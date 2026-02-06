Polestar: Plug&Charge an 28.000+ Ladestationen, Tesla Supercharger in App integriert

Polestar stärkt sein öffentliches Ladeangebot in Europa, das laut dem schwedisch-chinesischen Elektroautobauer nun Zugang zu über 28.000 Plug&Charge‑fähigen Ladestationen bietet. Zudem wurden Tesla Supercharger vollständig in die App Polestar Charge integriert.

Die Plug&Charge-Technologie ermöglicht es dem Elektroauto, direkt mit der Ladestation zu kommunizieren. Die Zahlung wird automatisch abgewickelt – mehrere Schritte des herkömmlichen Prozesses entfallen, wodurch öffentliches Laden bequemer wird. Plug&Charge ist als kostenloser Vorteil bei der Nutzung von Polestar Charge enthalten und den Angaben nach an über 8100 kompatiblen Ladestationen in Deutschland verfügbar, darunter Ionity, Aral Pulse und Allego.

„Um ein nahtloses und komfortables Ladeerlebnis weiter zu unterstützen, gehört Polestar zu den ersten OEMs, die Tesla Supercharger vollständig in die eigene App integrieren. Fahrerinnen und Fahrer erhalten damit einfachen Zugang zu über 20.000 Superchargern an mehr als 1.500 Standorten in Europa – direkt über Polestar Charge, ohne die App wechseln zu müssen, um Verfügbarkeit zu prüfen oder einen Ladevorgang zu starten“, so das Unternehmen.

„Die Echtzeit-Verfügbarkeit der Tesla Supercharger ist zudem in der Polestar Navigation mit Google Maps im Fahrzeug für eine optimale Routenplanung sichtbar.“

„Mit Polestar Charge bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu einem der größten Ladenetze Europas. Durch die Erweiterung von Plug & Charge und die vollständige Integration der Tesla Supercharger verbessern wir unser nahtloses Premium‑Ladeerlebnis weiter“, sagt Olivier Loedel, Head of Product Software Management bei Polestar. „Unser starkes Ladeangebot, integriert in die Google Maps Navigation im Fahrzeug, hebt uns von vielen Wettbewerbern ab.“

Polestar Charge ermöglicht laut dem Unternehmen den Zugang zu mehr als einer Million Ladepunkten, die alle über eine App nutzbar sind, und macht es damit zu einem der größten öffentlichen Ladenetze Europas. In Verbindung mit der Optimierung für E-Autos und Polestar Charge als Zahlungsmethode in Google Maps helfe dies Fahrern, optimale Ladestopps entlang ihrer Route zu planen.

Polestar Charge ist in allen Polestar‑Märkten in Europa verfügbar und umfasst eine Mischung aus großen regionalen Anbietern wie Ionity, Recharge, Total, Fastned, Tesla Superchargers und Allego sowie lokalen Anbietern in jedem Markt. Zusätzlich können diese mit dem Polestar-Charge-Abonnement von vergünstigtem Schnellladen an mehr als 80.000 Ladepunkten von 42 Betreibern profitieren. Die Zahl der Polestar Charge Nutzenden wächst: 2025 waren es über 45.000, ein Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.