BYD meldet 15 Millionen produzierte New Energy Vehicles (NEVS)

BYD hat die Produktion seines 15-millionsten New Energy Vehicles (NEV) erreicht. Zu den NEVs zählen bei dem chinesischen Stromer-Riesen sowohl rein batterieelektrische Fahrzeuge als auch elektrifizierte Modelle mit Hybrid-Technologie. Gefertigt wurde das Jubiläumsfahrzeug im chinesischen Jinan, wo BYD seit drei Jahren in Großserie produziert. Das 15-millionste NEV ist zugleich das 15.000. Exemplar des Denza N8L, eines großen sechssitzigen SUV der BYD-Premiummarke.

Ziel des Unternehmens sei es, möglichst viele Kunden von Leistung und Effizienz dieser Antriebe zu überzeugen und so zum Anspruch beizutragen, die Erde um „ein Grad abzukühlen“, erklären die Chinesen. Den Einstieg in die NEV-Produktion markierte BYD 2008 mit dem F3DM, dem laut dem als Batteriefertiger gestarteten Konzern weltweit ersten in Serie gefertigten Plug-in-Hybrid.

Während die Herstellung der ersten Million BYD-Fahrzeuge 13 Jahre dauerte, gelang der Sprung von 10 auf 15 Millionen in 13 Monaten. Das 14-millionste Fahrzeug verließ die Produktionslinie am 9. Oktober 2025. Das Rekordjahr spiegelt sich auch in den Produktionszahlen wider: In den ersten elf Monaten 2025 stellte BYD 4.182.000 Fahrzeuge her – ein Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Auslandsabsatz erreichte im selben Zeitraum 917.000 Einheiten und übertraf damit bereits das Gesamtjahr 2024.

Durch seine Expansion ist BYD inzwischen in mehr als 110 Ländern und Regionen vertreten. In Europa ist der Konzern aktuell in 33 Ländern mit rund 1.000 Verkaufsstellen präsent. Bis Ende 2026 soll dieses Netz verdoppelt werden und die weitere Expansion der Marke auf dem Kontinent vorantreiben.

Parallel treibe man die Rolle als Technologieunternehmen voran, so BYD in einer aktuellen Mitteilung. In den ersten drei Quartalen 2025 habe man 43,75 Milliarden RMB (ca. 5,3 Mrd. Euro) in Forschung und Entwicklung investiert, 31 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt summierten sich die F&E-Ausgaben auf über 220 Milliarden RMB (26,5 Mrd. Euro). Die Investitionen führten zu Innovationen von Batterietechnologien bis zum Megawatt-Flash-Charging, das Laden „so schnell wie Tanken“ ermöglichen und 2026 auch nach Europa kommen soll.