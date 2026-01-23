VW ID.4: Namenswechsel zu ID. Tiguan mit Facelift bestätigt

VWs im Jahr 2020 eingeführtes elektrisches Mittelklasse-SUV ID.4 steht vor einem größeren Facelift. Erwartet wird neben neuer, leistungsstärkerer Technik ein aktualisiertes Design. Wie nun bekannt wird, ändert sich auch der Name der Baureihe: Sie wird künftig ID. Tiguan heißen.
Die Umbenennung bestätigte die IG Metall Emden laut Berichten bei einer Veranstaltung öffentlich. Der Name ID. Tiguan wird demnach mit dem Facelift des beliebten Elektro-SUV im Laufe dieses Jahres eingeführt. Aktuelle Erlkönigfotos zeigen, dass es optische Änderungen an Front und Heck geben wird – wohl, um die Optik an die des Verbrenner-SUV Tiguan anzupassen.
VW will die Modelle seiner Elektroauto-Familie ID. künftig weniger eigenständig designen und mehr den herkömmlich angetriebenen Baureihen ähneln lassen. Dazu gehört auch eine angepasste Nomenklatur, bei der „ID.“ nicht mehr mit einer Ziffer, sondern mit einem bestehenden Modellnamen ergänzt wird.
Laut der IG Metall soll die Produktion des ID. Tiguan in Emden bis Ende 2031 laufen. Der ID.4 wurde ursprünglich nur im sächsischen Werk Zwickau hergestellt, das der Volkswagen-Konzern komplett auf die Elektroautos der MEB-Plattform umgestellt hatte. In Emden wurde später eine zusätzliche Produktion eingerichtet. Der ID. Tiguan soll dem Portal Electrive zufolge nur noch aus Emden kommen, die ID.4-Fertigung in Zwickau auslaufen. Die in Zwickau vom Band rollende SUV-Coupé-Variante des ID.4 namens ID.5 läuft laut dem Hersteller ohne Nachfolger aus.
Neben Änderungen an Optik und Name wird für den ID.4 eine technische Aufwertung erwartet. Das SUV wechselt dann auf den überarbeiteten Elektroauto-Baukasten MEB+. Das umfasst Berichten zufolge einen neuen Einstiegsmotor, und die Batterien in der Basisvariante dürften auf die kostengünstigere LFP-Zellchemie (Lithium-Eisenphosphat) wechseln. Zudem soll die Software ein Upgrade mit einem verbesserten, Künstliche-Intelligenz-gestützten Sprachassistenten erhalten und das derzeit unterdimensionierte digitale Kombiinstrument größer werden.
Kommentare
David meint
Die Umbenennung ist ja keine große Sache. Irgendwann hätte man es machen müssen, weil man signalisieren wollte, das Elektroauto ist der Normalzustand. Man hatte die Änderung der Nomenklatur eingeleitet mit dem ID.Buzz. Da kam das sehr gut an. Ich weiß nur nicht, ob man das vergleichen kann. Schließlich stand nie im Raum, den ID.Buzz ID.9 zu nennen. Zum Facelift ist aber ein guter Zeitpunkt, denn so kann man dem Kunden klarer machen, dass es eigentlich unterm Strich ein neues Auto ist. VW investiert in die Produkte. Der Erfolg ist also kein Zufall.
LMdeB meint
O.k., Namenswechsel akzeptiert.
Elvenpath meint
Bei so peinlichen Kunstwörtern wie „Tiguan“, oder „Tayron“ kriege ich wirklich Würgreflexe. Wer denkt sich so was aus?
hu.ms meint
Neue bezeichnung.
Neue erkennbare aussenoptik = wirkliches facelift.
Neue innenausstattung, neue bedienelemente (bisherige fehler beseitigt).
Neue akkus.
Und bei den amis gibts nur OTA…
Peter meint
Bin gespannt, ob sie mit den LFP-Akkus auch an der Ladekurve schrauben. Ein sehr langes ca. 180kW-Plateau würde auch mit 400 V bei einem ca. 80er Akku für 10-80% Ladezeiten von etwa 20 Minuten ermöglichen.
Micha meint
Der LFP-Akku wird niemals 80 kWh haben. Wahrscheinlich wie aktuell 52 kWh, ganz vielleicht 58 kWh.
CJuser meint
Knapp 60 kWh müssten es schon sein. Darunter macht m.E. nicht mal in der Kompaktklasse Sinn. Mercedes-Benz verbaut auch mindestens 58 kWh in seinen Einstiegsmodellen.
Matze meint
Warum niemals?
hu.ms meint
hu.ms meint
19.01.2026 um 18:00
„GTI“ kommt nicht in verbindung mit den modellbezeichnungen mit ziffer.
CJuser meint
20.01.2026 um 10:15
Glaubst du etwa, der ID.3 wird zum ID. Golf? Der ID.3 GTX wird mit der 2. PA nämlich zum GTI.
hu.ms meint
20.01.2026 um 12:19
Wir weden sehen….. :-))
Ging schneller als ich dachte… :-))
CJuser meint
Also ich würde weiterhin nicht darauf wetten, dass der ID.3 zum ID. Golf wird. Man hat ja bereits offiziell zugegeben, dass der ID.3 mehr von einem Golf Plus hat. Dann wird wohl eher ein ID. Sportsvan daraus. :D
Cupra meint
Kapazitätserweiterung der Akkus solls ja auch geben. Es werden rund 20% durch die neuen Batterien durch kapazitätssteigerung und Packaging der Batterie erwartet
Peter meint
20% on top? Dann wären das im Maximum knapp 100kWh (brutto) …
Anonym meint
Der ähnlich große Peugeot 3008 hat bereits knapp 100kWh. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Eine dritte Akkugröße oberhalb 59 und 79kWh wäre doch gut.
CJuser meint
Ich habe irgendwo mal etwas davon gelesen, dass es zukünftig 85-90 kWh geben soll, aber keinen Schimmer ob Brutto oder Netto (hoffentlich). 100 kWh leider (noch) nicht.
Ben meint
Schön wie VW in der Öffentlichkeit darstellen will das die Produktion des ID.4 bei uns in Zwickau ausläuft, die Wahrheit ist aber das Emden durch die zu geringe Nachfrage des ID.7 nicht ausgelasstet wäre und somit noch mehr sparen müsste und sich verkleinern müsste unter anderem mit Personalabbau.
Da Emden ja aber in Niedersachsen liegt wird und in Zwickau das Produkt weggenommen und das größte BEV-Werk VWs darf diese Jahr nur noch 193k Fahrzeuge Produzieren anstatt 390k tecchnisch mögliche, also nochmals ein Kontingentverliust von 30k Fahrzeugen im Vergleiuch zu 2025.
Fun Fact:
Wir haben im letzen Quartal 25 das ID.4 Kontingent aus Emden wiederbekommen und Emden hat nur noch die Überproduktion abgearbeitet, der Grund war massive beschwerden der Autohäuser wegen extremer Nacharbeit den ID.4 Modellen aus Emden.
Aber hey was erwartet man auch wenn man Fahrzeuge aus der Produktion eines Werkes nimmt was 6 Anläufe termingerecht geschafft hat und nach Emden schafft die noch nie einen einzigen Anlauf termingerecht geschafft haben.
Der einzige Trost ist das nun Fördergelder von Sachsen geflssen sind zur Unterstützung des Aufbaus der Kreislaufwirtschaft in Zwickau oh und ich freue mich schon auf das 2. Halbjahr wenn die Produktion der ganzen Faceliftmodelle des ID.3, Cupra und Q4 beginnen.
CJuser meint
Ich habe mit einer Umbenennung zwar erst bei der zweiten Generation gerechnet (und der Zusammenlegung mit/Streichung des Verbrenner-Tiguan), aber schön, dass man wieder weg von den Zahlen geht. Es gibt schon genug Hersteller, die ihre Modelle langweilig durchnummerieren. Mit am meisten gespannt bin ich aber auf das Interieur der MEB31-Modelle (MEB+ mit Heckantrieb).
brainDotExe meint
Wichtig und richtig!
Mit diesen Bezeichnung denkt man direkt an einen typischen VW und die Klasseeinteilungen ist ersichtlich.
LOL meint
ehrlich gesagt finde ich ID.4 besser .. hab diese komischen VW Namen auch nie verstanden