Tesla Model Y laut Musk weltweit meistverkauftes Auto 2025

Das Tesla Model Y ist laut dem Konzernchef zum dritten Mal in Folge das meistverkaufte Auto der Welt – unabhängig der Antriebsart. Das teilte Elon Musk am 30.12.2025 über seine Social-Media-Plattform X mit. Eine konkrete Zahl oder unabhängige Belege für die Meldung nannte er nicht. Anderen Berichten zufolge war der Toyota RAV4 erfolgreicher. Normalerweise stehen die endgültigen Daten der Automärkte für das volle Jahr aber erst später im darauffolgenden Jahr zur Verfügung.

2024 holte Teslas Mittelklasse-SUV und Bestseller den Titel des weltweit führenden Automobils mit über 1,09 Millionen Verkäufen, knapp vor dem Verbrenner- beziehungsweise Hybridauto Toyota Corolla mit 1,08 Millionen Einheiten. 2023 eroberte das Model Y mit etwa 1,22 Millionen abgesetzten Exemplaren die Spitze, der früher auch noch als Verbrenner gebaute, heute nur als Hybrid angebotene Toyota RAV4 kam auf 1,08 Millionen Exemplare. 2022 fand sich das Model Y noch auf Platz 3 mit 747.000 Verkäufen, davor lagen der RAV4 (1,02 Mio.) und die Corolla-Limousine (992.000) von Toyota.

Das Model Y wurde 2020 in den USA eingeführt, 2021 kam es nach Europa. Produziert wird es in den USA, in Europa und in China. Für europäische Kunden stellt Tesla die Baureihe seit Anfang 2022 in seiner deutschen Fabrik in Brandenburg nahe Berlin her. Seit Anfang dieses Jahres rollt eine umfangreich überarbeitete Generation vom Band, die in mehreren Versionen ab 39.990 Euro angeboten wird. Seit November gibt es auch erstmals eine abgespeckte „Standard“-Version, die den Grundpreis der Baureihe unter 40.000 Euro gedrückt hat. Noch offen ist, ob das in China gestartete verlängerte Model Y L hierzulande verkauft wird.

World's best-selling car of any kind https://t.co/h3uqMEMx6m — Tesla (@Tesla) December 30, 2025

Tesla meldete zum Ende des Jahres auch, in seinem chinesischen Werk in Shanghai mit einem Model Y das weltweit neunmillionste Fahrzeug produziert zu haben. Erst im Juni hatte das Unternehmen verkündet, sein achtmillionstes Elektroauto hergestellt zu haben – ebenfalls ein Model Y, das damals in Brandenburg entstand. Das siebenmillionste E-Auto hatte Tesla im Oktober 2024 gefertigt, die Marke von sechs Millionen gebauten Vollstromern war im April 2024 erreicht worden.

Trotz der neuen Meilensteine läuft es bei Tesla derzeit nicht mehr so gut wie früher. Der Elektroauto-Pionier hatte in diesem Jahr mit Absatzproblemen zu kämpfen. Als zentrale Gründe dafür gelten der vorübergehende Baustopp wegen des Umstiegs auf die erneuerte Generation des Model Y Anfang des Jahres, eine veraltete, relativ kleine Modellpalette, wachsender Konkurrenzdruck, der Wegfall von Förderungen und ein stagnierender Markt. Insbesondere in Europa hat zudem das polarisierende politische Verhalten von CEO Elon Musk das Markenimage belastet.

Der nachlassende Erfolg von Tesla führt wohl dazu, dass der chinesische Stromer-Riese BYD 2025 erstmals weltweit so viele Elektroautos verkauft haben wird wie kein anderer Hersteller. Bisherige Verkaufsdaten legen nahe, dass die Chinesen in diesem Jahr weit am bisherigen Marktführer vorbeigezogen sind.