Stellantis-Marken wie Opel könnten Range-Extender-Technologie von Leapmotor nutzen

Der europäische Autokonzern Stellantis hat in den chinesischen Elektroautobauer Leapmotor investiert und bringt mit einem Gemeinschaftsunternehmen Stromer nach Europa. Darunter sind neuerdings auch sogenannte Range-Extender-Modelle mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator für den E-Motor. Die Technologie könnten für Synergieeffekte zukünftig andere Stellantis-Marken einführen.
Nach dem Start als reiner E-Auto-Hersteller bietet Leapmotor nun die SUV-Baureihen B10 und C10 auch in Range-Extender-Ausführungen an. Der dazu zusätzlich verbaute kompakte Benzinmotor hat keine direkte Verbindung zu den Rädern. Seine Aufgabe ist es, bei Bedarf Strom für mehr Reichweite zu generieren und an den E-Antrieb zu liefern. So kann der B10 REEV ohne Tanken oder Laden bis zu 80 Kilometer nach WLTP-Norm zurücklegen, der C10 REEV bis zu 145 Kilometer.
Der internationale CEO von Leapmotor, Tianshu Xin, deutete laut Autocar an, dass die teilelektrische Technologie auch von Schwesterunternehmen genutzt werden könnte. Zu Stellantis gehören bekannte Automarken wie Opel, Citroën, Peugeot oder Fiat. Xin sagte, Leapmotor und Stellantis würden verschiedene Möglichkeiten prüfen, um Technologien aus ihren jeweiligen Produktpaletten, die derzeit unabhängig voneinander sind, gemeinsam zu nutzen.
„Range Extender ist eine gute Technologie, und ja, wir prüfen auch die Möglichkeiten, ihn in anderen Produktbereichen einzusetzen“, erklärte Xin. Er hatte zuvor die auch „REx“ genannte Technologie als einen entscheidenden Schritt auf Europas Weg zur Elektrifizierung beworben. Sie sei eine „gute Zwischenlösung”, da die Verbreitung von E-Fahrzeugen hinter früheren Prognosen zurückbleibe und die Ladeinfrastruktur noch weiter ausgebaut werden müsse.
Xin nannte keine konkreten Marken oder Modelle. Ein Technologieaustausch sei aber im Einklang mit dem Rahmen der Beziehung zwischen Leapmotor und Stellantis, das einen Anteil von 51 Prozent an den internationalen Aktivitäten des chinesischen Unternehmens hält. „Das war einer der Gründe, warum wir den Deal zwischen Stellantis und Leapmotor abgeschlossen haben: Synergien durch die Nutzung der Technologien des jeweils anderen zu erzielen“, erklärte der Manager.
Die gemeinsame Nutzung von Plattformen sei eine weitere Möglichkeit, die derzeit geprüft werde. Feststeht laut Autocar bereits, dass der B10 noch in diesem Jahr in Spanien neben dem Opel Corsa, dem Peugeot 208 und dem Lancia Ypsilon in Produktion gehen werde. Es bestehe auch Potenzial beim Einkauf von Komponenten, da Leapmotor ein stark vertikal integriertes Unternehmen sei.
Kommentare
Micha meint
Ein EREV mit 80km rein elektrischer Reichweite ist halt vollkommen wertlos. Im Prinzip nichts anderes als ein PHEV, nur dass der Verbrenner nicht direkt mechanisch auf die Welle wirkt. Statt „Brückentechnologie“ reines Greenwashing.
Ein EREV mit >400 km WLTP elektrisch wäre vielleicht eine sinnvolle Nische für z.B. Wohnwagenfahrer oder Menschen mit Reichweitenangst, aber doch nicht so.
CaptainPicard meint
Ich versteh nicht wie unsere Autoindustrie das so verschlafen konnte. Statt mit viel Aufwand aus Verbrennern PHEVs zu machen wäre es doch viel sinnvoller gewesen Elektroautoplattformen mit Range Extendern auszustatten. Dann hätte man auch gleich viel höhere Skalen und geringere Kosten für die reinen Elektroautos gehabt. Jetzt fühlt es sich fast schon wieder etwas zu spät an, das hätte man 2015-2020 machen müssen.
brainDotExe meint
A) Die Nachfrage nach Range Extender ist in Europa verschwindend gering.
B) Mit einem Range Extender überzeugt du keinen Verbrenner Fan, mit einem PHEV sieht das schon wieder anders aus.
C) Es ist einfacher in eine Verbrenner Platform einen elektrischen Sekundärantrieb einzubauen, als den Primärantrieb zu ändern.
eBikerin meint
Naja:
A) weil es so gut wie gar keine gibt?
B) es gibt keinen „Verbrenner Fan“ – die Leute wollen einfach viel Reichweite haben. Ob der Antrieb elektrisch mit Rex oder Plug-In ist, ist wohl den meisten egal.
Frag mal in die Runde der “ eAuto will ich nicht“ Fraktion was die von dem ePower halten. Du wirst dich wundern.
C) ein ein elektrischer Antrieb mit einem Stromgenerator ist aber technisch viel einfacher.
Micha meint
„B) es gibt keinen „Verbrenner Fan“ – die Leute wollen einfach viel Reichweite haben.“
Nein, viele Leute GLAUBEN, viel Reichweite zu brauchen. In Wahrheit ist das nur Unsicherheit und oder Unwissen. Ich habe schon unzähliche Erfahrungsberichte von E-Fahrern gelesen, die aus Reichweitenangst zu einem möglichst großen Akku gegriffen haben, um sehr schnell zu merken: Der kleine hätte locker ausgereicht und wäre billiger gewesen.
Wenn ein Range Extender hilft, diese Hürde zu überwinden, gerne, dann aber bitte in Kombination mit einem vollwertigen Elektroauto, und nicht wie hier mit einem homöopathischen Akku.
ap500 meint
@Micha für Pendler reicht jedes Eauto aus logisch. Sich dann aber noch ein Zweites Auto extra für den Urlaub zu kaufen ist zu teuer.
Für die wichtige Urlaubsfahrten sind Eautos kaum zu gebrauchen da hier viele Autobahnkilomater am Stück benötigt werden. Mit passendem Akku 80-100 kWh sind Eautos für Privatleute ultra teuer.