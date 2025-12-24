Hyundai zeigt am 9. Januar 2026 sein bisher größtes Elektroauto

Hyundai gibt kurz vor Jahresende mit einem Teaser einen Ausblick auf ein neues Elektro-Modell, das bald seine Weltpremiere feiern wird. Es handelt sich laut den Südkoreanern um das bisher größte Elektroauto der Marke und soll am 9. Januar im Rahmen der Brussels Motor Show präsentiert werden.

Das neue Modell verfüge über 800-Volt-Technik und werde die bisher vom Kleinwagen Inster bis zum großen SUV Ioniq 9 reichende Elektropalette ergänzen. Konkreter wird man noch nicht. Der Ioniq 9 ist 5,06 Meter lang, das neue E-Auto wird der Ankündigung zufolge noch länger sein.

Hyundai könnte die erwartete Elektro-Version des 2021 als Verbrenner eingeführten, seit 2025 auch als Hybrid verfügbaren Staria vorstellen. Diese als Kleinbus und Kastenwagen erhältliche Baureihe misst 5,25 Meter in der Länge. Das veröffentlichte Teaserbild passt gut zur Lichtsignatur des Transporters.

Das Unternehmen könnte auch wie die Konzernschwester Kia ins Nutzfahrzeug-Segment einsteigen. Kia hat in diesem Jahr als erste entsprechende Baureihe den 4,7 Meter langen PV5 vorgestellt. Darauf folgen soll der wohl um die 5,3 Meter lange PV7, von dem Hyundai der aktuellen Ankündigung zufolge ein Pendant anbieten könnte.

Außerdem soll auf der Messe in Brüssel im Januar noch der geliftete Hyundai Ioniq 6 Europapremiere feiern. Die Weltpremiere erfolgte schon im April: Die vollelektrische Mittelklasse-Limousine erhält vor allem die vom Kompaktwagen Ioniq 5 bekannte 84-kWh-Batterie und neue, schlitzartige Frontleuchten sowie eine verbesserte Aerodynamik.

Zusätzlich zu dem neuen großen Elektroauto und dem aktualisierten Ioniq 6 will der südkoreanische Hersteller in Brüssel auch „Innovationen, die die nächste Generation von Hyundai-Fahrzeugen prägen werden“ vorstellen. In einer eigenen „N-Zone“ werden zudem der aktualisierte Ioniq 5 N und der neue Ioniq 6 N als besonders sportliche Versionen der jeweiligen Baureihen präsentiert. Darüber hinaus wird es dort eine interaktive Arcade-Spielecke rund um die E-Auto-Studie Insteroid geben.