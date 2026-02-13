MAN demonstriert Megawatt-Laden im schwedischen Winter

MAN Truck & Bus hat bei der Veranstaltung „Kempower MCS Live Winter Days 2026“ im schwedischen Norrköping die Megawatt‑Ladefähigkeit seiner elektrischen Lkw öffentlich präsentiert.

„Auf dem Gelände des Kempower-Kunden Alfredsson’s zeigt der MAN eTGX wie zuverlässig das Megawatt Charging System (MCS) bereits heute funktioniert“, so der Nutzfahrzeughersteller. „Mit der erfolgreichen Demonstration unter realen Winterbedingungen markiert MAN einen weiteren Schritt auf dem Weg zur MCS-Laden im Schwerlastverkehr.“

Konkret wurde der eTGX in Norrköping durch MCS mit rund 750 kW bei Minusgraden geladen. Perspektivisch sollen mit dem Standard noch höhere Ladeleistungen möglich werden. Beim Aufladen des MAN eTrucks erlaubt Megawatt-Laden das Heben des Ladesandes von 10 auf 90 Prozent in rund 30 Minuten. Die vollelektrischen Lkw eTGX und eTGS können bereits mit der MCS‑Option bestellt werden. Die Produktion dieser Ausstattungsvariante soll im zweiten Quartal starten.

Im Mittelpunkt der Demonstration in Norrköping habe die technische Interoperabilität zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur gestanden – „ein entscheidender Faktor für den industriellen Hochlauf des Megawatt-Ladens“, so MAN. „MAN testet diese Kompatibilität systematisch mit führenden Ladesäulenherstellern. Die MCS Live Winter Days boten dafür ein anspruchsvolles Umfeld: niedrige Temperaturen und reale Lastanforderungen.“

„Der MAN eTruck hat in den Live-Demonstrationen in Schweden die Stabilität des MCS‑Ladevorgangs unter Beweis gestellt, einschließlich kontrollierter Ladeleistung sowie sicherer Kommunikation zwischen Fahrzeug und Säule“, erklärt Sven Steckhan, Program Lead Charging bei MAN Truck & Bus. „All unsere Tests bestätigen die Robustheit der Hard‑ und Softwareintegration und unterstreichen den Reifegrad der MCS‑Technologie für den künftigen Serieneinsatz.“