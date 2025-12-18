EU-Kommission konkretisiert Pläne für neue Klasse kleiner Elektroautos

Die EU-Kommission will mit einer neuen Fahrzeugklasse ein breiteres Angebot von erschwinglichen kleinen Elektroautos ermöglichen. Das neue Segment soll sich grob an Japans populären „Kei-Car“-Modellen orientieren. Dazu wurden nun erste Details als Teil des umfangreichen neuen „Automobilpakets“ bekannt gegeben, mit dem das „Verbrenner-Aus“ in der EU verschoben wird.
Die neue Klasse wird laut Autocar ausschließlich für kleine Elektrofahrzeuge gelten und eine Unterkategorie der Pkw-Klasse M1 mit der Bezeichnung M1E bilden. Die Stromer dürfen eine Länge von 4,2 Metern nicht überschreiten – deutlich mehr als die maximale Länge von 3,4 Metern für Kei-Cars. Damit kommen Fahrzeuge wie Renault 4 (4,1 m), Renault 5 (3,9 m) oder auch ab 2026 kommende kleine E-Autos des Volkswagen-Konzerns wie ID. Polo (4,1 m) für diese Kategorie infrage.
Die steigenden Produktionskosten sowie verschärfte Sicherheits- und Umweltauflagen haben die Entwicklung bezahlbarer Kleinwagen erschwert. Die geplante EU-Fahrzeugklasse könnte neuen Schwung in das Segment bringen. Ein kritischer Punkt dürften dabei Sicherheitsvorgaben sein. Seit 2024 gelten für alle Neuwagen in der EU zahlreiche verpflichtende Assistenzsysteme, die die Kosten erheblich steigern. Diese Regelungen haben bereits Hersteller dazu veranlasst, das Kleinwagensegment aufzugeben. Für die Klasse M1E müssten einige dieser Normen überarbeitet werden, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden.
Die vollständigen technischen Details der M1E werden erst bekannt gegeben, wenn der Entwurf zur Änderung der EU-Verordnung 2018/858 veröffentlicht wurde. Die EU-Kommission hat jedoch erklärt, dass sie beabsichtigt, die Anforderungen für diese Kategorie für zehn Jahre einzufrieren, um den Autoherstellern Sicherheit zu geben. Die Vorschriften müssen später noch vom Europäischen Parlament genehmigt werden.
Nach den Vorschlägen der EU-Kommission kommen EU-hergestellte M1E-Fahrzeuge für „Super-Credits“ im Hinblick auf die von der EU festgelegten CO2-Ziele der jeweiligen Hersteller infrage. Anstatt als ein Credit zu zählen, soll jedes in der EU hergestellte und verkaufte M1E-Fahrzeug 1,3 Credits einbringen. Das Super-Credit-System werde „voraussichtlich auch indirekt positive Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit dieser Fahrzeuge haben“, heißt es aus Brüssel.
Die Festlegung einer einheitlichen Definition für kleine Elektroautos in den Vorschriften könnte es den EU-Mitgliedstaaten auch erleichtern, besondere Anreize für die Anschaffung solcher Modelle einzuführen. Denkbar sind etwa Subventionen, Steuererleichterungen, größenabhängige Parkgebühren oder die Nutzung von Vorfahrtsspuren.
Wie speziell für die neue EU-Klasse ausgelegte kleinen Elektroautos aussehen könnten, haben in den letzten Monaten drei bekannte Autobauer gezeigt. Darunter neben Honda (Artikelbild) und Suzuki aus Japan auch die zum französischen Renault-Konzern gehörende rumänische Marke Dacia.
Kommentare
Thomas Claus meint
Gut das man mit 4,2m eine nicht ganz so kleine Begrenzung gewählt hat. So kann auch eine kleine Familie davon profitieren. Ein wenig Platz braucht man ja schon, wenn man 2 Kinder transportieren muss oder für die Familie einkaufen geht. Mal sehen was am Ende bei raus kommt.
Deine Mudder meint
Eine Breitenbeschränkung wäre sinnvoller (max. 1950 mm mit Spiegel) und warum nur für E-Autos? Warum nicht die Kai Klasse aus Japan 1:1 übernehmen?
F. K. Fast meint
Ja, eine Breitenbeschränkung wäre sehr sinnvoll. Nur wird das der Industrie nicht gefallen, weil die gern breiter und stämmiger baut.
E.Korsar meint
Dann können wir ja jetzt den Vergleich mit den Kei-Cars einäschern. 4,20m Länge führt das Ganze ad absurdum.
Wird wohl am Ende nur noch eine Regelung, um die Assistenzsysteme und andere Dinge bei Kleinwagen weglassen zu dürfen.
A.E. meint
@ E.Korsar
Richtig, exakt darauf wird es hinauslaufen. Die bereits existierenden Fahrzeuge aus dem A- und B-Segment können dann elektronisch abgerüstet angeboten werden.
Mit der eigentlichen Idee der kompakten Kei-Cars hat das jedoch nicht mehr viel zu tun.
David meint
Ausgezeichnete Idee. Dann kann VW seine A- und B- Segmentfahrzeuge alle anrechnen lassen. Absolut fair.
A.E. meint
„Die Stromer dürfen eine Länge von 4,2 Metern nicht überschreiten“. Wenn ich das lese, könnte ich glatt durchdrehen. Zur Erinnerung: Es geht hier um technikreduzierte Kleinstwagen!
Tja, da diktiert unsere Autolobby wieder einmal die Rahmenbedingungen. Unsere Politiker sind wirklich die allerletzten Pfeifen.
Jeff Healey meint
Ich persönlich finde das gar nicht verkehrt, nicht nur KleinSTwagen für die „neue europäische Klasse“ zu definieren, denn es gibt auch viele Leute die ein einfaches und bezahlbares Auto mit mehr Platz brauchen.
Wichtig wäre es einfach, endlich mal die überbordende Elektronik zu beschneiden, auf ein gesundes Maß zu reduzieren, um günstige E-Fahrzeuge in Europa für die breite Masse herstellen zu können.
Willi meint
Wieviele Leute in D würden den ernsthaft ein Auto in der Größe eine Smart For2 oder eines Fiat Panda der 90er Jahre heute in Erwägung ziehen? Beim Jammer sind wir in D immer vorne mit dabei, aber zum Schluss finden sich doch noch immer ein paar Tausender im leeren Geldbeutel für zwei Zylinder mehr oder 100ps mehr. Man braucht sich doch nur anzuschauen was für Autos in der Masse gekauft werden.
MK meint
Es geht auch um Umsetzungsgeschwindigkeit,
Mit der geplanten Regelung können schnell bestehende Modelle angepasst werden.
Technikreduzierte Kleinstwagen müssen erstmal entwickelt werden, da vergehen dann erstmal einige Jahre bis entsprechende Fahrzeuge im Angebot sind.
Für ein Elektroauto mit einer sinnvollen Reichweite braucht man eine ausreichend große Batterie und die wiederum braucht Platz zwischen den Achsen. 2,50 m Radstand scheinen mir für einen 40 kWh in LFP mindestens notwendig. Damit sind wir bei einer Mindestlänge von 4 m für ein alltagstaugliches Elektroauto.
Justin Case meint
„Super-Credits“ sind nichts weiter als eine zusätzliche Aufweichung von CO2-Emissionszielen.
Das Motto der Woche: Hurra Rohöl!
Thomas meint
Volle Zustimmung: eine Förderung über Supercredits würde weier die Zulassung von Verbrennern ermöglichen. Damit wären die elektrischen Kleinwagen umweltschädlicher als große eAutos. Irrsinn.
CaptainPicard meint
Richtig, viele glauben das wäre irgendeine Besserstellung von Elektroautos, dabei heißt es einfach nur: Der Hersteller darf im Gegenzug mehr Verbrenner verkaufen.