EU-Initiative für Unternehmensflotten könnte Elektroauto-Produktion „massiv“ steigern

Die Europäische Kommission wird voraussichtlich am 10. Dezember 2025 ihren Vorschlag für die Initiative Clean Corporate Fleets vorlegen. Eine Analyse der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) zeigt, dass der Vorstoß zur schnelleren Elektrifizierung großer Unternehmensflotten die Nachfrage nach in der EU produzierten Elektroautos stark ankurbeln könnte. Am meisten würde die deutsche Automobilindustrie profitieren.

T&E hat die Entwicklung des gewerblichen Neuwagenmarkts nach zwei Szenarien modelliert: mit und ohne Einführung verbindlicher Ziele. Die Untersuchung zeigt: Ein EU-weites Ziel für Mitgliedstaaten, wonach große Unternehmen bis 2030 75 Prozent ihrer Neuwagen elektrifizieren müssen, mit Anforderungen an die Herstellung in der EU, könnte bis 2030 zu zusätzlichen 1,2 Millionen lokal produzierten E-Autos führen.

Für Deutschland als größten Produktionsstandort wäre der Effekt besonders hoch: Allein hier würden 712.000 zusätzliche Made-in-Germany-E-Autos für den europäischen Markt vom Band rollen. Zum Vergleich: Die Jahresproduktion des VW-Werks in Wolfsburg (alle Antriebsarten) beträgt 521.000 Fahrzeuge.

„Die EU hat jetzt die Chance, die Elektromobilität dort anzukurbeln, wo sie am schnellsten Wirkung entfaltet: bei den großen Unternehmensflotten. Elektrifizierungsziele schaffen verlässliche Nachfrage und stärken die europäischen Werke“, so Sebastian Bock, Geschäftsführer von T&E Deutschland. „Die Bundesregierung muss das Potential von Unternehmensflotten erkennen und sich in Brüssel klar dafür einsetzen, statt weiter Schlupflöcher für die Verbrennungstechnologie zu suchen. Wer jetzt den Markthochlauf von E-Autos verschleppt und unter dem Vorwand der Technologieoffenheit neue Milliardeninvestitionen für eine Technologie verschwendet, die längst ihren Zenit überschritten hat, verschließt bewusst die Augen vor der Realität.“

Das industriepolitische Potential des Firmenmarktes ist groß, da 60 Prozent der Neuzulassungen in der EU Firmenwagen sind. Die Analyse zeigt auch: Unternehmen kaufen deutlich häufiger in der EU produzierte E-Autos als private Haushalte. In der ersten Jahreshälfte von 2025 waren EU-weit 73 Prozent der von Unternehmen zugelassenen Stromer Made-in-Europe, bei privaten Haushalten waren es 63 Prozent. In Deutschland ist der Anteil nochmal höher: Hier stammen 77 Prozent der elektrischen Firmenwagen aus europäischen Werken.

Aktuell plant die EU-Kommission, Elektrifizierungsziele auf Ebene der Mitgliedstaaten festzulegen statt Unternehmen direkt zu verpflichten. Den Mitgliedstaaten bleibt es dabei frei überlassen, mit welchen Maßnahmen sie diese Ziele erreichen. Zudem würden nur die Neuzulassungen großer Unternehmen in den Geltungsbereich fallen – die Fahrzeuge kleiner und mittlerer Unternehmen hingegen nicht. Die Kommission plant parallel den Industrial Accelerator Act, der klare Kriterien für europäische Produktion definieren soll. Diese könnten auch für Firmenwagenziele gelten und so sicherstellen, dass die steigende Nachfrage direkt der EU-Industrie zugutekommt.

T&E unterstützt die Initiative, da Unternehmen in der EU zwar hohe staatliche Förderungen erhalten, aber die Elektrifizierung kaum vorantreiben würden. In 23 von 27 EU-Mitgliedstaaten profitierten Unternehmen stärker von E-Auto-Steuervorteilen als Privatpersonen. In Deutschland betrage dieser Vorteil bis zu 14.000 Euro pro Auto. Trotzdem sei vor allem in großen Automärkten wie Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien die Elektrifizierungsbilanz von Unternehmen durchwachsen. Aktuell seien Unternehmen nur in drei EU-Ländern (Belgien, Luxemburg, Niederlande) echte Treiber der Elektromobilität.

„Die Automobilindustrie und einzelne Unternehmen behaupten, die EU-Initiative sei ein frühzeitiges Verbrenner-Aus durch die Hintertür. Das ist schlicht falsch und irreführend“, sagt Bock. „Die Anforderungen für die Elektrifizierung großer Unternehmensflotten werden nicht über die CO2-Flottengrenzwerte für Pkw hinausgehen. Die Initiative wird der Industrie vielmehr helfen, ihre CO2-Ziele zu erfüllen, ohne dass den Automobilherstellern zusätzliche Anforderungen auferlegt werden. Es wird auch versucht, Panik zu schüren, indem behauptet wird, dass die Regulierung jedes einzelne Firmenfahrzeug oder kleine Betriebe, wie z.B. Handwerker, betreffen würde. Dies war nie der Fall, und wie berichtet, tendiert die Diskussion tatsächlich zu Zielen für die Mitgliedstaaten. Es wird an ihnen liegen, die besten Mittel zur Einhaltung der Regulierung zu finden.“