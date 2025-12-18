BMW-Werk München bereit für neuen i3, Serienproduktion ab zweiter Jahreshälfte 2026

BMW nimmt seit einigen Wochen Bestellungen für den jüngsten iX3 an, der als erstes Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ basiert. Während die Batterie-Version des SUV X3 künftig im neuen Werk Debrecen in Ungarn vom Band läuft, wird die zweite Neue-Klasse-Baureihe im Stammwerk München anlaufen. Dazu gibt der Konzern nun ein Update.

Das BMW-Group-Werk München ist demnach bereit für die Fertigung der nächsten Fahrzeuggeneration. Im neuen Karosseriebau und der neuen Montage wurden die Produktionsanlagen installiert und die Funktionstests erfolgreich abgeschlossen. Beim sogenannten Common Function Test führen die Anlagen Trockenübungen durch. BMW erklärt: „Dabei prüfen die Produktionsplaner und Anlagentechniker die Maschinen bis ins letzte Detail. Sämtliche Produktionsschritte werden dabei ohne Bauteile im System ausgeführt. Takt für Takt komplettiert sich somit ein unsichtbares Fahrzeug. Es entsteht zwar kein Auto, aber die Gewissheit: Alles läuft wie geplant.“

Peter Weber, Leiter des BMW-Werks München, freut sich: „Pünktlich zu den Feiertagen haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Produktionsanlagen sind in allen Technologien startklar und unsere Mitarbeitenden werden bereits für die Produktion des BMW i3 geschult. Damit nähern wir uns in großen Schritten der Produktion von Vorserienfahrzeugen, die dann vollständig aus unserem Werk kommen.“

Bis dahin müssen sich die Mitarbeitenden des Werks allerdings noch ein wenig gedulden. Die Montage des i3, die bisher im nahegelegenen Forschungs- und Innovationszentrum aufgebaut wurde, wird im Januar ins Werk München verlegt. Damit seien alle Technologien im Werk München startklar, um das komplette Produktionssystem weiter auf Herz und Nieren zu überprüfen, heißt es von BMW. Die Serienproduktion des neuen i3 werde dann in der zweiten Jahreshälfte 2026 anlaufen

Das Werk München sei konsequent auf die Grundsätze der BMW iFactory ausgerichtet, erläutern die Bayern. „So wurden der neue Karosseriebau und die neue Montage von Anfang an digital geplant und aufgebaut. Auch die bestehenden Anlagen im Presswerk und der Lackiererei sind in die Virtuelle Fabrik der BMW Group integriert. Der Funktionstest konnte so bereits in allen Technologien für die neue Fahrzeuggeneration lange im Voraus virtuell durchgeführt werden.“

In nur 18 Monaten hätten auf rund ein Drittel der Werksfläche umfangreiche Umbauten stattgefunden, unterstreicht BMW. „Alte Hallen wurden zurückgebaut, eine neue Montage, Logistik und ein neuer Karosseriebau aufgebaut. All dies bei laufender Produktion von bis zu 1.000 Fahrzeugen der BMW 3er und 4er Reihe pro Tag. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 startet dann die Serienproduktion des neuen BMW i3.“

Der BMW i3 der Neuen Klasse

Es gab schon von 2013 bis 2022 einen BMW i3. Dabei handelte es sich um einen Kleinwagen mit eigenständiger Technologie als erstes E-Auto der Marke für den Massenmarkt. Das Modell wurde zunächst rein elektrisch sowie mit kompakten Benzinmotor als Stromgenerator für die Fahrbatterie angeboten, zum Ende nur noch als E-Auto. Eine Batterie-Version der 3er-Limousine gab es bisher exklusiv in China als Umbau. Der kommende i3 auf der Neuen Klasse wird als vollelektrische Variante der Mittelklasse-Limousine international verkauft.

Erlkönigfotos zeigen, dass die vollelektrische und die Verbrenner-Version der BMW-Limousine sich ähneln werden. Der Hersteller hat bereits erklärt, dass für die Neue Klasse entwickelte Technologien allen Modellen der Marke zugute kommen. Das gilt auch für die mit der ersten reinen E-Auto-Plattform des Premiumherstellers eingeführte neue Designsprache.

Beim E-Antrieb macht BMW mit der Neuen Klasse einen großen Schritt. So verfügt die zuerst angebotene Version des iX3 über 345 kW/469 PS Leistung und eine 108,7-kWh-Batterie für bis 805 Kilometer Reichweite. Die Limousine dürfte dank besserer Aerodynamik und weniger Gewicht noch einmal darüber liegen. Schnellladen kann die 800-Volt-Architektur der Neuen Klasse mit bis zu 400 kW, damit füllt sich die Batterie des iX3 in bis zu 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Das „Heart of Joy“ ist als Zentralcomputer für Antrieb, Bremsen, Laden durch Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung zuständig.

Für den i3 ist später auch eine besonders sportliche Version von BMW M mit wahrscheinlich vier E-Motoren vorgesehen. Bis 2027 sollen weltweit 40 neue und überarbeitete BMW-Modelle mit Technologien der Neuen Klasse und der neuen Designsprache auf die Straßen kommen – darunter diverse Vollstromer.