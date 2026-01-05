ADAC-Verkehrspräsident plädiert für niedrigeren Ladestrom- und höheren Spritpreis

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand hat in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) zum Jahresende 2025 über seine Sicht auf die Elektromobilität gesprochen. Statt auf Kaufanreize zu setzen, sollte seiner Meinung nach der Ladestrom verbilligt werden. Diesel und Benzin will der ADAC stattdessen verteuern.
Die EU-Kommission hat kurz vor Ende des zurückliegenden Jahres vorgeschlagen, das auch nach 2035 neue Autos mit klassischem fossilen Antrieb noch neu zugelassen werden können. Dies sei einerseits industriepolitisch motiviert, andererseits stoße die Elektromobilität aktuell noch nicht auf ausreichend Akzeptanz bei Verbrauchern, sagte Hillebrand dazu.
„Eine Öffnung für andere Antriebstechnologien ist richtig, doch sie fällt zu kompliziert aus. Es wurde versäumt, alternative Kraftstoffe, die es ja auch für den Bestand braucht, ausreichend anzureizen“, meinte der ADAC-Verkehrspräsident. Höhere Quoten würden auch Investitionen der Energiebranche in die Produktion dieser erneuerbaren Energien attraktiver machen.
Europa müsse an ehrgeizigen CO2-Minderungszielen festhalten, „denn wir müssen die Erderwärmung begrenzen“, betonte Hillebrand. Dazu bekenne sich der ADAC „ganz klar“. So zu tun, als gäbe es den Klimawandel nicht, wäre „ein fataler Irrweg“. Deutschland sei aber „das Land der Ingenieure, wir sind ein Hochtechnologie-Standort und können es uns leisten, einen echten Wettbewerb der Technologien zuzulassen“.
„E-Mobilität prägt die Zukunft, ganz klar“
„Die E-Mobilität prägt die Zukunft, ganz klar“, unterstrich der ADAC-Mann. Die deutschen und europäischen Autobauer dürften sich nicht von der Konkurrenz aus China abhängen lassen. Der Vorschlag der EU-Kommission enthalte im auch einige Anpassungen, die der E-Mobilität zusätzlichen Schwung geben würden – etwa die neue Fahrzeugklasse kleiner E-Pkw und vor allem die Vorgaben zur Elektrifizierung der Unternehmensflotten. Dadurch werde sich auch der Gebrauchtwagenmarkt in Richtung Elektro verschieben.
„Unter dem Strich brauchen wir für den schnellen Anstieg von E-Autos mehr als günstigere Fahrzeuge. Gerade bei den Ladekosten und beim Thema Ladeinfrastruktur muss sich noch eine Menge tun“, sagte Hillebrand. Er verwies darauf, dass es schon Modelle gebe, die mit einer Batterieladung 700 Kilometer weit kommen und in wenigen Minuten wieder voll sind. Es sei eine stetige Evolution, die heutigen E-Autos aber mit den ersten Batteriewagen schon nicht mehr zu vergleichen. Das „typisch deutsche“ Thema der „Reichweitenangst“ habe sich eigentlich erledigt. Außerdem würden Batteriezellen günstiger und die Hersteller böten zunehmend kleineren Modelle an.
Dazu, dass E-Auto-Strom an öffentlichen Schnellladern oft mehr kostet als Sprit, erklärte Hillebrand: „So darf es nicht bleiben. Deswegen fordern wir mit Nachdruck mehr Transparenz beim Stromtanken. An jeder Säule muss gut sichtbar angezeigt werden, was eine Kilowattstunde und was der komplette Ladevorgang kosten.“
„Eine Senkung der Stromsteuer würde dabei natürlich helfen“
Die Preise seien vor allem für diejenigen hoch, die vertragsfrei Strom tanken, also keine Anbieterkarte haben. Das müsse der Gesetzgeber regulieren und eine Markttransparenzstelle wie beim Kraftstoff einrichten. „Wenn eine Kilowattstunde einen Euro kostet, steigt die Masse nicht um. „Nur, wenn der Ladestrom günstiger als der Sprit wird, kommt die E-Mobilität richtig in Gang. Eine Senkung der Stromsteuer würde dabei natürlich helfen“, so der ADAC-Verkehrspräsident. Die Äußerungen zu höheren Spritpreisen sorgten schnell für Unmut unter Mitgliedern, einige drohten mit Kündigung.
Der ADAC halte auch die CO2-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Leute bräuchten den Anreiz, um auf klimaschonende Alternativen zum Diesel und Benziner umzusteigen. „Aber dass sich die EU dabei etwas mehr Zeit lässt und Preisspitzen verhindert, um die Belastungen nicht zu stark werden zu lassen, das ist absolut in Ordnung“, so Hillebrand. Zumal eine Preiserhöhung nur dann positiv wirke, wenn auch ausreichend Möglichkeiten bestehen, diese mit alternativen Angeboten zu vermeiden.
Mit Blick auf die neuen Kaufanreize für E-Autos, die die Bundesregierung plant, sagte Hillebrand: „Den Strom günstiger zu machen, wäre die sinnvollere Vorgehensweise gewesen, um auch Leute mit schmalem Geldbeutel von der E-Mobilität zu überzeugen.“ Denn wer auf öffentliche Ladesäulen angewiesen sei und dort mehr zahle als an der Zapfsäule, fühle sich „wie der Dumme“.
„Auch Plug-in-Hybride müssen gefördert werden“
„Dennoch: Wenn die Kaufanreize auf Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen begrenzt bleiben, tragen wir das mit“, unterstrich der ADAC-Verkehrspräsident. Die konkreten Förderkriterien stehen noch nicht fest. Wichtig sei dem Verkehrsclub: „Auch Plug-in-Hybride müssen gefördert werden, wenn deren Akkuleistung für mindestens 80 Kilometer ausreicht, das Fahrzeug also eine relevante Fahrleistung rein elektrisch absolvieren kann.“
Ein weiterer Punkt sei, dass die Förderzusage ab Kaufvertragsabschluss gelten soll und nicht erst, wenn das Fahrzeug übergeben wird. Sonst müssten viele Autofahrer fürchten, die Zuschüsse zu verlieren, wenn das Auto beim Auslaufen der Förderung nicht rechtzeitig geliefert wird.
Es gibt auch Vorschläge, das das Leasen von E-Autos nach sozialen Kriterien zu fördern. Der ADAC ist beim „Social Leasing“ zurückhaltend: „Da kommen auch die Restzahlungen am Ende der Leasingdauer oder Haftungsfragen bei Unfällen ins Spiel“, erklärte Hillebrand. „Wer noch mal eben 4000 Euro für eine Extra-Lackierung zahlen muss, kommt schnell in die Bredouille. Es kommt sehr genau auf die Konditionen an, wodurch gleich wieder überbordende Bürokratie droht.“ Social Leasing wäre nach Ansicht des ADAC auf jeden Fall der komplizierte Weg, Hillebrand halte direkte Kaufanreize für zielführender.
Kommentare
mipu meint
Hach, ja, der Auto Darf Alles Club. Warum hatte der nochmal so viele Mitglieder verloren? Egal, er hat ja noch über 22 Mio davon. Und wenn wegen solcher Äußerungen dann nochmal ein paar Tausend abspringen, ist das für den Club auch kein relevanter Verlust.
hu.ms meint
Ich halte es für falsch, den stinker-bestand mit stinker-neukäufen gleichzusetzen.
Letztere müssten über ein hohe kfz-steuer stärker belastet werden, da es spätestens ab jetzt emissionsärmere alternativen gibt.
South meint
Naja, die Mitglieder des ADAC fahren nun mal noch weit überwiegend Verbrenner, da wird die Reaktion nicht überrascht haben. Liest man weiter wie „Es wurde versäumt, alternative Kraftstoffe, die es ja auch für den Bestand braucht, ausreichend anzureizen“, kommen einen Zweifel, ob das Statement tatsächlich das E Auto unterstützen sollte oder eher das Reizthema am köcheln halten sollte.
Man kann es auch provokant so verstehen, dass es absehbar war, dass die meisten Mitglieder da heute aufbegehren und es eher ein gezielter Bärendienst war…
Da sollte man sich keine Illusionen machen, die alte Garde tut alles zur Besitzstandswahrung….
R2D2 meint
Etwas Ahnung von BWL würde so manches Thema im Keim schon ersticken….
Warum hat das Smartphone gegenüber dem Wählscheibentelefon gewonnen? Genau, weil es technisch deutlich im Vorteil war.
Beim Elektroauto geht man einen anderen Weg. Viel zu teuer, zu umständlich und im Fall von Laternenparkern wird das BEV zum Tamagothi. Nicht über 80 Prozent laden… nicht unter 20 Prozent, welcher Ladeanbieter, ist die Ladestation frei, und und und.. und gerade jetzt bei minus 10 Grad macht öffentlich laden so richtig Spaß.
Marcel meint
Halllooooo? Frag doch mal Süd, der weiß dass die überwältigende Mehrheit in Deutschland Klimaschutz will!!
Nur warum die nicht so wählen und immer noch mehr als 80% Auspuffautos kaufen, das konnte er mir trotz ausgiebigster Aufsätze noch nicht erklären.
Also, raus aus dem Verein! Zeigt denen, was wir von teurem Sprit halten.
Deity meint
Dein Smartphone Vergleich ist gut, nur dein Adaption für das E-Fahrzeug ist falsch herum.
Ja man muss sich umgewöhnen, aber es ist keinesfalls so dass die Nutzung komplizierter ist. Stell dir vor jemand würde versuchen jetzt Verbrenner einzuführen:
– Man darf bei kaltem Motor nicht die volle Leistung abrufen weil es sonst dem Motor schadet
– Tankstellen an Autobahnen sind viel teurer?
– Man muss extra zum tanken zu Tankstellen und kann das nicht während des Einkaufs, auf Arbeit, oder daheim machen? So ein Zeitverlust
– Einen Verbrenner mit seinen Abgasen in Tiefgaragen lassen? Das ist doch gefährlich…
-etc.
Wie gesagt, es ist nicht komplizierter, man hat nur andere Gesichtspunkte die man beachten muss.
Ansonsten ist es günstiger in der Wartung und im Verbrauch und weniger komplex. Die Jugend die heute direkt mit E-Fahrzeugen aufwächst stellt sich die Fragen gar nicht.
banquo meint
Absolut richtig Deity, kann ich nach 5 Jahren Erfahrung mit einem EV und zuvor 15 Jahre Diesel nur bestätigen.
Leon meint
„Beim Elektroauto geht man einen anderen Weg. Viel zu teuer, zu umständlich und im Fall von Laternenparkern wird das BEV zum Tamagothi.“
Zu teuer ist der einzige Punkt über den man ernsthaft diskutieren muss. Die Richtung stimmt (man schaue zB mal, wie viele BEVs unter 30k es vor 3 Jahren gab und wie viele heute), aber es dauert zu lange. Wer ein BEV umständlich findet, ist in der Regel aber noch keins gefahren. Das sage ich übrigens als Laternenparker.
R2D2 meint
Ich fahre seit über 10 Jahren bev. Aber auch Verbrenner im eigenen Firmen Fuhrpark. Ich glaube meine Betrachtung ist um Längen aussagekräftiger…
Und klar man kann sich arrangieren, bei minus 10 Grad mit einem eiskalten Akku… als Laternerparker…
South meint
Naja, wenn du wirklich auch nur die Basis von BWL verstehen würdest, dann wüsstest du auch, dass das hanebüchener Un si nn ist, was du da schreibst.
Denn es gibt externe Effekte, also schädliche Kosten die der Allgemeinheit aufgebürdet werden und genau das ist hier der Fall. Mit deinem Argument müsste jeglicher Umweltschutz wie Filter in Kraftwerken, KAT etc. und Sicherheitsvorkehrung wie Gurte, Airbag, ESP etc. gestrichen werden.
Da kommt sogar noch obendrauf, dass das E Auto auch in wirtschaftlichen Belangen Stück für Stück dem Verbrenner den Rang abläuft. Mal davon abgesehen steigern auch deutlich weniger lokale Abgase und weniger Lärm die Lebensqualität und natürlich ist auch der deutlich geringer CO2 Abdruck ein supergroßer Mehrwert.
Nur weil ein Kunde diese Punkte nicht auf seiner Einkaufsliste sieht, heisst das noch lange nicht, dass deshalb kein Mehrwert entstünde. Bei einem Kraftwerk sind sogar Filter drauf, wo du nicht einmal mitkriegst, das es sie gibt, aber supergroßen Nutzen haben. Schau mal bei Waldsterben in den 80er nach…