VW ID. Cross: Schnappschüsse geben Ausblick auf kompaktes Elektro-SUV

Mit dem ID. Polo bringt VW bald ein modernes Elektroauto im Kleinwagen-Segment für 25.000 Euro auf den Markt. Die Wolfsburger haben zudem ein Schwestermodell im SUV-Format angekündigt, das auf dem Entwurf ID. Cross Concept basiert. Fotos eines Testfahrzeugs gibt einen aktuellen Ausblick auf den ID. Cross.

Im September zeigte VW den ID. Cross Concept (Artikelbild) ausführlich. Das finale Fahrzeug wird sich laut den neuen Prototypen-Fotos eng an der Studie orientieren. Wie üblich wird das Serienfahrzeug aber konservativer daherkommen, der Prototyp wirkt weniger wuchtig und insgesamt „normaler“. VW hat bereits erklärt, dass sich seine Elektroautos künftig stärker am Design der traditionell angetriebenen Modelle anlehnen. Die bisherigen Mitglieder der E-Auto-Familie ID. weisen noch eine eigenständige Designsprache auf.

Zum ID. Cross Concept sagt der Hersteller, dass das kompakte Elektroauto perfekt auf den Stadtverkehr zugeschnitten sei. Gleichzeitig sei es ein familientauglicher Allrounder, der auch Reisen meistert. Das neue Modell zeigt laut Markenchef Thomas Schäfer, dass die Wolfsburger „jetzt liefern: mit neuem Design, vielen Technologien, die man eigentlich nur aus höheren Klassen kennt, verbesserter Bedienbarkeit und Qualität – und endlich wieder ‚richtigem‘ Namen. Mit dieser neuen Generation VW lösen wir unsere Versprechen jetzt ein“.

Der ID. Cross Concept folge einer neuen, „klaren und sympathischen Designsprache“, so das Unternehmen. VW-Chefdesigner Andreas Mindt: „Wir nennen unsere neue Designsprache ‚Pure Positive‘. Sie basiert auf unseren drei Designecksäulen ‚Stabilität‘, ‚Sympathie‘ und ‚Secret Sauce‘ und kennzeichnet künftig jeden neuen VW. Wir setzen dabei auf eine pure und kraftvolle Klarheit, eine visuelle Stabilität und eine positive, sympathische Ausstrahlung der Fahrzeuge.“

Die SUV-Studie ist 4.161 Millimeter lang, mit einem Radstand von 2.601 Millimetern. In der Breite misst der ID. Cross Concept 1.839 Millimeter, in der Höhe 1.588 Millimeter. Die Dimensionen liegen damit auf dem Level des aktuellen Verbrenners T-Cross. „Ein innovatives Package macht den fünfsitzigen ID. Cross Concept innen zu einem Raumwunder mit überdurchschnittlichem Kofferraumvolumen von 450 Liter“, heißt es. Zusätzlichen Platz bietet ein „Frunk“ (25 Liter) unter der Fronthaube. „Ein klassenhöheres Raumgefühl erzeugt die ungewöhnliche Breite des Fahrzeugs und die luftige Gestaltung des Interieurs“, erklärt VW. Die Anhängerkupplung ist für eine Stützlast von 75 Kilogramm ausgelegt, somit können zwei E-Bikes transportiert werden. Die Anhängelast beträgt bis zu 1.200 Kilogramm.

Der frontgetriebene ID. Cross Concept basiert auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten MEB. Kai Grünitz, Markenvorstand Technische Entwicklung: „Der MEB erhält ab dem kommenden Jahr eine neue Software-Generation, die eine spürbare Funktionserweiterung vieler Systeme für unsere Kunden mit sich bringt. Diese Weiterentwicklung des VW-typischen Baukastensystems bringt Funktionen in Fahrzeuge aus höheren Fahrzeugsegmenten, wie z.B. den weiterentwickelten Travel Assist. MEB+ ist damit auch der technische Schlüssel, um elektrische Fahrzeuge wie die Serienversion des ID. Cross Concept und den neuen ID. Polo mit überdurchschnittlich guten Produkteigenschaften zu attraktiven Preisen anbieten zu können.“

Der ID. Cross Concept verfügt über ein neu entwickeltes Antriebssystem. Zwei zentrale Module sind die in das Vorderachssystem integrierte E-Maschine inklusive Leistungselektronik und die flach im Sandwichboden angeordnete Hochvolt-Batterie. Die E-Maschine der Studie entwickelt eine Leistung von 155 kW (211 PS) und treibt die Vorderräder an, maximal 175 km/h sind möglich. Die WLTP-Reichweitenprognose für den ID. Cross Concept liegt bei bis zu 420 Kilometern. Das Serienfahrzeug dürfte wie üblich in mehreren Versionen mit unterschiedlicher Leistung und Reichweite angeboten werden.