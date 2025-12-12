Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

in Autoindustrie von

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Tesla-Werkchef Thierig: "Es war einfach ein fantastisches Jahr"

Tesla-Gigafactory-Berlin-Brandenburg_04 Der Deutschland-Werkchef von Tesla beschwört die Zukunft, verteidigt den US-Elektroautobauer trotz Markteinbrüchen und erhöht die Gehälter. Mehr »

Porsche soll 718-Elektroautos für Verbrenner-Antrieb nachrüsten wollen

718-Cayman-3 Porsche bringt die neue Generation der 718-Reihe auf einer E-Auto-Plattform. Die Architektur soll nun für Verbrenner nachgerüstet werden. Mehr »

Bosch-Entwicklungschef über Wasserstoff: "Die Technologie steht bereit, wir können liefern"

Bosch-Engineering-GmbH Bosch-Entwicklungschef Pillin bemängelt bei Wasserstoff eine fehlende Infrastruktur in Europa. Vor allem China treibe derzeit die Nachfrage. Mehr »

Volvo: "Man kann ein reines Elektrofahrzeug nicht mit einem Kompromiss beginnen"

Volvo-EX60-Teaser Die SPA3-Plattform und der EX60 forciert Volvos SDV-Entwicklung, verbessert die Sicherheit und stärkt die Kooperationen mit Tech-Partnern. Mehr »

Toyota Aygo X mit Hybridantrieb ab 19.990 Euro bestellbar

Toyota-Aygo-X-GR-Sport-Vollhybrid-2025-1 In Deutschland steht der neue Toyota Aygo X Hybrid im Handel. Der Einführungspreis für den ersten Vollhybrid des Segments beträgt 19.990 €. Mehr »

Mercedes stellt GLB mit EQ Technologie vor

Mercedes-GLB-mit-EQ-Technologie-2025-4 Mercedes stellt die neue Elektroauto-Version seines kompakten SUV GLB vor, die es künftig als GLB mit EQ Technologie statt EQB verkauft. Mehr »

Electra bietet Lade-Abo mit Einheitspreis im Charge-League-Netz

Electra-Schnellladestation Der europäische Schnelllade-Anbieter Electra hat das Lade-Abonnement Electra+ gestartet. Kunden können zwischen zwei Abomodellen wählen. Mehr »

Elektrischer Renault 4 mit Allradantrieb könnte in Serie gehen

Renault-4-Savane-4×4-Concept Der Renault 4 Savane 4×4 Concept ist ein Elektroatuto-Showcar „für stilvolle Entdeckungsreisen“. Der Allrad-Stromer könnte in Serie gehen. Mehr »

