ab wann wäre keine Luft mehr nach oben? 😉
Peter meint
Es gab 2,5 Jahre (21/22/23), in denen es besser lief, viele Jahre, in denen es schlechter lief (vor 21) und man liegt in etwa beim Vorjahr (24). Also ich würde das jetzt nicht negativ bewerten. Zumal ja seit 2022/23/24 der Pkw-E-Markt auch deutlich mehr Konkurrenz aus China und Europa bietet.
Bob meint
Die Frage bei Tesla ist, wo mit wird verglichen. Wird anhand des immensen Unternehmenswertes anhand der Aktienkurse gemessen, ist alles andere als starkes Wachstum wenig. Sieht man Tesla als Nischenanbieter von Autos und ein bisschen Energie (Mischkonzern) dann ist man da gut positioniert. Beides scheint im Moment nicht zu passen und ersteres nur durch Versprechungen aufrecht erhalten zu werden.
MrBlueEyes meint
Richtig, Tesla hat ungefähr 1/3 der Börsenbewertung wie Apple, aber Apple macht halt einfach mal pro Quartal 20 bis 30 Mal mehr Gewinn als Tesla…
Die Bewertung von Tesla ist völlig überzogen… mal schauen, wie lange das noch gutgeht…
Aztasu meint
Interessant wäre noch daraus die CO2-Zertifikate („regulatory credits“) herauszurechnen. Das ist leicht machbar.
Weitere interessante Punkte aber kaum so einfach quantifizierbar: Wie viel des Umsatzes und des Gewinns beruhen auf direkte und indirekte Subventionen aus öffentlichen Geldern.
Da Tesla massiv subventioniert wird, inbesondere in den USA, aber auch in China, kommt da einiges zusammen.
Das die Firma noch heute nur minimal Steuern zahlt kommt auch noch dazu.
Tesla ist eine Subventionsmaschine die kaum Gewinne abwirft und trotzdem weiter gepusht wird. Ziemlich bitter
MrBlueEyes meint
Tesla: Bereinigter Nettogewinn pro Quartal (GAAP) in Mio. USD
Quartal / GAAP-Nettogewinn / Einnahmen aus CO2-Credits / Bereinigter Nettogewinn
Q1 2020 16 354 -338
Q2 2020 104 428 -324
Q3 2020 331 397 -66
Q4 2020 270 401 -131
Q1 2021 438 518 -80
Q2 2021 1.142 344 798
Q3 2021 1.618 279 1.339
Q4 2021 2.321 314 2.007
Q1 2022 3.318 679 2.639
Q2 2022 2.259 344 1.915
Q3 2022 3.292 286 3.006
Q4 2022 3.687 467 3.220
Q1 2023 2.513 521 1.992
Q2 2023 2.703 554 2.149
Q3 2023 1.853 417 1.436
Q4 2023 2.485 433 2.052
Q1 2024 1.145 442 703
Q2 2024 1.170 890 280
Q3 2024 1.341 739 602
Q4 2024 1.306 890 416
Q1 2025 400 595 -195
Q2 2025 1.170 439 731
Q3 2025 1.400 417 983
hu.ms meint
Vielen Dank für die zahlen ! Klar rückläufige tendenz seit anfang 2023.
Das Q-ergebnis hat sich von über 3 mrd. im schnitt 2022 etwa gedrittelt in 2025 und Q4 wird das nicht mehr herausreissen.
Gründe: schlechtes image, keine auf der strasse erkennbaren neuen modelle, kaum technische weiterentwicklung (reichweite, ladeleistung).
hu.ms meint
Sonderfaktor förderende in USA sh. zulassungszahlen. Q4 wird wieder wie Q1 + 2
aussehen.
eBikerin meint
Davon kann man ausgehen. War überall so (und bei allen Herstellern) dass wenn irgendwo eine Förderung ausgelaufen ist, noch jede Menge Verkäufe/Zulassungen auf den letzten Drücker gemacht wurden.
Sehr schön zu sehen am Dezember 2022 in Norwegen – absoluter Zulassungsrekord.
paule meint
Das wäre aber auch alles keine Katastrophe. Tesla hätte wieder Geld verdient, mehr Cash auf dem Konto, alle Rechnungen bezahlt. Du diskutierst hier darüber, ob sie richtig viel oder richtig richtig viel Geld verdient haben. Kann man machen wird aber an richtig viel nichts ändern.
hu.ms meint
Es geht um die klar rückläufige tendenz bei zulassungen und ergebnis !
Schon 2024 und dieses jahr erst recht.
MrBlueEyes meint
Trotz mehr Modellen und geupdateter Modelle geht es konsequent bergab… rechnet man die CO2-Credits raus, die es bald nicht mehr gibt (?), sieht es noch düsterer aus…
Von den Quartalen und Erfolgen aus 2021 oder 2022 ist man weit entfernt… es scheint, als hätte Tesla in einem sonst wachsenden Elektro-Markt sein eigenes Markt-Potenzial ausgeschöpft…
Von „Wachstum“ ist man weiter entfernt denn je…
paule meint
Ich kann deine Einschätzung nicht teilen. Warum? Es gibt nahezu keine Zahlen der Mitbewerber, ob sie mit Elektroautos überhaupt Geld verdienen. Insofern ist gar nicht absehbar, ob eben diese in dem Markt bestehen werden. Tesla beweist nun seit vielen Jahren und öffentlichkeitswirksam, dass man damit richtig Schotter machen kann. Natürlich müssen sie sich gefallen lassen, mit den Betriebsergebnissen von Verbrennerherstellern verglichen zu werden. Darauf aber Prognosen für ihre Zukunft aufzubauen, das gelingt mir nicht.
Was Tesla bewiesen hat, dass man über viele Jahre hin hoch profitabel BEVs bauen kann. In diesen Jahren sieht man vor allem bei kurzen Betrachtungszeiträumen Schwankungen, die natürlich gerne als der Anfang vom Ende dargestellt werden. Solche Tendenzen aufzuzeigen es wertlos. Ich habe das selbst starke überspitzt gemacht und aufgezeigt, dass in vier Jahren die Porsche Aktie bei Null gelandet ist, wenn man den aktuellen Graphen einfach mal weiter zeichnet. Selber Herleitung wird gerne bei Tesla angewendet.
NeutralMatters meint
Es gibt keine BEV-spezifischen Zahlen, weil andere Hersteller ein breiteres Angebot haben und dies auch insgesamt zu bewerten ist – die Kernfrage für Investoren ist, ob ein Unternehmen wirtschaftlich ist oder nicht.
Fred Feuerstein meint
Die neuen Zahlen von einem der größten Automobilhersteller kommt am 30. Oktober…
paule meint
„die Kernfrage für Investoren ist, ob ein Unternehmen wirtschaftlich ist oder nicht.“
Da stimme ich dir zu.
Arbeitet ein Unternehmen wirtschaftlich, wenn es mehr Verbindlichkeiten erwirtschaftet hat, als Vermögen?
Aber komm, über deine Aussage musst du doch selbst lachen. Es wird veröffentlicht, wie viel Currywürste verkauft wurden. Was in der BEV-Sparte unterm Strich rauskommt bleibt ein großes Geheimnis. Ich habe da so einen Verdacht, woran es liegt. Du begründest, das spielt keine Rolle beim Gesamtergebnis. Ich behaupte, sie hat wesentlichen Anteil, wenn der Cashflow auf Null gefallen ist.
hu.ms meint
„Arbeitet ein Unternehmen wirtschaftlich, wenn es mehr Verbindlichkeiten erwirtschaftet hat, als Vermögen?“
Dann würde die bilanz ein negatives eigenkapital ausweisen.
Bei welchem hersteller ist das der fall ?
Futureman meint
Trotz des Marktes und der von vielen vorhergesagten Untergangs von Tesla noch gute Zahlen. Erstaunlich, dass ein Autounternehmen inzwischen knapp 20% seines Umsatzes nicht mit Autos macht. Schafft das noch irgendein anderer Autohersteller?
hu.ms meint
Bring doch mal zitate vom tesla-untergang.
Das entspringt wohl eher deinen unzutreffenden rückschlüssen.
eBikerin meint
Ach bitte – da haben wir hier aber schon ein paar so User die das ganz gerne mal schreiben. Das man die genauso wenig ernst nehmen darf, wie die die Gegenseite sollte doch nun wirklich logisch sein.
Peter meint
Tesla ist ja schon länger auch in anderen Branchen unterwegs. Powerwalls, Supercharger (Stromverkauf), Solardachziegel, CO2-Credits. Auch wenn nicht alles optimal gelingt, sehe ich den Geschäftsfokus schon eher in Richrung „Ökosystem für effiziente Energienutzung“ und eben nicht nur bei Autos. Deshalb finde ich die 20% jetzt nicht ungewöhnlich. Die Frage ist eher, ab wann man von einem „Mischkonzern“ sprechen kann.
eBikerin meint
“ Powerwalls, Supercharger (Stromverkauf), Solardachziegel, CO2-Credits.“
Leider sind ja nur die Co2 – Credits ausgewiesen. Der Rest läuft alles unter „Energie“ – da wäre es schon interessant zu wissen wie sich das aufteilt.
Ich bin mir fast sicher – auf jeden Fall sagt das meine Kristallkugel – das die sog. Megapacks da einen ziemlich großen Anteil haben, während die Solardachziegel eher zu vernachlässigen sind.
Die Supercharger müssen ja schon auf Grund der Masse eine Menge Umsatz generieren.
paule meint
Mich würden mal ganz einfache Zahlen der Mitbewerber interessieren, man muss ja nicht alles filetieren. Wie ist das Betriebsergebnis der BEV-Sparte?
Ich habe da so einen Verdacht, warum das nicht veröffentlicht wird, und zu welchem Zweck du die Sparte Energie noch weiter selektieren möchtest.
ID.alist meint
@Futureman
Ich sage nicht wer, aber ja.