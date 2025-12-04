EU-Initiative für Unternehmensflotten könnte Elektroauto-Produktion „massiv“ steigern

Die Europäische Kommission wird voraussichtlich am 10. Dezember 2025 ihren Vorschlag für die Initiative Clean Corporate Fleets vorlegen. Eine Analyse der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) zeigt, dass der Vorstoß zur schnelleren Elektrifizierung großer Unternehmensflotten die Nachfrage nach in der EU produzierten Elektroautos stark ankurbeln könnte. Am meisten würde die deutsche Automobilindustrie profitieren.
T&E hat die Entwicklung des gewerblichen Neuwagenmarkts nach zwei Szenarien modelliert: mit und ohne Einführung verbindlicher Ziele. Die Untersuchung zeigt: Ein EU-weites Ziel für Mitgliedstaaten, wonach große Unternehmen bis 2030 75 Prozent ihrer Neuwagen elektrifizieren müssen, mit Anforderungen an die Herstellung in der EU, könnte bis 2030 zu zusätzlichen 1,2 Millionen lokal produzierten E-Autos führen.
Für Deutschland als größten Produktionsstandort wäre der Effekt besonders hoch: Allein hier würden 712.000 zusätzliche Made-in-Germany-E-Autos für den europäischen Markt vom Band rollen. Zum Vergleich: Die Jahresproduktion des VW-Werks in Wolfsburg (alle Antriebsarten) beträgt 521.000 Fahrzeuge.
„Die EU hat jetzt die Chance, die Elektromobilität dort anzukurbeln, wo sie am schnellsten Wirkung entfaltet: bei den großen Unternehmensflotten. Elektrifizierungsziele schaffen verlässliche Nachfrage und stärken die europäischen Werke“, so Sebastian Bock, Geschäftsführer von T&E Deutschland. „Die Bundesregierung muss das Potential von Unternehmensflotten erkennen und sich in Brüssel klar dafür einsetzen, statt weiter Schlupflöcher für die Verbrennungstechnologie zu suchen. Wer jetzt den Markthochlauf von E-Autos verschleppt und unter dem Vorwand der Technologieoffenheit neue Milliardeninvestitionen für eine Technologie verschwendet, die längst ihren Zenit überschritten hat, verschließt bewusst die Augen vor der Realität.“
Das industriepolitische Potential des Firmenmarktes ist groß, da 60 Prozent der Neuzulassungen in der EU Firmenwagen sind. Die Analyse zeigt auch: Unternehmen kaufen deutlich häufiger in der EU produzierte E-Autos als private Haushalte. In der ersten Jahreshälfte von 2025 waren EU-weit 73 Prozent der von Unternehmen zugelassenen Stromer Made-in-Europe, bei privaten Haushalten waren es 63 Prozent. In Deutschland ist der Anteil nochmal höher: Hier stammen 77 Prozent der elektrischen Firmenwagen aus europäischen Werken.
Aktuell plant die EU-Kommission, Elektrifizierungsziele auf Ebene der Mitgliedstaaten festzulegen statt Unternehmen direkt zu verpflichten. Den Mitgliedstaaten bleibt es dabei frei überlassen, mit welchen Maßnahmen sie diese Ziele erreichen. Zudem würden nur die Neuzulassungen großer Unternehmen in den Geltungsbereich fallen – die Fahrzeuge kleiner und mittlerer Unternehmen hingegen nicht. Die Kommission plant parallel den Industrial Accelerator Act, der klare Kriterien für europäische Produktion definieren soll. Diese könnten auch für Firmenwagenziele gelten und so sicherstellen, dass die steigende Nachfrage direkt der EU-Industrie zugutekommt.
T&E unterstützt die Initiative, da Unternehmen in der EU zwar hohe staatliche Förderungen erhalten, aber die Elektrifizierung kaum vorantreiben würden. In 23 von 27 EU-Mitgliedstaaten profitierten Unternehmen stärker von E-Auto-Steuervorteilen als Privatpersonen. In Deutschland betrage dieser Vorteil bis zu 14.000 Euro pro Auto. Trotzdem sei vor allem in großen Automärkten wie Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien die Elektrifizierungsbilanz von Unternehmen durchwachsen. Aktuell seien Unternehmen nur in drei EU-Ländern (Belgien, Luxemburg, Niederlande) echte Treiber der Elektromobilität.
„Die Automobilindustrie und einzelne Unternehmen behaupten, die EU-Initiative sei ein frühzeitiges Verbrenner-Aus durch die Hintertür. Das ist schlicht falsch und irreführend“, sagt Bock. „Die Anforderungen für die Elektrifizierung großer Unternehmensflotten werden nicht über die CO2-Flottengrenzwerte für Pkw hinausgehen. Die Initiative wird der Industrie vielmehr helfen, ihre CO2-Ziele zu erfüllen, ohne dass den Automobilherstellern zusätzliche Anforderungen auferlegt werden. Es wird auch versucht, Panik zu schüren, indem behauptet wird, dass die Regulierung jedes einzelne Firmenfahrzeug oder kleine Betriebe, wie z.B. Handwerker, betreffen würde. Dies war nie der Fall, und wie berichtet, tendiert die Diskussion tatsächlich zu Zielen für die Mitgliedstaaten. Es wird an ihnen liegen, die besten Mittel zur Einhaltung der Regulierung zu finden.“
Kommentare
Jensen meint
Auch hier liegt das Vertrauen und die Hoffnung klar auf der EU. Selbst wenn es bei diesem Thema ggf. noch Abschwächungen gäbe: Es wäre ein sehr großer Rückschlag für die, die ab 2035 noch industriell relevante Mengen an Fahrzeugen die Flüssigkeiten verbrennen absetzen wollen.
Andi EE meint
Zustimmung, die Anreize sind nicht die Besten. 😉
„Im Übrigen sind in solchen Parkhäusern AC-Lader schneller installiert als eine Aufbuddelei des deutschen Strassenrandes. Auch ist die Abrechnerei am festgelegten Stellplatz einfacher umsetzbar als an der beliebigen AC-Dose am Strassenrand. Da ist dann auch nichts zugeparkt von sonstwem…“
Definitiv ein guter Punkt. Das grösste Problem ist wirklich das Aufreissen der Straße, das ist so abartig teuer, der Rest der Elektroinstallation fällt da kaum ins Gewicht.
Aber auch hier wird ein Robotaxi all diese Probleme in einem Rutsch lösen. Wahnsinn was das an Kosten reduzieren und das Klima schonen würde.
Dagobert meint
Ist die Frage ob die großen Unternehmensflotten dann so groß bleiben?Ich kann statt einen Dienstwagen zu fahren mir auch ein Mobilitätsgeld auszahlen lassen. Bevor ich dienstlich Elektroauto fahren muss, nehme ich das Mobilitätsgeld, und rechne Dienstfahrten mit dem privaten PKW ab. Finanziell komme ich dabei vermutlich sogar noch besser weg, weil ich dann Wahlfreiheit beim Hersteller habe, und nicht mehr VW fahren muss. Bislang nehme ich den Dienstwagen eher aus Bequemlichkeit. Dee Trick könnte nach Hinten losgehen – auch für die deutschen Hersteller…
Mäx meint
Ist erstmal die Frage was für ein Unternehmen günstiger ist.
Mobilitätsgeld + Abrechnung privat PKW vs. BEV in eigener Flotte.
Wenn die Firma merkt, dass ersteres erheblich teurer kommt, kannst du gar nicht so schnell gucken, wie das abgeschafft wird und dir ein BEV hingestellt wird, auch wenn du das nicht willst.
Und dann musst du konsequenterweise kündigen und dir eine Firma suchen, die weiterhin Diesel anbietet. Optimalerweise natürlich zu ähnlicher Bezahlung, Flexibilität und bisheriger Nähe zum Wohnort.
Das könnte mit fortschreitender Zukunft immer schwieriger werden.
Dagobert meint
Wäre mir neu, dass eine Firma einfach einseitig den Arbeitsvertrag ändern kann…
Future meint
Ich glaube nicht, dass Merz den Vorschlag unterstützt. Die deutsche Autoindustrie wird ihm die aktuell Studie der renommierten US-Unternehmensberatung Kearney untergeschoben haben: Deren Prognose zu den Gewinnmargen der großen Hersteller im europäischen Markt bis 2030 auf Basis aktueller Geschäftszahlen ist fatal. Bleibt es beim Verbrenner-Aus, fallen ihre Umsatzrenditen in Summe von heute durchschnittlich 5,5 Prozent auf bis zu minus 2,9 Prozent.
Micha meint
Schaffen die deutschen Hersteller es nicht, bis 2035 zukunfts- und konkurrenzfähige Autos anzubieten, wird die Rendite absehbar auf 0 % sinken. Es gibt historisch genug Beispiele, in denen man zu lange ein totes Pferd geritten ist.
Andi EE meint
Unternehmensflotten …
„In 23 von 27 EU-Mitgliedstaaten profitierten Unternehmen stärker von E-Auto-Steuervorteilen als Privatpersonen. In Deutschland betrage dieser Vorteil bis zu 14.000 Euro pro Auto.“
Das ist ja verrückt, ich hab immer gedacht, dass es sich für die Firmen (Flotten) lohnen muss, aber dass das so krasse Abschreiber bei den Steuern sind, hätte ich nicht gedacht. Und das erklärt dann auch, wieso es so lukrativ ist, dass die fetten Karren für die Abschreiber genutzt werden. Nur dort sind die Abschreiber so hoch, dass es sich das Halten dieser Flotten auch für die Firma lohnt, damit man den Gewinn klein rechnen kann.
Eigentlich ist an dem Flottenkonstrukt in Deutschland nur wichtig, wieviel man die Steuerlast reduzieren kann, alles andere der Endkunde / Angestellte ist völlig egal.
Mary Schmitt meint
Nicht ablenken, es geht um Europa, nicht Deutschland. Wir haben Europa die Firmenwagenregelungen übergeholfen und das zahlt sich jetzt aus. Es zahlt sich aber auch für Angestellte ab einem bestimmten Dienstrang aus, weil die große Autos auch zum privaten Gebrauch für eine „kleine Marie“ fahren können. Tesla hat sich auch aus diesem Markt katapultiert. Es ist halt eine Firma, die katastrophal geführt ist.
Micha meint
Deine Obsession mit Tesla bei jedem beliebigen Thema ist schon faszinierend. Kenne ich sonst nur vom Grünen-Bashing in der Welt-Kommentarspalte. Nicht falsch verstehen, ich bin kein Musk oder Tesla-Fan.
Jörg2 meint
Andi
Da stimme ich Dir völlig zu.
Das Zusammenspiel von Pendlerpauschal, Lohnersatzleistung, betriebliche Sozialleistungsentlastung, Leasingzeiträume… führt dazu, dass es sich „lohnt“ täglich zur Arbeisstelle zu pendeln und sich Fahrzeuge zuzulegen, die man aus eigener Tasche eher nicht gekauft hätte.
Das Ganze geht zu Lasten der Umwelt, zu Lasten des Sozialstaates.
Die hohe Ausstattung mit Fahrzeugen führt zu mehr Autofahr-Strassenbau. Lässt die Großeinkaufszentren mit großen Parkflächen entstehen und den kleinen Einzelhandel untergehen. Führt zu „Mutti-Taxis“ vor Kitas und Schulen. Führt zu Staus in den Ballungsräumen.
In Summe ein Trauerspiel zum Nutzen der autoproduzierenden AG´s mit Dividendenabfluss ins Ausland.
Ich empfehle jeden mal ein paar Monate in japanischen Ballungsräumen zu leben. Autokauf nur bei Nachweis eines Stellplatzes. Der Stellplatz ist in einem Parkhaus (nicht am beliebigen Strassenrand). Der Weg zur Arbeit erfolgt per ÖPNV. Der Einkauf, der Kinobesuch… erfolgt zu Fuß in die reichhaltig vorhandene, fußäufige Infrastruktur (Handel, Dienstleistung, Kultur…). Von der japanischen Autoindustrie ist nicht zu hören, dass sie daran untergegangen wäre.
Im Übrigen sind in solchen Parkhäusern AC-Lader schneller installiert als eine Aufbuddelei des deutschen Strassenrandes. Auch ist die Abrechnerei am festgelegten Stellplatz einfacher umsetzbar als an der beliebigen AC-Dose am Strassenrand. Da ist dann auch nichts zugeparkt von sonstwem…