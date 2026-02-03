200. „Deutschlandnetz“-Standort in Gütersloh in Betrieb gegangen

In Gütersloh in Nordrhein-Westfalen hat der niederländische Ladenetzbetreiber Allego den 200. „Deutschlandnetz“-Ladepark in Betrieb genommen. Mit dem Deutschlandnetz will das Bundesverkehrsministerium (BMV) 9000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos an über 1000 Standorten schaffen. Ziel sei es, schnelles und verlässliches Laden überall dort zu ermöglichen, wo Menschen unterwegs sind – in Städten ebenso wie in ländlichen und suburbanen Regionen sowie entlang der Autobahnen.

„200 eröffnete Deutschlandnetz-Ladeparks bedeuten nicht nur zusätzliche Ladeinfrastruktur, sie sind auch Teil eines neuen Mobilitätsalltags“, sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. „Unser Ziel ist klar: Jederzeit und überall schnell laden. Mit dem Deutschlandnetz schaffen wir eine flächendeckende Schnellladeinfrastruktur in der Stadt, auf dem Land und an der Autobahn. Wir sorgen für Vertrauen in die Elektromobilität bei den Nutzerinnen und Nutzern und treiben mit Nachdruck den Klimaschutz im Verkehr voran.“

Der Jubiläumsstandort befindet sich in der Wiedenbrücker Straße 12 in Gütersloh. Dort wurde ein sogenannter M-Standort mit vier Schnellladesäulen und insgesamt acht Ladepunkten in Betrieb genommen. Die Ladesäulen sind überdacht und durch eine angrenzende Tankstelle besteht Zugang zu Sanitäranlagen, einem Shop und einer Waschstraße. Die hohe Ladeleistung von bis zu 400 kW ermöglicht kurze Ladezeiten und soll den Standort sowohl für den lokalen Verkehr als auch für Durchreisende attraktiv machen.

Zeitgleich eröffnete Allego einen weiteren Deutschlandnetz-Standort im nordrhein-westfälischen Eschweiler (Indestraße 4). Der dortige Ladepark ist als L-Standort ausgeführt und verfügt über sechs Schnellladesäulen mit zwölf Ladepunkten, an denen E-Fahrzeuge parallel geladen werden können, sowie eine Durchfahrtslösung. Der Ladepark in Eschweiler liegt zentral im Stadtgebiet, in unmittelbarer Nähe zu Restaurants und einem Einkaufszentrum.

Mit den beiden neuen Standorten leiste man einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Deutschlandnetzes und stärke insbesondere die flächendeckende Schnellladeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen, so Allego.

„Dieses Jubiläum ist ein starkes Signal für den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland“, sagt Dagmar Fehler, CEO und Sprecherin der staatlichen Now GmbH. „Es zeigt, wie aus Planung konkrete Ladepunkte werden – sichtbar, nutzbar und verlässlich für die Menschen vor Ort. Gemeinsam realisieren das BMV, die elf Betreiberunternehmen und die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur ein Netz aus ultraschnellen Lademöglichkeiten, das die Elektromobilität im Alltag sowie die regionale Wirtschaft stärkt, in Gütersloh und überall in Deutschland.“

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur unterstützt im Auftrag des BMV und unter dem Dach der Now GmbH die Umsetzung des Deutschlandnetzes. Sie ist insbesondere für die Bedarfsplanung, die Prüfung technischer Anforderungen sowie das Datenmonitoring der Standorte zuständig.