Tesla hat das Model X über die Jahre fast 180 Kilogramm leichter gemacht

Teslas 2015 eingeführtes großes SUV Model X war kürzlich in Deutschland einige Zeit nicht mehr im Online-Konfigurator zu finden. Einige vermuteten, dass die US-Marke die Baureihe und auch die 2012 gestartete Oberklasselimousine Model S vom Markt nehmen könnte, weil die großen E-Autos kaum noch einen Anteil an den Verkäufen haben. Doch beide Stromer wurden noch einmal aufgewertet. Über die Jahre wurde besonders das Model X weiter gewichtsoptimiert.

Wie Car and Driver schreibt, war der jüngste Testwagen des Portals deutlich leichter als das zehn Jahre ältere Modelljahr 2016. Mit den ermittelten 5219 Pfund (ca. 2367 kg) ist es demnach zwar immer noch ein schweres Fahrzeug, aber immerhin fast 400 Kilogramm leichter als beim Eintritt in den Markt.

Tesla entwickelt seine Modelle sowohl laufend in Details als auch in Form von größeren Updates weiter. Das Model X scheint zwar im Vergleich zu den ersten Fahrzeugen von außen kaum verändert, tatsächlich hat der Hersteller aber umfangreich Hand angelegt. Was mit Blick auf die Gewichtsoptimierung getan wurde, verriet Entwicklungschef Lars Moravy im Gespräch mit Car and Driver.

Umfassende Verbesserungen über die Jahre

Moravy erklärte, dass Tesla es eilig hatte, das Model X auf den Markt zu bringen. Das habe zu einer Reihe von weniger eleganten technischen Lösungen und Teilen geführt, die vom Model S übernommen wurden. Die über die Jahre realisierte Gewichtsreduzierung geht dem Manager zufolge auf fast überall durchgeführte Maßnahmen zurück.

Die größten Gewichtsersparnisse wurden bei der Fahrbatterie und den E-Motoren erzielt. Durch den Wechsel vom Induktions- zum Permanentmagnetmotor im Heck sowie durch die Optimierung der Halbwellen konnten rund 100 Pfund (45 kg) eingespart werden. Im Rahmen der Aktualisierung für 2021 hat Tesla das Akkupaket komplett überarbeitet, auf eine Batteriezelle mit etwas höherer Energiedichte umgestellt und die Ausrichtung der Akkumodule von horizontal auf vertikal geändert. Dadurch konnten auch etwa 300 Zellen entfernt werden. Zusammen mit diesen Änderungen wurden einige Modifikationen an der Struktur der Batterie vorgenommen, wodurch fast 90 Pfund (41 kg) wegfielen, während die nutzbare Akkukapazität in etwa gleich blieb.

Tesla konnte zudem fast 80 Pfund (36 kg) an Gewicht bei den Innenraumkomponenten einsparen. Das gelang durch dünnere Teile, andere Fertigungsverfahren und die Integration von Technik für den Airbag-Auswurf in den Stoff der Dachverkleidung. Die Variante mit fünf Sitzen und Sitzbank sparte 50 Pfund (23 kg) ein, indem die Sockelbefestigung wegfiel, wodurch sich auch der Sitz flach umklappen lässt. Durch den Wegfall der mittleren Befestigungselemente in der Schalensitzkonfiguration wurden 11 Pfund (5 kg) eingespart, durch die überarbeitete Befestigung und Struktur der Sicherheitsgurte 6 Pfund (2,7 kg).

Die Ingenieure sparten außerdem 44 Pfund (20 kg) an der Hochspannungsverkabelung ein, indem sie die Verkabelung vom DC/DC-Wandler des Ladeanschlusses optimierten und von Kupfer- auf Aluminiumkabel umstellten. Das Kühlsystem wurde erheblich vereinfacht, indem die Anzahl der Kühler reduziert und gleichzeitig die Kühlungsanforderungen für die besonders potente Plaid-Variante integriert wurden, wodurch fast 30 Pfund (13,6 kg) eingespart wurden.

Eine weitere Optimierungsmaßnahme, die Moravy beschrieb: Das Model X verfügte ursprünglich über einen separaten Druckbehälter für die Druckluft der Luftfederung, der sich direkt neben einer Strukturverstrebung mit einem Hohlraum von etwa gleichem Volumen befand. Inzwischen ist der Luftbehälter in dieses Strukturteil integriert, was nicht nur Gewicht spart, sondern auch die Raumaufteilung verbessert und den Laderaum leicht vergrößert.

Ein Teil der Gewichtsreduzierung des Model X ist zudem auf die Umstellung auf größere „Megacastings“ zurückzuführen, bei denen acht kleinere Gussteile in der Vorder- und Hinterachskonstruktion durch vier größere ersetzt wurden. Das sparte mehr als 20 Pfund (9 kg) ein und trug außerdem dazu bei, die Torsionssteifigkeit um rund 10 Prozent zu erhöhen. Die Umstellung auf eine 12-Volt-Lithium-Ionen-Batterie brachte eine Gewichtsersparnis von 14 Pfund (1,8 kg).

Durch Optimierungen am Design der Vorder- und Hinterradaufhängung konnten weitere 10 Pfund (4,5 kg) eingespart werden. Die Kunststoffverkleidungen vorne und hinten wurden 0,6 Millimeter verdünnt, was 10 Pfund (4,5 kg) einsparte. Das Model X des Modelljahres 2026 ist auch das erste Tesla-Elektroauto mit einem gegossenen Kältemittelverteiler: Das spart nicht nur 3 Pfund (1,4 kg), sondern das Teil besteht auch aus einer weniger wärmeleitenden Legierung, wodurch die Effizienz um 0,2 Prozent gesteigert wird.

Auch im Wettbewerbsvergleich beim Gewicht gut dabei

Unter dem Strich ergibt das mehr als 400 Pfund (181 kg) Einsparung, aber anderswo wurde bei den Aktualisierungen des Model X Gewicht zum Fahrzeug hinzugefügt. So sind die Räder und Naben schwerer (und steifer) – ebenso wie die mit Schaumstoff ausgekleideten Reifen – und es gibt zusätzliches schalldämpfendes Material.

Teslas Ziel ist laut Moravy nicht nur, dass die Modelle der Marke unter den Elektroautos leicht sind, sondern dass sie im Vergleich zu ähnlichen Fahrzeugen leicht sind. So ist das Model X dem Bericht zufolge trotz seines schweren 100-kWh-Akkupacks nur 74 Pfund (34 kg) schwerer als ein Porsche Cayenne GTS, aber 141 Pfund (64 kg) leichter als ein BMW X5 M60i. Und das Tesla-SUV ist fast 500 Pfund (227 kg) leichter als ein ebenfalls rein elektrischer BMW iX xDrive50. Es ist sogar weniger schwer als der Cadillac Optiq, obwohl das Model X mehr als 23 Zentimeter länger ist und eine Traktionsbatterie mit etwa 18 Prozent mehr Energie hat.

Das Model X ist zwar deutlich leichter als noch vor zehn Jahren, aber auch günstiger und hat eine wesentlich größere Reichweite. Die Elektromotoren, das Zahnraddesign für die Untersetzungsverhältnisse und das Getriebeöl sind den Angaben nach effizienter, ebenso wie der reduzierte Rollwiderstand der Reifen und der Lagerwiderstand.

Die jüngste Generation des Model X (und des Model S) ist hierzulande seit Oktober verfügbar. Die neuen Modelle wurden laut Tesla gezielt auf Effizienz und Komfort für den Alltag hin optimiert, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Technologie einzugehen. Die Aktualisierungen für das Model X und Model S umfassen diverse Verbesserungen in den Bereichen Akustik, Design, Komfort, Effizienz und Leistung.