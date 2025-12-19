Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
VW hat Fabrikkosten in Wolfsburg, Emden und Zwickau um 30 Prozent gesenkt
VW hat die Kosten in seinen wichtigsten deutschen Werken deutlich gesenkt und arbeitet durch plattformoptimierte Produktion effizienter. Mehr »
EnBW senkt Preise bei EWE Go, Pfalzwerken und weiteren Ladesäulenbetreibern
Die EnBW hat die Preise für das Elektroauto-Laden an Ladepunkten von EWE Go und den Pfalzwerken auf 56 Cent pro Kilowattstunde (kWh) gesenkt. Mehr »
BMW-Werk München bereit für neuen i3, Serienproduktion ab zweiter Jahreshälfte 2026
Das BMW-Werk München ist bereit für die Fertigung der nächsten Fahrzeuggeneration. 2026 startet die Serienproduktion des Elektroautos i3. Mehr »
Mercedes-Entwicklungschef Burzer "ganz, ganz großer Fan von Elektrofahrzeugen"
Der neue Entwicklungschef von Mercedes Jörg Burzer ist von der Elektromobilität überzeugt. Er sieht für Elektroautos noch viel Potenzial. Mehr »
Neuer Toyota C-HR+ bis März 2026 zum Einführungspreis von 38.990 Euro erhältlich
Toyotas kompakter Elektro-Crossover C-HR+ ist in zwei Akkuvarianten, drei Ausstattungslinien sowie mit Front- und Allradantrieb bestellbar. Mehr »
Renault: Neuer Elektro-Twingo ab 21.090 Euro bestellbar
Das neue Elektroauto Twingo E-Tech Electric ist im Rahmen von Renaults Vorbestellerprogramm „R-Pass“ jetzt in einigen Ländern bestellbar. Mehr »
EnBW und ACV bieten gemeinsamen Ladetarif an
Mitglieder des ACV profitieren ab Februar 2026 von vergünstigten Konditionen im Elektroauto-Schnellladenetz des Energieunternehmens EnBW. Mehr »
Citroën prüft 15.000-Euro-Elektroauto für neues EU-Fahrzeugsegment
Citroën könnte ein neues kleines Elektroauto anbieten. Die Überlegungen gehen auf die Pläne der EU für eine neue Fahrzeugkategorie zurück. Mehr »