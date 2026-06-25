Kia PV5 Cargo: Neue Karosserievariante, dritte Batterie-Option und weiteren Neuerungen

Kia erweitert seine noch junge Nutzfahrzeug-Palette um eine Variante des PV5 Cargo. Der Elektro-Transporter ist neben der im Dezember eingeführten Langversion L2H1 nun auch als kürzere Standardversion L1H1 bestellbar. Diese misst 4495 Millimeter und ist laut dem Hersteller besonders auf den Einsatz in Innenstädten zugeschnitten.

Zur neuen Karosserievariante kommt eine dritte Batterie-Option hinzu. Die neue Einstiegsbatterie hat 43,3 kWh Speicherkapazität und ergänzt die bereits angebotenen Akkupakete mit 51,5 und 71,2 kWh. Alle drei Batterien lassen sich an einer entsprechend leistungsstarken Gleichstrom-Station (DC) in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent schnellladen. Mit der 43,3-kWh-Batterie leisten die Modellvarianten 111 kW (151 PS), die Höchstgeschwindigkeit beträgt wie bei allen Versionen des PV5 Cargo 135 km/h.

Der PV5 Cargo L1H1 ist laut Kia auf urbane Logistik und Serviceflotten ausgelegt. Der Wendekreisdurchmesser beträgt 11,0 Meter von Bordstein zu Bordstein. Trotz der kompakten Abmessungen bietet die Standardversion ein Laderaumvolumen von 4,0 Kubikmetern, nur knapp zehn Prozent weniger als der 20 Zentimeter längere L2H1 mit 4,4 Kubikmetern. Niedrige Ladekanten von 399 Millimetern seitlich und 419 Millimetern hinten sollen das Be- und Entladen erleichtern. Beidseitige Schiebetüren, links optional, sowie eine bis zu 180 Grad öffnende Doppelflügeltür hinten verbessern den Zugang.

Die Reichweite der neuen 43,3-kWh-Version liegt bei bis zu 246 WLTP-Kilometern, beim L1H1 sind es 232 Kilometer. Mit dem 51,5-kWh-Akkupack fährt der PV5 Cargo bis zu 297 Kilometer weit, als L1H1 bis zu 288 Kilometer. Die Langstreckenbatterie mit 71,2 kWh ermöglicht bis zu 416 Kilometer Reichweite, beim L1H1 bis zu 404 Kilometer. Die beiden größeren Akkuvarianten sind für den Anhängerbetrieb zugelassen.

Zum Modelljahr 2027 erhält der PV5 Cargo weitere neue Ausstattungselemente und Produktverbesserungen. Dazu zählen ein optionales 22-kW-Bordladegerät, eine ausstattungsabhängige optionale Beifahrerdoppelsitzbank, mehr Sitzkomfort für den Fahrer und eine „Walk Away Lock“-Funktion zur automatischen Fahrzeugverriegelung. Bei Modellen mit 71,2-kWh-Akkupack steigt die gebremste Anhängelast auf bis zu 1,5 Tonnen. Bislang lag der Wert bei bis zu 750 Kilogramm, gebremst und ungebremst.

22-kW-Bordladegerät erhältlich

Das neue 22-kW-Bordladegerät beschleunigt das Laden mit Wechselstrom (AC). Es ist für Modelle mit den beiden größeren Akkuvarianten ausstattungsabhängig erhältlich und kann für den PV5 Cargo L2H1 ab sofort bestellt werden. Für das Standardmodell L1H1 soll er ab dem ersten Quartal 2027 verfügbar sein.

Mit dem Modelljahr 2027 wird auch der Sitzkomfort verbessert. Der Fahrersitz verfügt künftig serienmäßig über eine elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze, die klappbare rechte Armlehne am Fahrersitz ist nun höhenverstellbar. Die neue „Walk Away Lock“-Funktion verriegelt das Fahrzeug automatisch, sobald sich der Fahrer mit dem Smart-Key entfernt. Eine flachere Dachantenne reduziert die Fahrzeughöhe auf 1899 Millimeter, wodurch auch Tiefgaragen mit 1,90 Meter Höhenbeschränkung befahrbar sein sollen. Eine neue Trennwand aus Faserverbundwerkstoff erhöht die Nutzlast geringfügig.

Beide Karosserievarianten werden in den Ausstattungslinien Essential, Plus und Elite angeboten. Die Topversion ist den Modellen mit 71,2-kWh-Batterie vorbehalten, bei denen die Basisversion Essential entfällt. Zur Serienausstattung gehören unter anderem Navigations- und Infotainmentsystem, digitales Kombiinstrument, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und Smart-Key.

In der Ausstattung Plus kommen unter anderem eine 230-Volt-Steckdose im Laderaum mit V2L-Funktion, V2X-Hardware-Vorbereitung für V2H/V2G, Sitz- und Lenkradheizung sowie eine induktive Smartphone-Ladestation hinzu. Je nach Ausführung und Option sind außerdem Bezüge in Stoff-Leder-Kombination, Sitzventilation, Digital Key 2.0 und eine Wärmepumpe erhältlich. Die Elite-Version bietet zusätzlich unter anderem einen aktiven Totwinkelassistenten mit Monitoranzeige und eine Rundumsichtkamera.

Die Preise starten bei 35.990 Euro für den PV5 Cargo L1H1 und bei 37.890 Euro für den L2H1, jeweils in Essential mit 43,3-kWh-Akkupack. Die 51,5-kWh-Batterie kostet jeweils 1500 Euro Aufpreis, die 71,2-kWh-Version startet auf Basis der Ausstattung Plus bei 42.105 Euro für L1H1 und 44.005 Euro für L2H1. Zum Leistungsumfang gehören 7 Jahre Herstellergarantie oder 150.000 Kilometer sowie 8 Jahre Batteriegarantie oder 160.000 Kilometer.

Der neue Modelljahrgang geht im Juli in Produktion, die Auslieferungen beider Karosserievarianten sollen im Oktober starten. Kia hat zudem angekündigt, die Cargo-Palette in Kürze um eine dritte Variante, die Langversion mit Hochdach L2H2, zu erweitern.