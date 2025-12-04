E.ON, Voltix und GreenWay bauen europaweit 330 Megawatt-Lader für Lkw

E.ON hat gemeinsam mit den Partnern Voltix und GreenWay eine Förderzusage der EU für das Infrastrukturprojekt HDV-E erhalten. Ziel des Projekts ist der Aufbau eines grenzüberschreitenden Megawatt-Ladenetzes, das die Elektrifizierung des europäischen Schwerlastverkehrs entscheidend beschleunigen soll. Die Europäische Union will das Konsortium mit 70,3 Millionen Euro unterstützen.
Bis Herbst 2028 entstehen entlang der wichtigsten europäischen Verkehrskorridore rund 330 Hochleistungs-Ladepunkte mit jeweils 1 Megawatt oder mehr Ladeleistung. Sie basieren auf der neuen MCS-Technologie (Megawatt Charging System) und verteilen sich auf 55 strategische Standorte in Deutschland, Österreich, Dänemark, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Schweden, Polen und Ungarn. Jeder Standort umfasst dabei mindestens vier Ladepunkte. Alle Ladestandorte sind rund um die Uhr öffentlich zugänglich, unterstützen offenes Roaming und bieten einfache Bezahlmöglichkeiten.
HDV-E zählt zu den derzeit größten europäischen Initiativen zur Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs. Das Megawatt-Laden stellt dabei einen entscheidenden technologischen Meilenstein dar: Es ermöglicht batterieelektrischen Lkw, in Reichweite, Ladezeit und Wirtschaftlichkeit erstmals mit Dieselfahrzeugen zu konkurrieren – „ein Schlüssel für den klimafreundlichen Umbau des Transportsektors“, erklärt E.ON. „HDV-E trägt so direkt zu den europäischen Klimazielen bei und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Logistikbereich.“
„Nur mit Ladeleistungen im Megawatt-Bereich können elektrische Lkw in der Praxis das leisten, was heute Diesel schaffen. Mit HDV-E bauen wir die Infrastruktur, die diesen Schritt möglich macht. So wird aus Klimazielen Realität auf Europas Straßen“, sagt Timo Sillober, CEO von E.ON Drive Infrastructure.
Louis Du Pasquier, Geschäftsführer von Voltix, einem Unternehmen von VINCI Concessions: „Die Frage in Europa ist nicht mehr, ob dekarbonisierte Lastwagen elektrisch sein werden, sondern wann. Ein zuverlässiges Netz leistungsstarker Ladestationen für Lkw auf den wichtigsten europäischen Straßen ist entscheidend, um den Übergang zu elektrischen Fahrzeugen zu beschleunigen. Das HDV-E-Projekt wird einen wichtigen Beitrag leisten, diese Einschränkung zu überwinden.“
Das Projekt wurde im Rahmen der Alternative Fuel Infrastructure Facility (AFIF) zur Kofinanzierung ausgewählt. AFIF ist Teil des EU-Förderprogramms Connecting Europe Facility (CEF) und wird von der European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) verwaltet.
Kommentare
Jensen meint
Man darf sehr gespannt sein, wieviele Fahrzeuge überhaupt mit einem MCS-Anschluss auf die Straße kommen werden. Wenn diese Standorte aber (auch) über ganz normale HPC-Lader verfügen, die die batterieelektrischen LKW/ Busse auskömmlich und verlässlich während der Standardpause versorgen können, wäre das gut fürs System. Viel wichtiger wird es, die großen Autohöfe vollständig mit Lademöglchkeiten auszustatten, damit während der langen Pause auskömmlich, schonend und netzdienlch geladen werden kann.
Matthias meint
Die Pausen sind kurz, die Autohöfe sind groß, die LKW zahlreich. Daher braucht es für die deutlich größeren LKW-Akkus auch deutlich stärkere Lader, eben MCS, und keine Vielzahl an CCS. Sogar Diesel wird über LKW-Zapfsäulen schneller getankt als bei PKW, die Trennung hat sich bewährt.
Ben meint
Wie groß sollen den, deiner Meinung nach, die LKW Akkus werden damit man MCS braucht wenn jetzt schon 600kWh Akkus ausreichen um durch ganz Europa zu fahren und zu laden wärend den vorgeschriebenen 45min Pausen, ohne MCS Charger ???
Gunnar meint
„Nur mit Ladeleistungen im Megawatt-Bereich können elektrische Lkw in der Praxis das leisten, was heute Diesel schaffen.“
So was von falsch. Da hat sich jemand entweder nicht informiert oder streut wissentlich Falschinformationen. CCS mit stabilen 400 kW Leistung reichen vollkommen aus. Das beweisen die aktuell schon eingesetzten eLKWs täglich in der Praxis, nicht nur im Sommer, auch im Winter quer durch Europa.
Und zum eigentlichen Thema: 55 neue Ladestandorte für 9 Länder in den nächsten drei Jahren ist doch keine Meldung wert.
Matthias meint
Auch wenn der Elektrotrucker gerne dauerkichernd Wohlfühlmeldungen verbreitet: die Zahl der LKW auf den Straßen ist groß, man kann nicht so viele Parkplätze mit lahmen CCS bestücken die die komplette Pflichtpause oder noch länger laden um 600 kWh aufzufüllen. Die LKW müssen auf weniger Ladeplätzen per MCS schneller durchgeschleust werden, und bei 6 bis 10facher Akkugröße natürlich auch mit deutlich höheren Leistungen als bei E-Autos. Es ist fast dasselbe wie bei PKW, da kommt man mit AC 22kW auch nicht weit, DC mit 5 bis 20facher Leistung ist nötig.