BMW: Höhere Reichweiten für iX1 und iX2 durch sparsame SiC-Inverter

Fortschritte im Bereich Elektroantrieb sowie zusätzliche Serien- und Sonderausstattungen sollen die Attraktivität des aktuellen Modellprogramms von BMW zum Frühjahr 2026 steigern. Alle BMW-Modelle tragen zudem das neue BMW-Emblem auf der Motorabdeckung.

Höhere Reichweiten für iX1 und iX2

Der iX1 eDrive20 ist künftig ebenso wie der iX1 xDrive30 mit Siliziumkarbid-Halbleiterbauteilen in der Leistungselektronik (SiC-Inverter) ausgerüstet. Sie ermöglichen eine höhere Effizienz, reduzieren den Verbrauch im kombinierten WLTP-Zyklus und sorgen für eine um gut 40 Kilometer gesteigerte Reichweite.

Vom Einsatz dieser Technologie profitieren ab Frühjahr 2026 auch der iX2 eDrive20 und der iX2 xDrive30 mit ebenfalls geringeren Verbrauchswerten und höheren Reichweiten.

iX3 optional mit erhöhter AC-Ladeleistung und neuen Farben

Für den iX3 ist künftig die Sonderausstattung „AC-Laden Professional“ verfügbar. Sie ermöglicht das Wechselstrom-Laden mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW. Damit einher geht auch die zusätzliche Funktion „Vehicle-to-Load“, mit der das Fahrzeug zur mobilen Powerbank wird, die externe Elektrogeräte mit bis zu 3,7 kW Leistung versorgen kann.

Zur Wahl stehen ab Frühjahr 2026 mit „Eucalyptus Grün metallic“, „BMW Individual Frozen Space Silver metallic“ und „Fire Red metallic“ drei neue Außenfarben für den iX3. In Verbindung mit der Ausstattung „BMW Contemporary Digital White Bicolor“ ist zudem das BMW-Individual-Lenkrad in „Digital White“ optional neu verfügbar. Ab März ist im iX3 eine Ladekante aus Edelstahl für die Interieurdesigns „Contemporary“, „BMW M“ und „BMW Individual“ enthalten. Als Bestandteil der Ausstattungsvarianten „M Sportpaket“ und „M Sportpaket Pro“ besitzt der iX3 jetzt zudem einen Fahrzeugschlüssel mit „M“-Streifen.

BMW M überarbeitet Plug-in-Hybrid-Antriebstechnologie

Ab 2027 treten in der EU neue Emissions- und Abgasregularien in Kraft, die insbesondere für hochleistungsstarke Fahrzeuge wie den M5 und den XM umfangreiche technische Anpassungen erfordern. BMW M führt die erforderliche optimierte Antriebstechnologie schon ab März 2026 beim M5 und ab April 2026 beim XM Label ein. Dies gilt für alle EU-Länder ebenso wie für Länder außerhalb der EU, in denen die EU-Richtlinien zur Emissionserfüllung gelten.

Im Fokus der Weiterentwicklung steht der Verbrennungsmotor des M-Hybrid-Systems. Kernstücke sind laut den Entwicklern optimierte Motorsteuerung, verbesserte Abgasnachbehandlung sowie die Einführung des Miller-Verbrennungsprozesses, der für gesteigerte Effizienz und reduzierte Emissionen sorgt.

Beim M5 wird die Leistung des V8-Triebwerks von bislang 430 kW/585 PS auf 400 kW/544 PS angepasst. Der elektrische Antrieb bleibt unverändert, ist aber softwareseitig optimiert. Durch das Zusammenspiel beider Antriebseinheiten bleibt die Systemleistung des M5 unverändert bei 535 kW/727 PS. Im 4,4-Liter-V8-Aggregat des XM Label wird ebenfalls der Miller-Verbrennungsprozess eingeführt. Mit der unveränderten Systemleistung von 550 kW/748 PS bleibt dieser Plug-in-Hybrid das stärkste Serienmodell von BMW M.