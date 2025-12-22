Bundesrat gibt grünes Licht: Elektroautos bis 2035 von der Kfz-Steuer befreit

Der Bundestag hat Anfang Dezember beschlossen, die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos um fünf Jahre zu verlängern. Der Bundesrat gab kurz vor Jahresende grünes Licht für die nötige Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes.

Reine Stromer, die bis Ende 2030 erstmals zugelassen werden, bleiben damit bis zu zehn Jahre steuerfrei, maximal jedoch bis Ende 2035. Bisher galt: Wird ein Elektroauto bis zum 31. Dezember 2025 zugelassen, muss es ab der Erstzulassung keine Kfz-Steuern zahlen – befristet war dies bis Ende 2030. Ohne den Beschluss von Bundesrat und zuvor Bundestag wäre die Steuerbefreiung für neu zugelassene E-Autos zum Ende dieses Jahres ausgelaufen.

Wer erst zum Ende der Frist 2030 umsteigt, profitiert nur noch von einer fünfjährigen Steuerfreiheit. Dem Bund entstehen in den kommenden Jahren Steuermindereinnahmen von bis zu mehreren hundert Millionen Euro.

Die schwarz-rote Bundesregierung fördert E-Mobilität mit der verlängerten Kfz-Steuerbefreiung und auch einer neuen staatlichen Kaufprämie. Union und SPD setzen sich flankierend für Technologieoffenheit ein. Der Druck unter anderem deutscher Politiker hat dazu geführt, dass die EU-Kommission die angekündigten strengen Emissionsvorgaben für die Autohersteller abschwächen will.