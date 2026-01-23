VW ID.4: Namenswechsel zu ID. Tiguan mit Facelift bestätigt

VWs im Jahr 2020 eingeführtes elektrisches Mittelklasse-SUV ID.4 steht vor einem größeren Facelift. Erwartet wird neben neuer, leistungsstärkerer Technik ein aktualisiertes Design. Wie nun bekannt wird, ändert sich auch der Name der Baureihe: Sie wird künftig ID. Tiguan heißen.

Die Umbenennung bestätigte die IG Metall Emden laut Berichten bei einer Veranstaltung öffentlich. Der Name ID. Tiguan wird demnach mit dem Facelift des beliebten Elektro-SUV im Laufe dieses Jahres eingeführt. Aktuelle Erlkönigfotos zeigen, dass es optische Änderungen an Front und Heck geben wird – wohl, um die Optik an die des Verbrenner-SUV Tiguan anzupassen.

VW will die Modelle seiner Elektroauto-Familie ID. künftig weniger eigenständig designen und mehr den herkömmlich angetriebenen Baureihen ähneln lassen. Dazu gehört auch eine angepasste Nomenklatur, bei der „ID.“ nicht mehr mit einer Ziffer, sondern mit einem bestehenden Modellnamen ergänzt wird.

Laut der IG Metall soll die Produktion des ID. Tiguan in Emden bis Ende 2031 laufen. Der ID.4 wurde ursprünglich nur im sächsischen Werk Zwickau hergestellt, das der Volkswagen-Konzern komplett auf die Elektroautos der MEB-Plattform umgestellt hatte. In Emden wurde später eine zusätzliche Produktion eingerichtet. Der ID. Tiguan soll dem Portal Electrive zufolge nur noch aus Emden kommen, die ID.4-Fertigung in Zwickau auslaufen. Die in Zwickau vom Band rollende SUV-Coupé-Variante des ID.4 namens ID.5 läuft laut dem Hersteller ohne Nachfolger aus.

Neben Änderungen an Optik und Name wird für den ID.4 eine technische Aufwertung erwartet. Das SUV wechselt dann auf den überarbeiteten Elektroauto-Baukasten MEB+. Das umfasst Berichten zufolge einen neuen Einstiegsmotor, und die Batterien in der Basisvariante dürften auf die kostengünstigere LFP-Zellchemie (Lithium-Eisenphosphat) wechseln. Zudem soll die Software ein Upgrade mit einem verbesserten, Künstliche-Intelligenz-gestützten Sprachassistenten erhalten und das derzeit unterdimensionierte digitale Kombiinstrument größer werden.