RWTH Aachen bietet Technik-Baukasten für E-Lkw mit Brennstoffzelle-Range-Extender

Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen hat das vom Bundesministerium für Verkehr geförderte Forschungsprojekt „SeLv“ nach mehr als fünf Jahren erfolgreich beendet.

Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines adaptierbaren, modularen Antriebsstrang-Baukastens für schwere Nutzfahrzeuge, der eine wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle mit einer Hochvolt-Antriebsbatterie verbindet und über eine hohe Produktreife für eine schnelle Industrialisierung verfügt. Zum Abschluss präsentierte das PEM-Team einen dritten Prototypen-Lkw und den zweiten mit offizieller Straßenzulassung.

Das modulare System ermöglicht die Umrüstung von bestehenden Diesel-Lkw auf Elektro-Trucks, eignet sich für entsprechende Hersteller sowie Fahrzeugumrüster und soll künftig auch Nischenbereichen wie dem Baumaschinen-Sektor zur Verfügung stehen.

„Vielen Zulieferern wird es sehr schwer gemacht, neue Ideen in den Markt zu bringen“, sagt PEM-Leiter Professor Achim Kampker: „Aus der Automobilindustrie kommen dann häufig Fragen wie ‚Läuft das denn schon?‘ oder ‚Wie sicher ist das überhaupt?‘.“ Beim „SeLv“-Lkw handele es sich um „eine reale Plattform mit Straßenzulassung“, auf deren Basis künftige Interessenten ihre unterschiedlichen Batterie-, Wasserstoff- und Thermomanagement-Technologien oder Software-Applikationen integrieren und Unterstützung bei der Entwicklung zum Serienprodukt erhalten könnten.

Je nach Dimensionierung der hinter der Fahrzeugkabine sitzenden Wasserstofftanks soll der Elektro-Truck eine Reichweite von 750 bis mehr als 1000 Kilometern erlauben. An Bord des Lkw mit einer Spitzenleistung von knapp 471 kW/640 PS und einer Dauerleistung von rund 400 kW/544 PS befindet sich ein Navigationssystem, das die beste Route auf Basis der vorhandenen Wasserstoff- und Batterielade-Infrastruktur mit entsprechenden Tankstopps errechnet. Ein intelligentes Energiemanagement sorgt für eine gemäß dem Fahrprofil verteilte Batterie- und Brennstoffzellenleistung zur Erreichung eines bestmöglichen Wirkungsgrads.

„Eine große Hürde während der Entwicklung bestand darin, dass sich viele Komponenten zur Elektrifizierung in der Klasse der schweren Nutzfahrzeuge erst im prototypischen Stadium befanden und deshalb nicht auf dem Markt verfügbar waren“, erklärt PEM-Experte und Homologationsverantwortlicher Michael Betz. Das Resultat des Projekts seien innovative Ideen, mit denen sich die Entwicklungs- und die Systemkomplexität innerhalb der hochregulierten und relativ trägen Fahrzeug-Branche deutlich verringern ließen.

„Ein junges Forschungs-Team und erfahrene Fachkräfte aus der Entwicklung haben auf einzigartige Weise industrielle Standards mit neuen wissenschaftlichen Ansätzen kombiniert“, sagt PEMs Projektverantwortlicher Michael Demming. „Herausgekommen sind innovative Ideen, mit denen sich die Entwicklungs- und die Systemkomplexität innerhalb der hochregulierten und relativ trägen Fahrzeug-Branche deutlich verringern lassen.“

Das Projekt wurde im Rahmen der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) der Bundesregierung mit insgesamt fast 17 Millionen Euro gefördert.