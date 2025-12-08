Porsche: „E-Mobilität setzt sich langsamer durch, insbesondere im Exklusivsegment“

Porsche steht unter Druck, Entwicklungschef Michael Steiner bezeichnet die derzeitige Lage gegenüber Press-Inform als „herausfordernd“ und verweist auf globale Trends – insbesondere auch die Elektromobilität. E-Autos verbreiteten sich weltweit deutlich langsamer als ursprünglich erwartet, insbesondere im Exklusivsegment. Man habe darauf reagiert und „gezielt nachjustiert“.

Große Erwartungen setzt Porsche auf den neuen 911 Turbo S mit Hybridantrieb und den neuen Cayenne Electric, der viele Verbrenner-Fans zum Umstieg auf Elektro bewegen soll. In Europa liegt der Elektro-Anteil laut Steiner bereits über 30 Prozent, insgesamt seien mehr als die Hälfte aller ausgelieferten Modelle elektrifiziert.

Der Entwicklungschef bestätigt, dass der Taycan – Porsches erstes Elektroauto – und der 2024 gestartete Macan Electric die internen Absatzprognosen verfehlt haben. Dennoch betont er: „Es ist nicht so, dass wir nun unsere gesamte Strategie umwerfen müssen.“ Porsche habe die Investitionen in Elektroantriebe hochgefahren, gleichzeitig aber die Entwicklung von Verbrennungsmotoren nie eingestellt.

Mit Blick auf globale Märkte stellt Steiner fest: „Nicht alle Märkte auf der Welt sind gleichermaßen bereit für Elektroantriebe.“ Daraus folgt eine zentrale strategische Anpassung: Porsche will den Kunden in allen Fahrzeugklassen die Wahl des bevorzugten Antriebs lassen und sich „nicht über Kundenwünsche hinwegsetzen“, sondern flexibel bleiben.

„Wir haben keine Modelle gestrichen, sondern nur das Tempo angepasst“

Für Modelle wie das Luxus-SUV K1 oder die elektrischen 718-Derivate gelte: „Wir haben keine Modelle gestrichen, sondern nur das Tempo angepasst.“ Der ursprünglich als E-Auto geplante K1, vor allem für die USA und China gedacht, werde zunächst als Verbrenner- und Hybridversion angeboten, während eine rein elektrische Variante weiterhin im Gespräch bleibe.

Parallel plant Porsche einen elektrischen Sportwagen im 718-Segment als Coupé und Cabrio. Gleichzeitig prüft das Unternehmen weitere Verbrenner: „Wir überlegen hochemotionale Verbrenner-Derivate am oberen Ende der Modellpalette“, so Steiner. Auch im Macan-Segment ist eine neue Verbrenner-Baureihe vorgesehen, Name und Marktstart sind noch offen.

„Wer unsere elektrischen Modelle fährt, bewegt einen echten Porsche“

Auf Kritik, Elektro-Porsche hätten zu wenig Markencharakter, reagiert Steiner differenziert: „Wer unsere elektrischen Modelle fährt, bewegt einen echten Porsche.“ Zugleich räumt er ein: „Es ist schwerer, einem Elektromotor diese einzigartige Porsche-DNA mitzugeben.“ Porsche arbeite deshalb an emotionalen Elementen: „Wir werden den Klang neu inszenieren und haben darüber hinaus interessante Ideen, um einen elektrischen Porsche emotional aufzuladen.“

Hybridmodelle werden länger bleiben als ursprünglich geplant. „Die Hybridantriebe sind elementarer Teil unserer Strategie – und das seit Jahren“, betont Steiner. Während Plug-in-Hybride vor allem bei größeren Modellen erfolgreich seien, sei ein Plug-in-Hybrid für den 911 gescheitert, da er das Fahrzeug zu schwer machte und die Fahrdynamik negativ beeinflusste. Generell führten steigende Reichweitenanforderungen bei Plug-in-Hybriden zu Gewicht, Kosten und schlechter CO2-Bilanz.

Steiners Idealbild: „Ein Elektromotor für die Stadt und ein Verbrenner für Landstraße und Autobahn – mit 50 bis maximal 100 Kilometern elektrischer Reichweite. Mehr ist aus Sicht der Kosten und des Kundennutzens nicht sinnvoll.“ Die aktuelle, vor anderthalb Jahren eingeführten T-Hybridtechnik könne künftig auch in anderen Baureihen eingesetzt werden.