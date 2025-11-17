Studie: „Grünes“ Aluminium macht E-Autos für 25 Euro klimafreundlicher

In der EU könnte die Produktion von Elektroautos mit umweltfreundlichem Aluminium große Mengen CO2 reduzieren. Das jährliche Einsparpotenzial entspricht den Emissionen von rund 900.000 Autos mit Verbrennungsmotor. Das geht aus einer Analyse der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) hervor.

Mit dem Rückgang der Abgasemissionen durch den Hochlauf von E-Autos rückt die Produktion der Fahrzeuge zunehmend in den Fokus. Sie macht derzeit laut T&E 60 Prozent der Klimaauswirkungen von Elektrofahrzeugen aus. Etwa ein Fünftel dieser Produktionsemissionen stammt aus der Herstellung von Aluminium für Fahrgestell, Batterie und andere Teile.

Die Studie von T&E zeigt, dass die Umstellung auf CO2-armes oder „grünes Aluminium” bis 2040 nur 25 Euro zusätzlich pro Auto kosten würde. Gleichzeitig ließe sich so eine saubere Technologiebranche aufbauen, in der Europa einen Vorteil gegenüber anderen Regionen hat.

Aluminium wird aus Bauxiterz hergestellt, dessen Verhüttung ein sehr stromintensiver Prozess ist. Um eine Tonne Aluminium zu schmelzen, wird zehnmal so viel Strom benötigt, wie ein durchschnittlicher EU-Haushalt in einem Jahr verbraucht. Grünes Aluminium – definiert als recyceltes Aluminium oder von Primäraluminium, das elektrisch erhitzt und durch neue Produktionstechnologien hergestellt wird – kann die Emissionen deutlich senken. Aufgrund des vergleichsweise saubereren Stromnetzes in Europa hätte die EU gegenüber anderen Regionen einen Wettbewerbsvorteil bei der Produktion von grünem Aluminium, so die Studienautoren.

Der Automobilsektor verbraucht T&E zufolge mehr als ein Drittel des in Europa produzierten Aluminiums. Laut der Studie würde die Umstellung auf grünes Aluminium für die Automobilherstellung in der EU bis 2040 so viel CO2-Emissionen einsparen, wie wenn 900.000 Autos mit Verbrennungsmotor von der Straße genommen würden. Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass die Ziele für die Verwendung von 60 Prozent beziehungsweise 85 Prozent grünem Aluminium in Neuwagen im Jahr 2035 beziehungsweise 2040 erreichbar sind. Sie würden dazu beitragen, die Technologie zu skalieren und die Kosten zu senken. Dadurch würde der Preis pro Auto durch den Einsatz von grünem Aluminium 2040 um nur 25 Euro steigen.

Lars Andersen von T&E Deutschland: „E-Autos sind besser für das Klima als Verbrenner. Dank grünem Aluminium wird dieser Vorteil in Zukunft noch größer. Europa hat die Chance, durch sein vergleichsweise sauberes Stromnetz weltweit eine Führungsrolle in dieser Technologie einzunehmen. Dafür brauchen wir jedoch einen der größten Aluminiumverbraucher: die Automobilindustrie. Intelligente Ziele und Anforderungen an den lokalen Herstellung können dazu beitragen, dieses Potenzial auszuschöpfen.“

Europa importiert laut T&E mehr als die Hälfte seines Primäraluminiums. Diese Abhängigkeit droht noch größer zu werden, da Aluminium zunehmend in Elektrofahrzeugen und anderen sauberen Technologien zum Einsatz kommt. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Schmelzwerke in der EU in den letzten zehn Jahren halbiert. Um die Lage der EU-Aluminiumindustrie zu verbessern und sie zu einem Vorreiter im Klimaschutz zu machen, sollte es Ziele für in Europa hergestelltes Aluminium geben, so T&E. Die EU sollte außerdem Vorgaben für die Verwendung von recyceltem, lokal gewonnenem Aluminium festlegen und den Export von Aluminiumschrott begrenzen.

T&E fordert, dass bei der Veröffentlichung des Industrial Accelerator Act durch die EU-Kommission im Dezember Ziele für den Anteil von grünem Aluminium für Automobilhersteller festgelegt werden. Nur in Europa hergestelltes grünes Aluminium sollte dafür in Frage kommen. Im Rahmen des bevorstehenden Kreislaufwirtschaftsgesetzes sollte die Kommission außerdem Ziele für das Aluminiumrecycling – auf der Grundlage von lokal gewonnenem Altmetall – in einer gezielten Änderung der Altfahrzeugverordnung vorschlagen.