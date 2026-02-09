Nio verkauft im Januar nur ein Elektroauto in Deutschland

Nio hat Ende vergangenen Jahres erstmals Geld verdient. Weltweit lieferte der chinesische Elektroautohersteller in den letzten drei Monaten fast 125.000 Fahrzeuge aus. In Deutschland ist das 2014 gegründete und sechs Jahre später auch hier gestartete Unternehmen noch nicht sehr erfolgreich, im Januar gab es ein besonders schlechtes Ergebnis.
Im ersten Monat des neuen Jahres wurde nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes lediglich ein neues Fahrzeug von Nio hierzulande zugelassen. 2025 waren der Behörde zufolge insgesamt 325 neue Elektroautos zugelassen worden, wobei der Jahresstart mit 18 Anmeldungen ebenfalls enttäuschend war. 2004 hatte sich dagegen die Zahl der Neuzulassungen noch auf insgesamt 398 belaufen.
Nio bietet hierzulande aktuell die Limousinen ET7 und ET5, den Kombi ET5 Touring sowie die SUV EL8, EL7 und EL6 an
Deutschlandweit waren im Januar 193.981 Autos verschiedener Hersteller neu zugelassen worden. Davon waren 42.692 Elektroautos, was einem Wachstum von 23,8 Prozent dieser Antriebsart entspricht.
Während Nio in Deutschland noch enttäuschend abschneidet, läuft es insgesamt für das Unternehmen nicht so schlecht: Für das Abschlussquartal meldeten die Chinesen kürzlich erstmals einen operativen Gewinn. Demnach fiel zwischen Oktober und Ende Dezember ein bereinigtes Betriebsergebnis zwischen 700 Millionen und 1,2 Milliarden Yuan (rund 85 bis 145 Mio. Euro) an.
Den Umschwung führt Nio vor allem auf einen starken Anstieg der Auslieferungen, einen besseren Produktmix mit höheren Margen und einen fortgesetzten Sparkurs zurück. Im vierten Quartal lieferte das Unternehmen weltweit 124.807 Fahrzeuge aus – ein Plus von mehr als 70 Prozent auf Jahressicht.
Im Gesamtjahr 2025 steigerte Nio seine Auslieferungen um 47 Prozent auf 326.028 Elektroautos. Darunter befanden sich neben Modellen der Kernmarke auch Elektroautos der jungen Marke Onvo mit Fokus auf erschwingliche Familienautos sowie der neuen Kleinwagenmarke Firefly. 38 Prozent aller im gesamten letzten Jahr ausgelieferten 326.028 Stromer des Unternehmens sind im vierten Quartal auf die Straße gekommen.
Kommentare
ID.alist meint
Bis Samstag hatten alle NIOs die ich gesehen habe N-IO xxxE Kennzeichen. Am Samstag habe ich den ersten NIO ohne NIO im Kennzeichen gesehen.
Wenn es so weitergeht, wird es wohl der letzte Gewinn gewesen sein. Ob sich langfristig die teuren Batterieabos noch am Markt halten können, bleibt fraglich.
