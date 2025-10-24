Ladeinfrastruktur-Betreiber rüsten sich gegen Kabeldiebstahl

Immer mehr Betreiber von Ladeinfrastruktur sehen sich mit Kabeldiebstahl konfrontiert, nicht nur in Deutschland. Vor allem das im Kabel enthaltene Kupfer wird entwendet. Darauf reagieren nun Unternehmen in Europa und den USA, wie Automotive News berichtet.
Tesla setzt auf ein System, das Farbstoffe im Inneren der Kabel verwendet, die Diebe beim Durchtrennen dauerhaft markieren. Auch andere Anbieter wie Electrify America oder ChargePoint setzen auf technische Hürden. So werden die Kabel mit schnittfestem Material ummantelt und zusätzliche Überwachungskameras installiert. Recyclinghöfe werden eingebunden, um gestohlenes Kupfer zurückzuverfolgen.
Der britische Anbieter InstaVolt versieht seine Kabel mit GPS-Trackern. Sobald ein Kabel aus einem vordefinierten Bereich entfernt wird, sendet das System im Drei-Sekunden-Takt Standortdaten und löst Echtzeitwarnungen aus. Zusätzlich kommen schnittfeste Ummantelungen und Farbstoffe zum Einsatz, die Täter identifizierbar machen.
Das US-Unternehmen ChargePoint stellte Anfang des Jahres seine neue Anti-Vandalismus-Strategie vor. Diese umfasst nicht nur ein patentiertes, schnittfestes Kabeldesign mit neuartigen Materialien, sondern auch ein integriertes Alarmsystem namens ChargePoint Protect. Dieses nutzt Lautsprecher, Bildschirme und Beleuchtung der Stationen, um Manipulationen zu erkennen und sofortige SMS- oder E-Mail-Warnungen an Betreiber zu senden. ChargePoint will das neue Kabeldesign lizenzieren, um die gesamte Branche besser zu schützen.
Doch Technologie allein reicht vielen nicht. Betreiber drängen auf schärfere gesetzliche Maßnahmen gegen Kabeldiebstahl. So fordert in Deutschland die EnBW, Ladekabel offiziell als Teil der öffentlichen Energieinfrastruktur einzustufen – was härtere Strafen ermöglichen würde.
Die Auswirkungen betreffen mehr als nur gestohlene Hardware. Jeder beschädigte Ladepunkt untergräbt das Vertrauen der Nutzer. Eine US-Studie Power zeigt: Zuverlässigkeitsprobleme wie fehlende oder beschädigte Kabel sind eines der größten Hemmnisse für die Verbreitung von E-Autos. Betreiber sprechen laut Automotive News inzwischen von einem „Wettlauf der Aufrüstung“, bei dem jede neue Schutzmaßnahme zwar Risiken mindert, aber auch die Betriebskosten steigen lässt.
Kommentare
FrankyAC meint
GPS wird wohl nicht viel bringen, da das Signal sehr leicht abzuschirmen ist.
Kameras, Licht und Lärm schrecken Profis generell nicht ab, sonst gäbe es z.B. keine Geldautomatensprengungen.
Ob Markierungen mit Farbe oder künstlicher DNA etwas nutzen wird davon abhängen, wo das Kupfer verkauft werden soll.
Aber gut, dass man Lösungen sucht.
M. meint
Ich denke, dass man alle Register ziehen muss, um das in den Griff zu bekommen. Für einzelne Maßnahmen wird man Strategien entwickeln, um trotzdem dranzukommen.
Ein GPS-Signal zu blockieren, ist – wenn man weiter nichts machen muss – nicht wirklich ein Problem.
Wirklich schnittfeste Materialien, die lange einem Winkelschleifer widerstehen – die gibt es vermutlich nicht, man kann es nur erschweren, aber nicht verhindern.
Kameras helfen auch, aber nicht gegen vermummte Diebe mit gestohlenen Kennzeichen, die zudem erst im Nachgang manuell ausgewertet werden. Hier könnte KI vielleicht helfen, den Diebstahl live zu erkennen, einen menschlichen Überwacher in einer Zentrale aufzuschalten und so die Reaktionszeit zu reduzieren – vielleicht kann man die Diebe dann sogar noch erwischen.
Und natürlich muss ein Dieb wirklich Angst haben, dass er für 40 Euro Materialwert erstmal monatelang gesiebte Luft atmen darf.
Ben meint
Sag M denkst du nicht dass das zusammenhängt mit dem „Stadtbild“?
So bedankt man sich also, für unsere Gastfreundschaft! Und gleichzeitig sabotiert man die Elektromobilität. Es würde mich nicht wundern, wenn der Kupferdiebstahl im Auftrag gewisser Kreise passiert…
eBikerin meint
„Sag M denkst du nicht dass das zusammenhängt mit dem „Stadtbild“?“
nein – Kupferdiebstahl ist ein alter Hut – werden ja auch gerne mal Regenrinnen geklaut oder Glasfaserkabel – weil die mit Ummantelung eben genau wie Kupferkabel aussehen.
Hier gibts nix mit eMobilität sabotieren oder was du sonst noch so an VTs hast – hier geht es nur um eines: dicke Kabel haben viel Kupfer.
Punkt.
Kupferdiebstahl gabs schon in den 70ern.