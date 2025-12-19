Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

VW hat die Kosten in seinen wichtigsten deutschen Werken deutlich gesenkt und arbeitet durch plattformoptimierte Produktion effizienter. Mehr »

Die EnBW hat die Preise für das Elektroauto-Laden an Ladepunkten von EWE Go und den Pfalzwerken auf 56 Cent pro Kilowattstunde (kWh) gesenkt. Mehr »

Das BMW-Werk München ist bereit für die Fertigung der nächsten Fahrzeuggeneration. 2026 startet die Serienproduktion des Elektroautos i3. Mehr »

Der neue Entwicklungschef von Mercedes Jörg Burzer ist von der Elektromobilität überzeugt. Er sieht für Elektroautos noch viel Potenzial. Mehr »

Toyotas kompakter Elektro-Crossover C-HR+ ist in zwei Akkuvarianten, drei Ausstattungslinien sowie mit Front- und Allradantrieb bestellbar. Mehr »

Das neue Elektroauto Twingo E-Tech Electric ist im Rahmen von Renaults Vorbestellerprogramm „R-Pass“ jetzt in einigen Ländern bestellbar. Mehr »

Mitglieder des ACV profitieren ab Februar 2026 von vergünstigten Konditionen im Elektroauto-Schnellladenetz des Energieunternehmens EnBW. Mehr »

Citroën könnte ein neues kleines Elektroauto anbieten. Die Überlegungen gehen auf die Pläne der EU für eine neue Fahrzeugkategorie zurück. Mehr »