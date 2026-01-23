Contargo erweitert Elektro-Lkw-Flotte auf 90 Fahrzeuge

Contargo hat 33 neue batterieelektrische Sattelzugmaschinen vom Typ DAF XD Electric vom Hersteller in Eindhoven entgegengenommen. Damit erreicht das Container-Logistik-Netzwerk ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur Dekarbonisierung.

Die Fahrzeuge sind an 15 Standorten in Deutschland im Einsatz. Mit nun 90 E-Lkw im operativen Betrieb habe man alle im Rahmen der KsNI-Förderung zugesagten Lkw-Projekte erfolgreich umgesetzt, während der Ausbau der Ladeinfrastruktur an einzelnen Standorten noch laufe, erklärt das Unternehmen.

Die XD Electric für Contargo werden von 350 kW/476 PS starken Elektromotoren angetrieben. Laut dem Hersteller sind über 500 Kilometer pro Ladung möglich. Die Energie stammt aus fünf Lithium-Eisenphosphat-Batteriepaketen (LFP). „Die bewusste Entscheidung für diese Technologie bedeutet: kein Kobalt, kein Nickel, hohe Lebensdauer und volle Ladefähigkeit – ein klares Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit auch bei den Batterien“, so Kristin Kahl, Geschäftsführerin der Contargo Truck Fleet GmbH & Co. KG.

Michael Starke, Geschäftsführer der Contargo Truck Fleet GmbH & Co. KG: „Schon 2019 haben wir gemeinsam mit DAF elektrische Lkw unter realen Einsatzbedingungen getestet. Der XD Electric ist nun eine neue Generation, die direkt aus diesen Erfahrungen hervorgegangen ist.“

Contargo setzt die neuen Fahrzeuge an 15 deutschen Standorten überwiegend im Nahverkehr für Containertransporte im Kombinierten Verkehr ein. Damit wächst die batterieelektrische Flotte des Unternehmens auf insgesamt 90 Fahrzeuge.

„Dass heute 90 E-Lkw für Contargo unterwegs sind, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren strategischen Entscheidung“, sagt Kahl. „Unsere Transformation zeigt, dass verfügbare Technologien konsequent genutzt und unter realen Bedingungen erfolgreich skaliert werden können. Der eingeschlagene Weg ist dabei klar: Die weitere Entwicklung unseres Fuhrparks richtet sich konsequent an der Elektrifizierung aus.“

86 der insgesamt 90 E-Lkw bei Contargo und die dazugehörige Ladeinfrastruktur wurden im Rahmen der Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur (KsNI) durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert, die Anträge wurden durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität bewilligt.

Mit einem Jahrestransportvolumen von 1,9 Millionen TEU zählt Contargo eigenen Angaben nach zu den großen Container-Logistik-Netzwerken in Europa. Das Unternehmen integriert den Containerverkehr zwischen den Westhäfen, den deutschen Nordseehäfen und dem europäischen Hinterland. Contargo verfügt über 25 Containerterminals in Deutschland, Frankreich und der Schweiz sowie über weitere Standorte in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Polen. Zudem betreibt das Unternehmen eigene Schiffs- und Bahnlinien. 1.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 690 Millionen Euro.

Vor etwa einem Jahr feierte Contargo am Terminal in Neuss die Eröffnung seiner Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw. An 15 Standorten richtet das Unternehmen bis zu 90 Ladepunkte sowie Energiemanagementsysteme einschließlich Batteriespeicher für seine wachsende E-Lkw-Flotte ein. Damit entstehe mit Förderung durch den Bund Deutschlands größte private Ladeinfrastruktur für E-Lkw, hieß es im Februar 2025.