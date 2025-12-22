Rewe Nord spart 48 Tonnen CO2 im Jahr 2024 mit Wasserstoff-Lkw

Rewe Nord hat von Hylane den ersten CO2-Nachweis über den klimafreundlichen Einsatz eines Wasserstoff-Lkw erhalten. Der von Dekra geprüfte Beleg bestätigt die Emissionseinsparungen für das Jahr 2024.

Das Fahrzeug, ein Hyundai XCient Fuel Cell, beliefert seit Herbst 2023 Rewe-Märkte im Raum Hamburg. Es fährt mit grünem Wasserstoff, der regional produziert wird. Im geprüften Jahr 2024 wurden durch den Einsatz des Brennstoffzellen-Lkw bei einer Fahrleistung von 65.000 Kilometern rund 48 Tonnen CO2 weniger ausgestoßen als bei einem vergleichbaren Diesel-Fahrzeug. Dies entspricht einer Einsparung von rund 90 Prozent. Dafür wurden 5,5 Tonnen grüner Wasserstoff an drei norddeutschen Tankstellen getankt.

Während des Lkw-Einsatzes („Tank-to-Wheel“) entstünden keine Emissionen. Auch über die gesamte Prozesskette – von der Erzeugung des Wasserstoffs bis zum Fahrzeugeinsatz („Well-to-Wheel“) – sei der Transport deutlich klimafreundlicher als konventionelle Alternativen, so Rewe Nord. Damit sei man eines der ersten Handelsunternehmen in Deutschland, das eine nahezu emissionsfreie Lieferkette im täglichen Betrieb realisiert.

Die Berechnung basiert auf Daten, die Hylane automatisiert für Fahrzeuge und die genutzte Energie erhebt. Dazu gehören die getankte Wasserstoffmenge und die bei der Produktion und dem Transport entstandenen CO2-Emissionen sowie die gefahrenen Kilometer und Kältemittelverluste bei Kühlfahrzeugen. Dekra verifiziert die Berechnung und erstellt auch Referenzszenarien mit den Emissionen eines vergleichbaren Diesel-Lkw.

„Der Wasserstoff-Lkw hat sich im täglichen Einsatz bewährt und zeigt, dass nachhaltige Logistik praktisch funktioniert“, sagt Gerd-Wilhelm Brüning, Logistikleiter Rewe Nord. „Mit der offiziellen Bestätigung der CO2-Emissionen durch Hylane haben wir nun auch den bilanziellen Nachweis. Der Zertifikatsnachweis ist dabei ein zentraler Baustein unseres Maßnahmen-Mosaiks zur Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette. Als Science Based Targets Initiative (SBTi)-verpflichtetes Unternehmen mit wissenschaftsbasierten Reduktionszielen verfolgen wir das Ziel, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden – für eine zukunftsfähige Logistik.“

Der Hyundai Xcient Fuel ist mit einem 350-kW-Elektromotor (476 PS) ausgestattet und erzeugt ein maximales Drehmoment von 2237 Nm. Zudem ist ein 180-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem mit zwei 90-kW-Brennstoffzellenstacks an Bord. Sieben Wasserstofftanks bieten zusammen eine Speicherkapazität von rund 32 Kilogramm Kraftstoff. Die Betankung dauert je nach Umgebungstemperatur etwa acht bis 20 Minuten. Ein 72-kWh-Batteriesatz aus drei Batterien agiert als zusätzliche Energiequelle.