MAN steigert Absatz 2025, Elektro-Lkw-Geschäft zieht an

MAN Truck & Bus hat im Geschäftsjahr 2025 rund 101.600 Neufahrzeuge ausgeliefert und seinen Absatz damit um knapp sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Treiber des Absatzwachstums waren unter anderem die batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV), die im Lkw- und Bussegment eine sehr dynamische Entwicklung verzeichneten.

„Unsere starken Zuwächse bei batterieelektrischen Fahrzeugen und das erfolgreiche Jahr im Van-Segment zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit verhaltener Nachfrage im europäischen Truckmarkt – in Deutschland vergleichbar mit den Corona-Jahren – konnten wir unseren Gesamtabsatz insgesamt steigern. Zudem treiben wir den Hochlauf unseres batterieelektrischen Portfolios konsequent voran“, so Friedrich Baumann, Vorstand für Sales und Customer Solutions bei MAN Truck & Bus SE.

Beim Truck-Segment lag der Absatz mit 63.300 verkauften Einheiten mit -0,6 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert. Hohe Nachfrage verzeichnete der vollelektrische eTruck, mit dessen Serienproduktion 2025 begonnen wurde: Abgesetzt wurden über 620 Einheiten.

Das Busgeschäft von MAN verzeichnete 2025 eine deutliche Erholung und stieg um knapp 49 Prozent auf über 7000 Fahrzeuge an. Insgesamt waren auch hier die batterieelektrisch betriebenen Fahrzeuge die klaren Absatztreiber. Die Elektrobusse für den City-Bereich verzeichneten ein Absatzplus von über 118 Prozent auf über 1.300 Einheiten, was einen neuen Bestwert darstellt.

Das Van-Segment von MAN erreichte mit über 31.300 Einheiten ein neues Hoch. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Plus von über 13 Prozent erzielt.