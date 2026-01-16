Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Dacia plant, neben dem Batterie-SUV Spring ein weiteres kleines Elektroauto anzubieten. Damit will man die CO2-Vorgaben der EU erfüllen. Mehr »

Die EU und China vereinbaren Mindestpreise für Elektroautos. Damit vermeiden die Marken der Volksrepublik Strafzölle von bis zu 35 Prozent. Mehr »

CATL rechnet 2026 mit dem breiten Einsatz von Natrium-Ionen-Batterien in Fahrzeugen und Energiespeichern, getrieben durch hohe Lithiumpreise. Mehr »

Volkswagen will laut einem Bericht mit einer neuen Struktur der Markengruppe Core in der Produktion bis 2030 eine Milliarde Euro sparen. Mehr »

Die EnBW hat zum Jahresende 2025 zehn neue Schnellladeparks entlang wichtiger Fernverkehrsrouten in sechs deutschen Bundesländern eröffnet. Mehr »

Der jüngste BMW iX3, das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“, ist in Europa im Jahr 2026 schon fast ausverkauft. Mehr »

Laut einer Umfrage überzeugt das Ladestationen-Angebot an Autobahnen. Die Ladeinfrastruktur in Städten zeigt noch deutlichen Nachholbedarf. Mehr »

Die VW-Konzernlogistik forciert den Einsatz von E-Lkw, um CO2 zu senken. Sie stößt dabei aber auf hohe Strompreise und Infrastrukturprobleme. Mehr »