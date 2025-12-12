Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der Deutschland-Werkchef von Tesla beschwört die Zukunft, verteidigt den US-Elektroautobauer trotz Markteinbrüchen und erhöht die Gehälter. Mehr »

Porsche bringt die neue Generation der 718-Reihe auf einer E-Auto-Plattform. Die Architektur soll nun für Verbrenner nachgerüstet werden. Mehr »

Bosch-Entwicklungschef Pillin bemängelt bei Wasserstoff eine fehlende Infrastruktur in Europa. Vor allem China treibe derzeit die Nachfrage. Mehr »

Die SPA3-Plattform und der EX60 forciert Volvos SDV-Entwicklung, verbessert die Sicherheit und stärkt die Kooperationen mit Tech-Partnern. Mehr »

In Deutschland steht der neue Toyota Aygo X Hybrid im Handel. Der Einführungspreis für den ersten Vollhybrid des Segments beträgt 19.990 €. Mehr »

Mercedes stellt die neue Elektroauto-Version seines kompakten SUV GLB vor, die es künftig als GLB mit EQ Technologie statt EQB verkauft. Mehr »

Der europäische Schnelllade-Anbieter Electra hat das Lade-Abonnement Electra+ gestartet. Kunden können zwischen zwei Abomodellen wählen. Mehr »

Der Renault 4 Savane 4×4 Concept ist ein Elektroatuto-Showcar „für stilvolle Entdeckungsreisen“. Der Allrad-Stromer könnte in Serie gehen. Mehr »