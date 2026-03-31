BMW iX3: Neues Einstiegsmodell erweitert das Angebot

Wenige Wochen nach der Markteinführung der jüngsten Generation des BMW iX3 in Deutschland feiert die zweite Antriebsvariante des Elektroautos ihre Premiere. Der neue iX3 40 erweitert als Einstiegsmodell das Angebot.

Der neue iX3 40 verfügt wie die zuerst gestartete Allrad-Version iX3 50 xDrive über die für die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ entwickelte 6. Generation der eDrive Technologie (Gen6) von BMW. Alle Komponenten sind auf 800‑Volt-Technologie ausgelegt. Eine in die Hinterachse integrierte stromerregte Synchronmaschine mit laut den Entwicklern besonders hohem Wirkungsgrad treibt die Hinterräder an. Die E-Maschine leistet 235 kW/320 PS und erzeugt ein Drehmoment von 500 Nm. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der neue iX3 40 5,9 Sekunden, seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h.

Die Hochvoltbatterie des iX3 40 verfügt über einen nutzbaren Energiegehalt von 82,6 kWh. Ihre Lithium-Ionen-Rundzellen besitzen eine um 20 Prozent gesteigerte Energiedichte gegenüber den prismatischen Zellen der Gen5 und sind nach dem Cell-to-Pack-Prinzip direkt in den Hochvoltspeicher integriert. Dieser ist dank Pack-to-Open-Body-Bauweise zugleich ein struktureller Teil des Fahrzeugs, das reduziert den Materialaufwand und spart Gewicht.

Der neue iX3 40 besitzt eine Reichweite von bis zu 635 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Seine maximale Ladeleistung beträgt 300 kW. An einer 800-Volt-Gleichstrom-Schnellladestation kann innerhalb von 10 Minuten genügend Energie eingespeist werden, um die Reichweite um bis zu 300 Kilometer zu erhöhen. In 21 Minuten soll sich an einer DC-Station der Energiegehalt der Hochvoltbatterie von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität steigern lassen.

Serienmäßig lädt die neue Modellvariante des iX3 Wechselstrom mit einer Leistung von bis zu 11 kW. Optional ist AC-Laden mit bis zu 22 kW möglich. Damit lässt sich der Ladezustand der Hochvoltbatterie in 4:15 Stunden von 0 auf 100 Prozent erhöhen. Zusätzlich stehen für den neuen iX3 40 bidirektionale Ladefunktionen zur Verfügung. Mit ihnen wird das Elektroauto zur mobilen Powerbank unterwegs und zum flexiblen Energiespeicher zu Hause.

Die Technologie der Neuen Klasse ermögliche auch beim neuen iX3 40 „Freude am Fahren auf einem völlig neuen Level“, wirbt BMW. Dafür sorge insbesondere der Steuerungscomputer „Heart of Joy“ mit der selbst entwickelten Software „BMW Dynamic Performance Control“. Innen wird auch im iX3 40 das Anzeige- und Bedienkonzept „BMW Panoramic iDrive“ mit dem neuen Betriebssystem „BMW Operating System X“ geboten.

Die zweite Version des neuen elektrischen BMW iX3 soll in Deutschland ab Sommer 2026 zum Preis von 63.400 Euro erhältlich sein. Der davor eingeführte iX3 50 xDrive mit 345 kW/469 PS starkem Allradantrieb und bis zu 805 Kilometer Reichweite kostet mindestens 70.900 Euro.