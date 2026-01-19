Handelspolitik-Experte: Mindestimportpreise für Chinas E-Autos „schlechteste aller Lösungen“

Die EU und China einigen sich wohl auf Preisverpflichtungen für chinesische Elektroauto-Exporteure. Diese sollen die Ende 2024 für in der Volksrepublik gebaute Modelle eingeführten Strafzölle ersetzen. Julian Hinz, Leiter der Forschungsgruppe Handelspolitik am Kiel Institut für Weltwirtschaft, kritisiert die erwarteten Preisverpflichtungen für China-Stromer in Form von Mindestimportpreisen.
Aus seiner Sicht handelt es sich dabei um „die schlechteste aller Lösungen“, die gleich mehrere grundlegende Probleme verschärft statt löst. Laut Hinz beseitigt ein Mindestimportpreis den bestehenden Angebotsüberhang nicht, sondern verfestigt ihn. Chinesische Hersteller würden dadurch nicht gebremst, sondern eher ermutigt, weiterhin große Mengen von Elektroautos in den EU-Markt zu liefern. Überkapazitäten würden so nicht abgebaut, sondern politisch legitimiert und sogar verstärkt.
Zudem beschreibt Hinz das Instrument als „bürokratisches Monster“, das „massiven Lobbying-Spielraum“ öffne. „Die Kommission verlangt modell- und ausstattungsspezifische Mindestpreise, Abgrenzungen entlang komplexer Vertriebskanäle und Absicherungen gegen Quersubventionierung wie Rabatte oder sonstige Kaufanreize. Das ist eine Einladung zu Dauerverhandlungen und macht die Handelsschutzmaßnahme zu einer fortlaufenden Regulierungs- und Lobbying-Arena“, so der Handelsexperte.
Besonders kritisch bewertet Hinz die fiskalischen Folgen. Während Zölle staatliche Einnahmen erzeugten, fließe bei Mindestimportpreisen die Preisdifferenz direkt an chinesische Hersteller und deren Vertriebskanäle. Die EU trage die Verwaltungskosten, verzichte aber auf Einnahmen und stärke damit ausgerechnet jene Anbieter, gegen die sie handelspolitisch vorgehen wolle.
„Wenn die EU die handelspolitischen Schutzinstrumente wegen nach WTO-Recht (World Trade Organization/Welthandelsorganisation, d. Red.) unerlaubten Exportsubventionen ernst meint, sollte sie bei transparenten, marktkonformen Instrumenten bleiben, die typischerweise mit Einfuhrzöllen einhergehen“, sagt Hinz. „Ein Mindestpreissystem ist sehr aufwändig in der Umsetzung und lädt zum Missbrauch ein. Am Ende macht es aus der Handelspolitik eine Spielwiese für Lobbyisten und eine Einnahmequelle für die ausländischen Anbieter.“
Kommentare
Future meint
Die deutschen Ausfuhren nach China betragen ja immer noch rund 80 Milliarden Euro (2025, Schätzung des GTAI). Das ist zwar rückläufig, aber immer noch viel. Insofern ist es richtig, sich mit den chinesischen Handelspartnern zu einigen. Außerdem gibt es doch bisher nur wenige chinesische Autos in Deutschland – die spielen doch keine große Rolle. Die USA wird als größter Handelspartner der Deutschen immer unzuverlässiger und versucht jetzt, das Land sogar zu erpressen. Insofern wird sich Deutschland als Exportnation wieder stärker den Chinesen zuwenden müssen. Das alles wird bei den Verhandlungen sicherlich auch eine Rolle gespielt haben.
FrankyAC meint
Der einzige Grund für diesen Quatsch ist doch, EU-Hersteller, die auch in China produzieren, zu pampern. Das eröffnet keine Lobby-Spielwiese, sondern ist das Ergebnis von Korr… Lobbyarbeit.
CaptainPicard meint
Natürlich, einerseits profitieren die Kunden nicht durch günstigere Autos, andererseits kommen die zu zahlenden Mehrkosten nicht der Allgemeinheit zu Gute sondern wandern als Extra-Marge in die Taschen der chinesischen Autokonzerne, die damit noch stärker werden.
MichaelEV meint
„wandern als Extra-Marge in die Taschen der chinesischen Autokonzerne“
Hinter vieler dieser Autos (Beispiele Tavascan, bisher iX3, Smart, Mini, Leapmotor) stecken aber wiederum u.a. europäische Konzerne (besonders aus DE).
Oder hinter europäischer Marke (Volvo) steckt chinesischer Konzern unabhängig vom Ort der Produktion
TomTom meint
Die werden die Ausstattung aufwerten.
z.B. immer noch Leder – aber nicht mehr das einfache Glattleder sondern Wildleder.
Die Ausstattung bleibt quasi gleich aber legt an look and feel zu was den Mindestpreis nicht erhöhen wird.
Die Autos werden im Unterschied zum Importzoll für die Verbraucher nicht teurer aber öffnen die Schere von Preis/Leistung gegenüber den europäischen Herstellern noch weiter.
Wenn das mal nicht ein Schuss ins eigene Knie wird…