Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Dacia führt 2026 zweiten Elektro-Kleinwagen ein
Dacia plant, neben dem Batterie-SUV Spring ein weiteres kleines Elektroauto anzubieten. Damit will man die CO2-Vorgaben der EU erfüllen. Mehr »
EU und China einigen sich auf Mindestpreise für Elektroautos statt Zölle
Die EU und China vereinbaren Mindestpreise für Elektroautos. Damit vermeiden die Marken der Volksrepublik Strafzölle von bis zu 35 Prozent. Mehr »
CATL erwartet Durchbruch von Natrium-Ionen-Batterien ab 2026
CATL rechnet 2026 mit dem breiten Einsatz von Natrium-Ionen-Batterien in Fahrzeugen und Energiespeichern, getrieben durch hohe Lithiumpreise. Mehr »
VW spart laut Bericht bei Volumenmarken eine Milliarde Euro in der Produktion
Volkswagen will laut einem Bericht mit einer neuen Struktur der Markengruppe Core in der Produktion bis 2030 eine Milliarde Euro sparen. Mehr »
EnBW nimmt zehn Ladeparks mit 148 Schnellladepunkten in Betrieb
Die EnBW hat zum Jahresende 2025 zehn neue Schnellladeparks entlang wichtiger Fernverkehrsrouten in sechs deutschen Bundesländern eröffnet. Mehr »
Neuer BMW iX3 in Europa 2026 schon fast ausverkauft
Der jüngste BMW iX3, das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“, ist in Europa im Jahr 2026 schon fast ausverkauft. Mehr »
Umfrage: Deutschlands Ladesäulen glänzen auf der Autobahn, in den Städten klemmt es noch
Laut einer Umfrage überzeugt das Ladestationen-Angebot an Autobahnen. Die Ladeinfrastruktur in Städten zeigt noch deutlichen Nachholbedarf. Mehr »
VW Konzernlogistik: "Batterie-elektrische Trucks sind die Zukunft"
Die VW-Konzernlogistik forciert den Einsatz von E-Lkw, um CO2 zu senken. Sie stößt dabei aber auf hohe Strompreise und Infrastrukturprobleme. Mehr »