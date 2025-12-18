VW hat Fabrikkosten in Wolfsburg, Emden und Zwickau um 30 Prozent gesenkt

Volkswagen hat die Produktionskosten in seinen wichtigsten Werken in Deutschland schon deutlich senken können. Das Unternehmen arbeitet zudem durch plattformoptimierte Produktion effizienter.
„Seit der Einigung mit unserer Arbeitnehmervertretung und der IG Metall im Dezember 2024 konnte die Marke Volkswagen in ihren Werken Wolfsburg, Emden und Zwickau die Fabrikkosten im Durchschnitt bereits um rund 30 Prozent senken“, erklärte VW-Markenchef Thomas Schäfer im Gespräch mit Auto Motor und Sport. Emden und Zwickau sind inzwischen reine E-Auto-Werke.
„Auch beim geplanten Personalabbau und bei der Senkung der Entwicklungskosten kommen wir sehr gut voran. Von der geplanten sozialverträglichen Reduzierung um 35.000 Stellen bis 2030 haben wir bereits 25.000 feste Vereinbarungen über Altersteilzeit und Aufhebungsverträge geschlossen“, so Schäfer. VW wolle durch die Kostensenkungen beweisen, dass „man in Deutschland wettbewerbsfähig Autos entwickeln und bauen kann“.
Darüber hinaus spare das Unternehmen erhebliche Kosten durch plattformoptimierte Produktion in Europa. „Wir belegen unsere Werke künftig konsequent plattformoptimiert. Ein gutes Beispiel ist die Electric Urban Car Family, also ID. Polo, ID. Cross, Cupra Raval und Skoda Epiq. Die Plattform und Software haben wir in Wolfsburg entwickelt, die Projektleitung hat Cupra. Wir bauen die Autos aller drei Marken in zwei Werken in Spanien, Martorell und Pamplona. Mit einer klassischen Projektaufteilung hätte das 600 Millionen Euro mehr gekostet. Einen Teil des Geldes stecken wir in die Produkte.“
Kommentare
klaus meint
In dem die Leute (Mitarbeiter) in den Hallen frieren müssen! Kein Scherz!
Mary Schmitt meint
VW ist auf Zack. Produktion können die und Einsparen in der Produktion nennt sich Fortschritt. Natürlich laufen jetzt auch die Skaleneffekte für sie, es zahlt sich aus, dass es zwar proforma sechs Marken sind, eigentlich aber nur drei mit VW, Ford und Mahindra, die ein und dieselbe Plattform nutzen. In Deutschland dürften nächstes Jahr an die 15 Modelle auf derselben Plattform angeboten werden. Und extrem erfolgreich.
Gunnar meint
„VW ist auf Zack.“
Meine Frau hat mich gerade ganz verdutzt angeschaut, weil ich mein Essen laut prustend quer über den Tisch gespuckt habe, als ich diesen Satz gelesen habe.
brainDotExe meint
Dann schenke ihr ein Kochbuch zu Weihnachten ;)
Jörg2 meint
Wenn ein Unternehmen in kurzer Zeit 30% Kosten einsparen kann, frage ich mich, was haben die Entscheider die ganze Zeit auf der Kostenseite gemacht?
Thorsten 0711 meint
Ich sage nur IG Metall. Und 35-Stunden-Woche.
Jörg2 meint
„Ich sage nur IG Metall. Und 35-Stunden-Woche.“
Wenn das der Grund ist, müsste sich ja nun an diesem Grund etwas geändert haben. Die IGM ist nicht im Konzern vertreten? Die Tarifvereinbarung zur 35-Stunden-Woche ist aufgekündigt?
brainDotExe meint
Das ist doch eine normale Optimierung. Im hiesigen Industriegebiet gibt es auch Firmen, welche in den letzten Jahren ähnliche Fortschritte erzielt haben, hauptsächlich durch Automatisierung/Robotik.
Franz Bauer meint
Man sollte meinen, Tesla hat das in Grünheide bereits bewiesen …
Mary Schmitt meint
Wenn Grünheide auf 30% läuft, sind das nicht 30% Einsparung, sondern 30% Auslastung.
Franz Bauer meint
Ich einte, dass Tesla es heute schon zeigt, dass auch in Deutschland Autos erfolgreich produziert werden können.
brainDotExe meint
Das zeigen traditionelle Hersteller schon seit Jahrzehnten.
Thorsten 0711 meint
Die Mitarbeiter 20% unter dem branchenüblichen Tarif zu bezahlen ist nun wirklich keine Innovation.
RudiFaehrtTesla meint
Wenn du keine Ahnung hast , schweig einfach. Für die Region um Grünheide sind es Spitzengehälter.
Franz Bauer meint
Nein Innovativ währe es evtl. neue Ferigungsmethoden zu entwickeln wie evtl. Druckguss für die Karosserie anstatt wie vor 50 Jahren 100 Blechteile zu verschweißen. Tesla wie Toyota benötigen 40% weniger läute pro Fahrzeug wie VW. Evtl. sind 20% weniger genau das was es benötigt. Denn arbeitslos zu sein ist noch weniger.
Man sollte sich mal die vergleiche von Herbert Diess heute nochmal anschauen.
Futureman meint
Entweder vorher lief in den Werken etwas gewaltig schief, oder sie haben jetzt einfach 30% weniger produziert.
brainDotExe meint
Wahrscheinlich nichts von beiden, Optimierung und Effizienzsteigerung sind die springenden Punkte.
Leon meint
Naja, wenn man bisher 30% Optimierungspotential einfach liegen gelassen hat, dann lief bisher einiges schief.
Jörg2 meint
Volle Zustimmung!
Da die Kostenreduktion über Personalabbau läuft, vermute ich, wir sehen da die Auswirkungen der vielen kleinen VW-Fürstentümer im Unternehmen: Wer per Personal angebaut hat, wer das größere Budget sich gesichert hat… hat mehr „Bedeutung“, bekommt das Eckbüro und darf in der Firmenwagenliste sich auf Blatt 1 etwas aussuchen.
brainDotExe meint
Woher willst du wissen, dass 30% „einfach“ brach liegen gelassen wurde?
Viel Optimierungspotenzial liegt in Automatisierung/Robotik. Da ist die Gewerkschaft prinzipiell erst einmal dagegen, es liegt also nicht „brach“.
Was wenn die Gewerkschaft letztes Jahr umgeschwenkt hat? Das beobachtet man in vielen Firmen. Hier in der Gegend hat die Gewerkschaft das auch vor ein paar Jahren eingesehen, es fehlen einfach Fachkräfte und durch mehr Automatisierung/Robotik kann man die vorhandenen Fachkräfte besser auslasten/verteilen. Dann ist auch plötzlich die Gewerkschaft dafür.
Futureman meint
Vor allem, weil es innerhalb eines Jahres möglich war. Wahnsinn, was da vorher alles durch die Kunden mitbezahlt wurde. Wenn jetzt noch die Gehälter der Chefetage auf 1 Million gedeckelt werden und darüber hinaus Verdienste nur durch steigende Aktienwerte oder Umsatzwachstum möglich sind, hätten die ja fast Tesla-Power.