Sixt: „Wir sehen uns als ‚Begeisterungsbeschleuniger‘ für E-Autos“

Die EU-Kommission möchte, dass größere Unternehmen in Deutschland und anderen Mitgliedsländern ab 2030 in ihren Flotten nur noch Elektrofahrzeuge aufnehmen. Der Vorschlag betrifft auch Mietwagenfirmen. Konstantin Sixt, Co-Chef des Münchner Branchenriesen, kritisiert die Pläne im Gespräch mit der Welt.

Zunächst sei wichtig festzuhalten: Es handele sich um einen Vorschlag der EU-Kommission und nicht um eine bereits verabschiedete Verordnung. Vor diesem Hintergrund wären Aussagen zu konkreten Auswirkungen derzeit zu spekulativ, so Konstantin Sixt. Klar sei jedoch: „Der Vorschlag würde faktisch eine Verschärfung und kein ‚Aus’ bedeuten. Denn das Verbrenner-Aus würde quasi für einen Großteil der Neuzulassungen laut dem EU-Vorschlag sogar bereits 2030 statt 2035 in einer anderen Form greifen.“

Das verkündete „Aus vom Verbrenner-Aus“ habe in der Debatte insofern ein verzerrtes Bild entstehen lassen. „Nun liegt aber das ganze Bild klar vor, was Politik und Öffentlichkeit kritisch diskutieren müssen – ebenso die wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des EU-Vorschlags“, sagte Konstantin Sixt. „Unsere Position – gestützt durch Studien und Kundenumfragen – ist eindeutig: Quoten sind kontraproduktiv, und in einer Marktwirtschaft soll der Kunde entscheiden, was er kaufen möchte.“

Sixt scheue den Wandel hin zum Elektroautos nicht, betonte der Co-Chef – „im Gegenteil“. Für das Unternehmen stehe außer Frage, dass Mobilität emissionsfrei werden muss. Sixt sei einer der größten Elektroflottenbetreiber in Europa und habe umfassend in Elektromobilität investiert. Stromer würden sogar oft günstiger als vergleichbare Verbrennermodelle zur Miete angeboten. Dass E-Fahrzeuge bislang noch nicht den Großteil der Flotten von Mietwagenanbietern ausmachen, habe ganz praktische Gründe: „unzureichende Ladeinfrastruktur und hohe Strompreise“.

„Mietwagen können grundsätzlich ein sehr guter Einstieg in die Elektromobilität sein, wir sehen uns als ‚Begeisterungsbeschleuniger‘ für E-Autos“, erklärte Konstantin Sixt. Viele Kunden machten ihre erste Erfahrung mit einem Elektroauto tatsächlich über ihre Miete bei Sixt. Viele Marktforschungen zeigten, dass diese Kunden dann aufgrund dieser positiven Erlebnisse ihr erstes E-Auto im Handel kaufen.

Sixt investiere seit Jahren in Ladeinfrastruktur an eigenen Standorten, betonte der CO-Chef. Gleichzeitig sei man in vielen Fällen auf externe Betreiber angewiesen – etwa Flughäfen oder Parkhausbetreiber –, sofern es um den Ausbau von Ladesäulen geht. Deshalb sei aus Sicht des Vermieters klar: „Wenn Politik Elektromobilität beschleunigen will, muss sie zuerst die Rahmenbedingungen schaffen – insbesondere eine flächendeckende Schnellladeinfrastruktur und wettbewerbsfähige Strompreise.“