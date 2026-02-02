BMW macht iX3 50 xDrive um 2000 Euro teurer

BMW nimmt seit wenigen Monaten Bestellungen für den jüngsten iX3 auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ an. Die Nachfrage nach der Batterie-Variante des Mittelklasse-SUV ist bereits groß. Vor diesem Hintergrund hebt der Hersteller noch vor dem offiziellen Händler-Start Anfang März den Basispreis für die bisher einzige Antriebsvariante an.
Der iX3 der Neuen Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für bis zu 805 Kilometer Reichweite und 400- kW-Ladeleistung, einer leistungsfähigen Elektronikplattform mit vier vernetzten Steuerrechnern zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive mit Displayband, Head-up-Display und neuem Betriebssystem für eine intuitive, vernetzte Nutzererfahrung. BMW unterstreicht auch die neue Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.
Vor wenigen Tagen hat BMW vorab die ersten Exemplare an Kunden übergeben. Es wurden zudem schon erste Modellpflege-Maßnahmen eingeführt. So ist als Sonderausstattung nun das „AC-Laden Professional“ bestellbar (740 Euro), das Wechselstrom-Laden mit bis zu 22 kW statt der serienmäßigen 11 kW erlaubt. Damit einher geht auch die zusätzliche Funktion Vehicle-to-Load, mit der das E-Auto zur mobilen Powerbank wird und externe Elektrogeräte mit bis zu 3,7 kW Leistung versorgen kann. Darüber hinaus gibt es neue Lackfarben und Design-Optionen im Interieur.
Zunächst liefert BMW exklusiv die Ausführung iX3 50 xDrive aus. Geboten werden ein 345 kW (469 PS) starker Allradantrieb, mit dem es in 4,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100 geht. Maximal sind 210 km/h möglich. Die Fahrbatterie mit einem Energiegehalt von 108,7 kWh ermöglicht eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern nach WLTP-Norm. Schnelladen gelingt mit bis zu 400 kW, so soll sich in zehn Minuten Strom für bis zu 372 Kilometer in die Akkus ziehen lassen.
Zum Bestellstart im letzten Jahr wurden noch 68.900 Euro für den iX3 50 xDrive angerufen. Das gilt seit Kurzem nicht mehr, wie aus dem Online-Konfigurator zu entnehmen ist: Dort wird das Modell jetzt mit einem Grundpreis von 70.900 Euro gelistet, der Preis ist also um 2000 Euro gestiegen.
In Europa ist der iX3 laut Berichten für dieses Jahr schon ausverkauft, obwohl die Kunden „blind“ ohne Besichtigung oder Probefahrt bestellen mussten. Die Serienfertigung im neuen Werk Debrecen in Ungarn läuft seit Oktober 2025. BMW hat bereits erklärt, aufgrund der hohen Nachfrage eine zusätzliche Schicht einzufahren, um die iX3-Produktion schneller hochzufahren. In den USA und China ist der iX3 noch nicht bestellbar, dort sind eigene Produktionen geplant.
Kommentare
M. meint
Aha, BMW plant etwas Luft für die üblichen Rabattanfragen ein ;-)
Immerhin ist 22 kW AC damit inklusive…
Gerry meint
Angebot und Nachfrage regeln den Preis.
Ist doch nichts Neues.
Justin Case meint
Hier: auch die gesetzlichen (jetzt gelockerten) CO2-Vorgaben.
South meint
Aber hallo, absolut korrekt. Was viele aber vergessen, momentan dominiert halt noch ein dünnes E Angebot… momentan wird nicht mehr produziert, sondern an der Preisschraube gedreht. Deshalb lohnt sich noch ein anderer Marktgrundsatz. Man muss nicht jeden Preis bezahlen … deshalb machen viele Kunden das sinnvollste, auf bessere Angebote wie Rabatte warten oder wechseln…
Hier tummeln sich nur viele Mitarbeiter, bei denen Fragen zum Preis quasi Blasphemie bedeutet… aber man muss nicht jeden (künstlichen) Marktengpass teuer bezahlen…
M. meint
Teilweise wahr, teilweise Verschwörungstheorie.
Klar muss niemand etwas kaufen, das ihm zu teuer ist.
Aber dass hier bestimmte Hersteller Mitarbeiter abstellen, um alles wegzubügeln – naja, vielleicht hast du da ja Insides…
Was das Auto oben und seine Produktionszahlen angeht, bist du, was den Ablauf angeht, aber ahnungslos. Ein neues Auto, das auf einer neuen Plattform basiert, in einer komplett neuen Fabrik mit neuen Mitarbeitern zu bauen, das ist alles, aber nicht daily business. Die ersten Schichten läuft da jeweils 1 (ein) Auto durch, um die Prozesse zu testen. Die stammen ja alle aus der Simulationssoftware. Das muss man alles erstmal validieren. Dann kann man die Geschwindigkeit langsam steigern und, sobald eine Schicht läuft, eine zweite ansetzen.
Mary Schmitt meint
Der Preis war eh zu günstig für das führende Elektrofahrzeug im SUV-Bereich. Echte Kunden zucken nicht mit der Wimper über die Preiserhöhung. Sondern betteln, nächstes Jahr beliefert zu werden.
South meint
Hihihihi, das ist ja schon fast wieder komisch. Mann muss sich mal vor Augen führen, die 2T€ sind quasi nur 2,9% mehr. Peanuts im vergleich zu dem königlichen Preis. Die richtige Frage ist wie immer, nicht der Listenpreis, sondern der tatsächliche Preis ist entscheidend, was vermutlich der größere Effekt sein dürfte… und mei, was soll man sagen, wer jetzt kauft, der ist selber Schuld…
Efan meint
Preis Leistung ist unterirdisch schlecht – da gibt es vergleichbare BEV’S die 30-45 % günstiger sind, nur steht halt nicht BMW drauf – bin nicht der Feind meiner Geldtasche
Future meint
Finde ich gut, so kauft nicht jeder Hanswurschtn einen BMW.
Efan meint
hab einen I4 und einen IX (gebraucht) ich Wurschtl, Sie wahrscheinlich einen Einser Armutschgerl
South meint
Efan hat aber völlig recht… die Frage ist halt, ob man BMW um jeden Preis haben will… denn momentan sind die Preise schlicht ausgschamt… und das hat nix mit Geld haben zu tun, sondern ob man sich über den Tisch ziehen lassen will…
Ist ja schon immer lustig hier. Da denken doch glatt ein paar Mitarbeiter, die nur hoffen, dass ihr Bonus gleicht bleibt, sie könnten Kunden damit triggern, dass man halt nix wäre, wenn man nicht jeden Preis zahlt…
Aber es ist genau anders rum. Vom Reichen kannst du’s sparen lernen… die Wissen, dass man nicht jeden Preis zahlen muss, sondern halt wechseln oder wenn es denn unbedingt ein Modell sein muss, warten.
Wobei, ganz ehrlich. Technisch ist die neue Klasse wirklich gut, aber habe heute erst einen weißen iX3 angeschaut…. jetzt seid mal Ehrlich, eine Schönheit, auf die man lange würde… ist der iX3 sicher ned.
eBikerin meint
„da gibt es vergleichbare BEV’S die 30-45 % günstiger sind, “
Kannst du da auch eines benennen?
Aztasu meint
Natürlich nicht…
eBikerin meint
Schade, wäre doch toll gewesen, so ein SUV mit 800V Technik und über 800km WLTP für nur 38,5K Euro. Und das in der Fahrzeugklasse.
M. meint
Was hast du verglichen, die Zahl der Räder?
hu.ms meint
Ein schelm, wer da nicht sofort an die neue förderung denkt…
mabra meint
Naja. Wie viele Förderberechtigte kaufen/leasen in dem Preissegment. Wir liegen über der Grenze, würden aber persönlich nie auf die Idee kommen, soviel Geld für ein Auto auszugeben. Aber jeder Jeck ist anders.
Envision meint
Der war tatsächlich recht günstig positioniert, wie damals der i4, den ich mit ordentlich Ausstattung als edrive40 für 51k inklusive Prämie blind bestellt habe, für 590km WLTP damals 2021 fast schon ein Schnapper. Dann kam auch da die Rolle bei Rabatt und Preis rückwärts wegen zu hoher Nachfrage und Kabelbaumlieferprobleme, habe ihn dann gerade noch rechtzeitig für Förderung – 14 Monate nach Bestellung erhalten und 8 Monate später mit Gewinn wieder verkauft.
Der iX3 war bei uns im Firmenleasing etwa 200 Euro brutto teurer/Monat als ein – RWD Enyaq berechnet für 20tkm/Jahr, – der technische und Listenpreis Abstand aber eigentlich viel größer. War echt am überlegen, kann mir gut vorstellen wie viele den übers Firmenleasing da blind geordert haben.
BEV meint
wobei der i4 auch mit bis zu 30% Rabatt gerkauft wird
T. meint
Die veröffentlichte Produktionskapazität von lediglich 150.000 Fahrzeugen im Jahr hat natürlich sehr schnell zu Wartezeiten geführt. Das Modell hat viele Vorschusslorbeeren erhalten, man erinnere sich an die anfänglich bis zu drei Jahre Wartezeit Tesla Model 3. Mir ist nicht klar, ob BMW schlichtweg die Courage zu einer von Anfang an höheren Produktionskapazität gefehlt hat.
Es gibt weltweit ein Überangebot an Produktionskapazitäten, viele Auftragsfertiger würden sofort ihre Bänder anwerfen. Flaschenhals sind auch hier wieder die Zulieferer und eigene Fertigungsstandorte. Selbst wenn man mehr Karossen fertigen möchte, aus Steyr können nicht mehr Motoren geliefert werden.
Besser-BEV-Wisser meint
Auch die Business-Leasingraten sind vergleichsweise hoch für den IX3. Zumindest verglichen mit dem GLC und dem Audi Q6. Gegenüber den Enyaq und ID7 sowieso, aber das ist auch ne andere Tech-Generation ohne das Premium-Label.
Die hohe Nachfrage scheint also nicht nur Marketing zu sein…
Spannend wird die Einpreissung des i3 werden. Wird es zu selbstbewusst, dann kann der anfängliche Erfolg der Neue Klasse ganz schnell zum Bumerang fürs Image und die Verkaufszahlen werden (siehe Luxusstrategie bei Mercedes).
BEV meint
die günstigeren Varianten kommen ja noch
wobei ich denke schon, dass die hohe Reichweite in Verbindung mit dem Preis, der noch ok ist, die Hauptgründe für die Nachfrage sind
die Optik kann es ja nicht sein
BEV meint
sicher der Nachfrag geschuldet und man sackelt sich vielleicht auch einen Teil des Bonuses (den nicht jeder BMW Kunde erhält) ein
wird dann interessant in welchem Maß man das Produktionsvolumen und die Varianten erhöt um das Angebot und die maximale Rendite möglichst hoch zu halten ist Verknappung immer gut
eBikerin meint
“ maximale Rendite möglichst hoch zu halten ist Verknappung immer gut“
Ist Unsinn, weil Verknappung in der Produktion zu höheren Kosten führt.
BEV meint
bei überproduktion werden die Rabatte immer höher um die Fahrzeuge absetzen zu können
idealerweise findet man genau den sweetspot, was aber nahezu unmöglich sein dürfte
ich gehe davon aus, dass sich das nächstes, spätestens übernächstes jahr nromalisiert und die Rabatte wieder in die Höhe gehen
das Angebot wird ja auch breiter, nicht nur beim Wettbewerb, sondern auch bei BMW selbst
Franky meint
Klar, man will die Prämie ja mitnehmen…
MrBlueEyes meint
Ich denke nicht, dass bei den gesetzten Einkommensgrenzen für die Förderung der iX3 großartig in die Zielgruppe entsprechender Neuwagen fällt…
Der iX3 war sehr fair eingepreist… dann kam der GLC, der das weitaus schlechtere BEV ist, und kostete Liste ca. 71.000… also zieht BMW jetzt meines Erachtens einfach nach… warum sollten sie die Kiste bei dem großen Interesse unter Wert verkaufen?
eBikerin meint
Zudem muss man auch intern vergleichen. Der ix3 hat 469 PS und Kostet nun ab 70K – der X3M mit 398 PS fängt bei 80K an und der X3 40D fängt auch bei 70K an. Ist also eher normal eingepreist für BMW.
Gernot meint
In Deutschland dürften 80-90% der iX3-Verkäufe gewerbliche Käufe sein. Die Zahl der Privatpersonen, die 70.000-80.000 Euro für ein Auto ausgeben, ist sehr gering.
Davon abgesehen sind die Listenpreise nur noch bedingt aussagekräftig. Es gibt Hersteller, da gibt es zumindest bei bestimmten Modellen konsequent null Rabatt. Andere geben 20% und mehr. Man wird schauen müssen, wo sich das bei BMW einpendelt, wenn die erste Auftragswelle abgearbeitet ist. Die Dinge können sich schnell ändern. Ende 2021 hatte Tesla über ein Jahr Lieferzeit für ein neues Model 3. Ein Jahr später waren es 0-6 Wochen.
Andi EE meint
„In Deutschland dürften 80-90% der iX3-Verkäufe gewerbliche Käufe sein. Die Zahl der Privatpersonen, die 70.000-80.000 Euro für ein Auto ausgeben, ist sehr gering.“
So ist das, wenn es diese Anreize für Firmen nicht gäbe, ihre Gewinne so klein zu schreiben (alle Firmen), würden diese Fahrzeuge niemals mit dem Volumen verkauft. Das hat ja Diess mal in einer Talkrunde bestätigt, dass der Absatz von Premiumfahrzeugen in Deutschland 6-7x tiefer wäre, wenn es die Sache mit den Firmenwagen nicht gäbe. Die Hersteller profitieren nachgelagert davon, weil das P/L nicht relevant ist / pro Arbeiter mit teuren Fahrzeugen der Gewinn der eigenen Firma klein geschriebrn und somit auch die Steuerlast minimiert werden kann.
Was wiederum die Modell-Orientierung dieser Autofirmen bewirkt. Sie versuchen möglichst viele Premiumautos im Markt zu platzieren (dort ihre Stärken). Aber auf der anderen Seite ist es um das P/L durch diese „Geschenke“ schlechter bestellt, weil es im Heimmarkt durch dieses Konstrukt verkümmert ist. Ich würde das als Fehlanreiz bezeichnen, die DE-Automobilindustrie nennt es überlebenswichtig.
TeamV meint
Die Gier ist groß…
Die Leute sollten einfach warten, bis die Eigenzulassungen nach 3 Monaten auslaufen.
Dann sind genügend am Markt, um die Phantasiepreise von BMW zu relativieren…
eBikerin meint
Hm also der ix3 ist fürs ganze Jahr schon ausverkauft – sind das alles Eigenzulassungen?