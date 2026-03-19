BMW i4: Produktion endet wohl 2026, neuer i3 als vorläufiger Ersatz

BMW hat kürzlich das Design der neuen rein elektrischen Ausführung des 3er vorgestellt. Der kommende i3 ist das zweite Modell nach dem schon bestellbaren SUV iX3 auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Der später in diesem Jahr erwartete Start der Mittelklasse-Limousine bedeutet offenbar das vorläufige Aus für die seit 2020 angebotene elektrische Limousine i4.

Das Portal InsideEVs hat mit BMW-Produktchef Bernd Körber bei der Präsentation des i3 in Deutschland gesprochen. Er sagte, dass der i4 nicht mehr lange bleiben werde, er könnte jedoch später einen Nachfolger erhalten. „Der i3 ist mehr oder weniger der Nachfolger des i4. Aber ihr werdet sehen, wie sich das Portfolio in den nächsten Jahren weiterentwickelt, während unser Elektro-Angebot wächst – da kommt noch mehr. Fürs Erste ist der i3 jedoch im Grunde der Nachfolger des i4“, wird Körber zitiert.

Früheren Berichten zufolge arbeitet BMW an einer neuen 4er-Reihe, die als „stilbewusstere und dynamischere Alternative“ zur Neue-Klasse-3er-Reihe dienen soll. Die 4er-Reihe ging 2020 in die zweite Generation und bildet die Grundlage für den vollelektrischen i4. BMW zufolge dürfte es einen neuen i4 geben, der anders als das bisherige Modell nicht mehr eine für mehrere Antriebe ausgelegte Plattform nutzt.

Joachim Post, der für die Konstruktion und Entwicklung aller neuen BMW-Modelle verantwortlich ist, erklärte im Januar, dass es in der Neue-Klasse-Planung Platz für ein sportlicheres Derivat gebe. „Die 4er-Reihe ist für uns ein wichtiges Fahrzeug. Sie ist sportlicher, und BMW ist eine sportliche Marke, die auch in puncto Leistung eine klare Tradition hat. Sie wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.“

Der nächste 4er dürfte wie zuerst der X3 und 3er flankierend zum Verbrenner auf der Neue-Klasse-Architektur auch als Elektroauto angeboten werden. Die Plattform ist die erste ihrer Art nur für Vollstromer, mit der BMW eine Vielzahl von Modellen umsetzen will. Bisher mussten die Bayern mit ihren für mehrere Antriebe ausgelegten und teils auf denselben Fertigungsbändern genutzten Architekturen größere Kompromisse eingehen.

Der nächste i4 soll auf Basis des kommenden i3 realisiert werden. Er soll dabei nicht wie bisher als viertürige Limousine, sondern als sportliches zweitüriges Coupé angeboten werden. Ein i4 auf Basis der Neuen Klasse ebnet nach den Worten von Manager Post auch den Weg für die Rückkehr des M4. Ob wie beim neuen M3 neben dem Elektro- und auch Verbrenner-Antrieb parallel angeboten würde, bleibt abzuwarten. Der reguläre 4er soll künftig auf jeden Fall weiter mit Verbrenner verkauft werden.

Vorerst steht bei BMW die Einführung des neuen i3 in diesem Jahr im Fokus. Der mit 4,76 Metern etwa so lang wie der aktuelle i4 auf der Straße stehende Wagen verkörpert laut dem Hersteller „den technologischen Weitsprung in eine neue Ära“. Außen zeigt der im August in München in die Produktion gehende i3 die neue Designsprache der Premiummarke. Die Baureihe startet als i3 50 xDrive, der jeweils eine E-Maschine an der Vorder- und an der Hinterachse besitzt. Die dadurch erzeugte Systemleistung beträgt 345 kW/469 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 645 Nm. 900 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm werden in Aussicht gestellt, außerdem besonders schnelles Laden mit bis 400 kW.

„Die hocheffiziente BMW eDrive Technologie der 6. Generation sorgt gemeinsam mit dem neuen BMW Panoramic iDrive und dem Heart of Joy für Freude am Fahren auf einem noch nie erlebten Niveau“, werben die Bayern. „Mit BMW Symbiotic Drive tritt auch das assistierte Fahrerlebnis in eine neue Ära ein. Zudem steht der BMW i3 für die moderne Interpretation der typischen gestalterischen Merkmale einer BMW Limousine.“ Das Interieur nutze mit hohem Raumkomfort alle Möglichkeiten des konsequent auf Elektromobilität ausgerichteten Fahrzeugkonzepts, so die Designer.