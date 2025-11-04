Monopolkommission fordert mehr Wettbewerb an Ladesäulen und Preistransparenz

Die Monopolkommission plädiert für stärkere Anstrengungen beim Umbau der Energiesysteme. „Nur wenn wir die Ursachen der hohen Energiepreise angehen, können wir dauerhaft etwas erreichen. Das Lindern von Symptomen genügt nicht“, sagt Tomaso Duso, der Vorsitzende der Monopolkommission.
Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Gremium, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät. Sie hat nun ihr 10. Sektorgutachten Energie (PDF) an das Bundeswirtschaftsministerium übergeben. Das Gutachten liefert Empfehlungen für zukunftsfähige Energiesysteme wie Strom, Fernwärme, Gas und die Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität. Laut der Monopolkommission sind mehr Effizienz und Wettbewerb der Schlüssel für die Energiewende.
Strom
Für das Stromnetz fordert die Monopolkommission dynamische Netzentgelte und eine konsequente Digitalisierung. „Momentan belohnt das System Verhalten, das die Netze an ihre Grenzen bringt. Mit dynamischen Netzentgelten können wir Erzeugung und Verbrauch durch Preissignale lenken und somit auch eine Happy Hour für den Stromverbrauch schaffen,“ erklärt Duso.
Die Stromnetze stoßen laut der Monopolkommission immer mehr an ihre Grenzen. Aufgrund der zunehmenden Erzeugung von erneuerbaren Energien und des steigenden Verbrauchs sind sie von starken Schwankungen betroffen: Überbelastungen und Engpässe wechseln je nach Tageszeit und Region. Die Netzentgelte bieten derzeit kaum Anreize, die vorhandenen Netzkapazitäten smart zu nutzen. Die Folge: Günstige Energie von Windrädern und Solaranlagen im Norden wird gedrosselt, dafür werden teure Gas- und Kohlekraftwerke im Süden hochgefahren.
Mit dynamischen Netzentgelten können Erzeugung und Verbrauch zeitlich und regional flexibler ans Netz angepasst werden. Dafür ist allerdings auch eine konsequente Digitalisierung der Netze unerlässlich. „Nur wenn wir beides entschlossen vorantreiben – die Digitalisierung der Netze und die Reform der Netzentgelte – lässt sich die Energiewende effizient gestalten“, so Duso.
Mögliche Alternativen zu dynamischen Netzentgelten sind Strompreiszonen und nodale Preissysteme. Sie gelten allerdings als politisch schwer umsetzbar.
Ladeinfrastruktur
Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Mangelnder Wettbewerb beim Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur und Intransparenz bei den Ladepreisen lassen viele Autofahrer beim Laden zu viel zahlen, so die Monopolkommission. Das Beratungsgremium begrüßt daher die Fortschritte bei der Einrichtung einer Preistransparenzstelle für das Ad-hoc-Laden und empfiehlt mehr Wettbewerb durch Ausschreibungen kommunaler Flächen.
Besonders kritisch ist der Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Lkw an Autobahnen. „Es darf an Autobahnen nicht zu einem Lade-Monopol für die Tank & Rast GmbH kommen,“ warnt Duso. Hintergrund: Etwa zwei Drittel der geplanten Ladeparks an Autobahnen wurden ohne Ausschreibung direkt an das Unternehmen vergeben.
Fernwärme
Die Bundesregierung will Fernwärme bis 2045 in 30 Prozent der Haushalte bringen und komplett dekarbonisieren. Das könne nur gelingen, wenn Fernwärme bezahlbar ist. „Aktuell können lokale Monopolisten bei Fernwärme die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher nach oben treiben,“ so Duso. Die Konkurrenz durch Gas- oder Ölheizungen sinke zunehmend. Die Monopolkommission empfiehlt eine verpflichtende Transparenzplattform, eine bürokratiearme Benchmark zur Preisbegrenzung sowie Zugangsregelungen für größere Fernwärmenetze, um mehr Wettbewerb in und um die Netze zu ermöglichen. Nur so könne Fernwärme als tragende Säule der Energiewende etabliert werden.
Gas
Auch beim Gasnetz steht ein Strukturwandel bevor: Gas als Energieträger soll bis spätestens 2045 komplett abgewickelt werden. Doch was wird aus den Gasnetzen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Ohne frühzeitiges politisches Handeln drohen laut der Monopolkommission hohe Netzkosten für verbleibende Kunden. Aktuell ist offen, wer den Rückbau beziehungsweise die Stilllegung der Gasnetze finanziert. „Wir brauchen gezielte Stilllegungen von Gasnetzen und verbindliche Pläne der Netzbetreiber, um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben. Dazu sollten sie bereits heute verpflichtet werden,“ sagt Duso. Dies sei die effizienteste Lösung.
„Die Energiewende kann nur gelingen, wenn die Menschen mitgenommen werden. Unsere Empfehlungen zeichnen eine klare Roadmap für ein zukunftsfähiges Energiesystem in Deutschland. Wettbewerb und Effizienz können die derzeitigen Probleme beheben,“ fasst Tomaso Duso zusammen.
Kommentare
Steffen meint
Jaja, klare Roadmap zur Stilllegung der Gasnetze. Klar wäre das gut, aber auf halber Strecke kommt dann wieder die Union angeschi**en und fordert eine Verschiebung der Roadmap. Wie beim „Verbrenneraus“. Kennt man ja.
Stefan meint
Die Gasnetzbetreiber hoffen, dass zumindest einige Leitungen für ein Wasserstoffnetz genutzt werden. Viele Industriekunden von Erdgas hoffen auch auf Wasserstoff als Erdgasersatz für ihre Heiz/Prozesswärmezwecke – ohne den künftigen Preis zu kennen.
Im Normalfall wird Heizen mit Strom/Wärmepumpe günstiger sein, auch für 500 Grad.
Egon Meier meint
Die Ladesituation bzw das Karten- und Preischaos sind ein wunderschönes Beispiel dafür, dass der Ruf nach „weniger Staat“ und „weniger Bürokratie“ vielfach nicht zielführend ist.
Der Wettbewerb regelt eben leider nicht alles und sofort und überall und ganz bestimmt nicht zur allgemeinen Zufriedenheit.
Klare Preisauszeichung, ein praktikables diskriminierungsfreies Roaming, zentrale Preistransparenz, … kommt leider nicht von selbst.
Plötzlich ist der Ruf nach dem Staat wieder da.
Steffen meint
Jepp, sehr schönes Beispiel für sinnvolle Bürokratie. Werde ich in Zukunft verwenden, da noch einfacher und konkreter nachzuvollziehen als das Beispiel für Umweltschäden bei fehlenden Regelungen.
Martin meint
Komisch, Alles wird von der EU vorgeschrieben, aber an den Ladesäulen geht es zu wie im wilden Westen. Eine Ladesäule, aber min. 8 verschiedene Preise, abhängig welche Ladekarte man dran hält Und adhoc mit EC ist gerne am teuersten. Super Sache, aber dann den Leuten vorschreiben, das wir in paar Jahren alle elektrisch fahren müssen.
E.Korsar meint
Martin, du musst nicht elektrisch fahren. Dein 2034er Verbrenner hält bestimmt länger als du noch fahren wirst.
F. K. Fast meint
Ist bei ganz normalen Produkten im Lidl ähnlich. Da gibt es auch 2 Preise, für „adhoc-Kunden“ und „App-Kunden“. Kräht kein Hahn danach.
Egon Meier meint
„im Lidl ähnlich. Da gibt es auch 2 Preise, für „adhoc-Kunden“ und „App-Kunden“. Kräht kein Hahn danach“
doch es kräht.
Und jeder, der ein bisschen Hirn im Schädel hat, merkt blitzartig, dass die App-Preise extrem selten und extrem selektiv sind. Lohnen niemals den Datenklau.
Ich hab auch so eine Lidl-app und wenn ich tatsächlich mal was app-rabattiertes haben will lege ich einen Warentrenner auf das Band und zahle nur das ominöse Super-duper-Werbeangebot per app und den Rest eben bar.
Kassenpersonal und ich grinsen uns an ..
eBikerin meint
„Ich hab auch so eine Lidl-app und wenn ich tatsächlich mal was app-rabattiertes haben will lege ich einen Warentrenner auf das Band und zahle nur das ominöse Super-duper-Werbeangebot per app und den Rest eben bar.
Kassenpersonal und ich grinsen uns an ..“
Weil du paranoid bist? Wirklich schlimm wenn Lidl dann weiss dass du nicht nur die Kartoffeln im Angebot gekauft hast, sondern noch noch nen Lauch dazu.
Kassenpersonal grinst dich nicht an – die schütteln nur den Kopf und denken sich ihren teil.
Martin meint
F. K. Fast meint
….
da steht es aber gut sichtbar dran, am Preisschild!
2,99 Euro der Preis. 2,59 Euro mit App. Da kann sich jeder direkt entscheiden, ob er sich zum Daten-Clown machen möchte, wegen paar Cents.
Dein Beispiel hat absolut gar nicht mit dem Thema zu tun.