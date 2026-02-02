BMW macht iX3 50 xDrive um 2000 Euro teurer

BMW nimmt seit wenigen Monaten Bestellungen für den jüngsten iX3 auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ an. Die Nachfrage nach der Batterie-Variante des Mittelklasse-SUV ist bereits groß. Vor diesem Hintergrund hebt der Hersteller noch vor dem offiziellen Händler-Start Anfang März den Basispreis für die bisher einzige Antriebsvariante an.

Der iX3 der Neuen Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für bis zu 805 Kilometer Reichweite und 400- kW-Ladeleistung, einer leistungsfähigen Elektronikplattform mit vier vernetzten Steuerrechnern zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive mit Displayband, Head-up-Display und neuem Betriebssystem für eine intuitive, vernetzte Nutzererfahrung. BMW unterstreicht auch die neue Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.

Vor wenigen Tagen hat BMW vorab die ersten Exemplare an Kunden übergeben. Es wurden zudem schon erste Modellpflege-Maßnahmen eingeführt. So ist als Sonderausstattung nun das „AC-Laden Professional“ bestellbar (740 Euro), das Wechselstrom-Laden mit bis zu 22 kW statt der serienmäßigen 11 kW erlaubt. Damit einher geht auch die zusätzliche Funktion Vehicle-to-Load, mit der das E-Auto zur mobilen Powerbank wird und externe Elektrogeräte mit bis zu 3,7 kW Leistung versorgen kann. Darüber hinaus gibt es neue Lackfarben und Design-Optionen im Interieur.

Zunächst liefert BMW exklusiv die Ausführung iX3 50 xDrive aus. Geboten werden ein 345 kW (469 PS) starker Allradantrieb, mit dem es in 4,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100 geht. Maximal sind 210 km/h möglich. Die Fahrbatterie mit einem Energiegehalt von 108,7 kWh ermöglicht eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern nach WLTP-Norm. Schnelladen gelingt mit bis zu 400 kW, so soll sich in zehn Minuten Strom für bis zu 372 Kilometer in die Akkus ziehen lassen.

Zum Bestellstart im letzten Jahr wurden noch 68.900 Euro für den iX3 50 xDrive angerufen. Das gilt seit Kurzem nicht mehr, wie aus dem Online-Konfigurator zu entnehmen ist: Dort wird das Modell jetzt mit einem Grundpreis von 70.900 Euro gelistet, der Preis ist also um 2000 Euro gestiegen.

In Europa ist der iX3 laut Berichten für dieses Jahr schon ausverkauft, obwohl die Kunden „blind“ ohne Besichtigung oder Probefahrt bestellen mussten. Die Serienfertigung im neuen Werk Debrecen in Ungarn läuft seit Oktober 2025. BMW hat bereits erklärt, aufgrund der hohen Nachfrage eine zusätzliche Schicht einzufahren, um die iX3-Produktion schneller hochzufahren. In den USA und China ist der iX3 noch nicht bestellbar, dort sind eigene Produktionen geplant.