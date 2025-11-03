Fiat: Sondermodell Doblò 25th Anniversary auch elektrisch mit Preisvorteil

Die seit 2022 aktuelle, damals komplett neue Modellgeneration des Fiat Doblò basiert auf der modularen Plattform EMP2 des Mutterkonzerns Stellantis. Erstmals gibt es damit den vor 25 Jahren eingeführten kompakten Transporter als E-Doblò auch mit rein elektrischem Antrieb. Diesen und die weiteren Antriebstechnologien kann man nun auch in Form des Sondermodells Fiat Doblò 25th Anniversary bestellen.

Der Doblò 25th Anniversary wird von Fiat Professional ausschließlich als Kastenwagen (Länge L1) angeboten. Die erweiterte Serienausstattung umfasst unter anderem das Infotainmentsystem IVI HIGH, das über einen 10-Zoll-Monitor (Bildschirmdiagonale 25,4 Zentimeter) bedient wird. Für die Besatzung gibt es einen Komfort-Fahrersitz sowie eine Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite, die sich durch das „Magic Cargo“-System hochklappen lässt, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die Zweizonen-Klimaautomatik erhöht den Komfort an Bord weiter.

Der konventionelle Innenspiegel ist durch den digitalen „Magic Mirror“ ersetzt, der mit mehreren Kameras das Umfeld des Fahrzeugs, einschließlich toter Winkel, erfasst und verschiedene Ansichten auf einem Bildschirm im Innenraum darstellt. Eine 230-Volt-Steckdose in der Kabine ermöglicht darüber hinaus, konventionelle Elektrogeräte im mobilen Einsatz zu betreiben.

Der Laderaum des Sondermodells fasst bis zu 3,8 Kubikmeter. Die Turbodiesel-Versionen mit normaler Nutzlast können je nach Leistung 645 beziehungsweise 649 Kilogramm einladen. Bei erhöhter Nutzlast steigen diese Werte auf 982/984 Kilogramm. Der elektrisch angetriebene E-Doblò 25th Anniversary bietet die erhöhte Nutzlast von 781 Kilogramm (alle Werte inklusive Besatzung). Auch durch den mit Holz verkleideten Boden, vier Verzurrösen, verstärkte LED-Beleuchtung und 12-Volt-Steckdose im Laderaum sei der neue Doblò 25th Anniversary optimal auf alle Transportaufgaben vorbereitet, wirbt Fiat.

Der E-Doblò 25th Anniversary mit Elektroantrieb kommt mit einer 50-kWh-Batterie und 100 kW (136 PS) Leistung zu den Kunden. Die Reichweite nach WLTP-Norm beträgt bis zu 343 Kilometer. Mit bis zu 100 kW (Gleichstrom/DC) ist das Akkupack in etwa 30 Minuten auf bis zu 80 Prozent aufgeladen.

Die Allwetterreifen sollen bei dem Sondermodell zusammen mit der elektronischen Traktionskontrolle „Grip Control“ inklusive Bergabfahrassistent für ein auch bei widrigen Straßenbedingungen sicheres Fahrverhalten sorgen.

Die Preisliste für den Fiat Doblò 25th Anniversary beginnt bei 30.345 Euro brutto. Für Elektroantrieb werden mindestens 38.972,50 Euro fällig, regulär kostet die E-Version ab 30.550 Euro. Durch das Ausstattungspaket realisiert das Sondermodell laut dem italienischen Hersteller in allen Varianten einen Preisvorteil von 700 Euro gegenüber den Einzelpreisen.