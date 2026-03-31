BMW iX3: Neues Einstiegsmodell erweitert das Angebot

Wenige Wochen nach der Markteinführung der jüngsten Generation des BMW iX3 in Deutschland feiert die zweite Antriebsvariante des Elektroautos ihre Premiere. Der neue iX3 40 erweitert als Einstiegsmodell das Angebot.
Der neue iX3 40 verfügt wie die zuerst gestartete Allrad-Version iX3 50 xDrive über die für die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ entwickelte 6. Generation der eDrive Technologie (Gen6) von BMW. Alle Komponenten sind auf 800‑Volt-Technologie ausgelegt. Eine in die Hinterachse integrierte stromerregte Synchronmaschine mit laut den Entwicklern besonders hohem Wirkungsgrad treibt die Hinterräder an. Die E-Maschine leistet 235 kW/320 PS und erzeugt ein Drehmoment von 500 Nm. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der neue iX3 40 5,9 Sekunden, seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h.
Die Hochvoltbatterie des iX3 40 verfügt über einen nutzbaren Energiegehalt von 82,6 kWh. Ihre Lithium-Ionen-Rundzellen besitzen eine um 20 Prozent gesteigerte Energiedichte gegenüber den prismatischen Zellen der Gen5 und sind nach dem Cell-to-Pack-Prinzip direkt in den Hochvoltspeicher integriert. Dieser ist dank Pack-to-Open-Body-Bauweise zugleich ein struktureller Teil des Fahrzeugs, das reduziert den Materialaufwand und spart Gewicht.
Der neue iX3 40 besitzt eine Reichweite von bis zu 635 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Seine maximale Ladeleistung beträgt 300 kW. An einer 800-Volt-Gleichstrom-Schnellladestation kann innerhalb von 10 Minuten genügend Energie eingespeist werden, um die Reichweite um bis zu 300 Kilometer zu erhöhen. In 21 Minuten soll sich an einer DC-Station der Energiegehalt der Hochvoltbatterie von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität steigern lassen.
Serienmäßig lädt die neue Modellvariante des iX3 Wechselstrom mit einer Leistung von bis zu 11 kW. Optional ist AC-Laden mit bis zu 22 kW möglich. Damit lässt sich der Ladezustand der Hochvoltbatterie in 4:15 Stunden von 0 auf 100 Prozent erhöhen. Zusätzlich stehen für den neuen iX3 40 bidirektionale Ladefunktionen zur Verfügung. Mit ihnen wird das Elektroauto zur mobilen Powerbank unterwegs und zum flexiblen Energiespeicher zu Hause.
Die Technologie der Neuen Klasse ermögliche auch beim neuen iX3 40 „Freude am Fahren auf einem völlig neuen Level“, wirbt BMW. Dafür sorge insbesondere der Steuerungscomputer „Heart of Joy“ mit der selbst entwickelten Software „BMW Dynamic Performance Control“. Innen wird auch im iX3 40 das Anzeige- und Bedienkonzept „BMW Panoramic iDrive“ mit dem neuen Betriebssystem „BMW Operating System X“ geboten.
Die zweite Version des neuen elektrischen BMW iX3 soll in Deutschland ab Sommer 2026 zum Preis von 63.400 Euro erhältlich sein. Der davor eingeführte iX3 50 xDrive mit 345 kW/469 PS starkem Allradantrieb und bis zu 805 Kilometer Reichweite kostet mindestens 70.900 Euro.
Kommentare
CJuser meint
Würde nicht mal in Aussicht gestellt, dass der 60t Euro kosten soll?
David meint
Für mich ist diese Version völlig unattraktiv. Aber warum? Ist das nur die Haltung von jemandem, der eigentlich nie das Grundmodell wählt? Das mag auch sein, aber auch der Preisabstand von 7000 € erscheint mir zu klein. Denn die Fahrleistungen sind deutlich schlechter und die Reichweite ist es auch. Dazu ist ein Allradantrieb, der kaum auf dem Verbrauch geht, rein objektiv ein Vorteil.
Aber genau genommen bin ich auch kein iX3 Käufer. Ich hatte mich nur sehr für ihn interessiert, weil er der erste Vertreter der neuen Klasse auf der Straße ist und ich den technischen Fortschritt spüren wollte. Der ist bemerkenswert. Wir haben nach 400 km eine Pause gemacht, weil wir eine Pause brauchten, nicht weil der Wagen eine Pause brauchte. Der hatte die ganze Zeit auf der linken Spur alles abgeräumt.
ID.alist meint
Wen ich das richtig gerechnet habe, würde ein i3 40 auf über 700 WLTP km kommen. Es wird ein interessantes Auto werden, vor allem als Touring.
brainDotExe meint
Damit haben wir dann auch das Basismodell, für alle die gemeckert haben, dass BMW zuerst das Topmodell (was ja nicht stimmt, es ist das mittlere Modell) bringt.
Fehlt nur noch das Topmodell und das Basismodell mit Allrad. (Den iX3 M mal ausgeklammert).
CJuser meint
Mal schauen, wann der 40 xDrive erscheint. Ich könnte mir zudem vorstellen, dass man noch ein LFP-Basismodell unterhalb anbieten wird, mit vielleicht um die 70 kWh. Mindestens beim iX3 L wird es einen 30 geben. Da der 40 bis zu 635 km nach WLTP erreichen soll, bietet sich das möglicherweise an. Oder BMW verweist diese Kunden in Europa an den iX1.
MrBlueEyes meint
Sehr schön… es geht voran… dann wird ein i3 40 wahrscheinlich so bei 60.000 rum starten…
Im Kleingedruckten der BMW-Pressemeldung steht noch „14,6 KWh kombinierter WLTP-Verbrauch“ für den iX3 40, wen es interessiert…
Mäx meint
Ah, das sind dann auch die 3-4% die ich unten ausgerechnet habe von RWD zu AWD.
M. meint
Das nenne ich mal eine Punktlandung der Vorhersagen hier.
Von 83 kWh, 300 – 320 kW Ladeleistung, gleicher Ladezeit und >600 km Reichweite wurde zumeist ausgegangen, und so ist es gekommen, auch der Preis kommt hin.
Schön!
Aber ich denke, das echte Einstiegsmodell mit gleicher Batterie und RWD kommt erst noch. Das legt dann für 3k€ weniger LP nochmal gut 30 oder 40 km Reichweite drauf.
CJuser meint
Das oben beschriebene Modell hat doch Heckantrieb. Es handelt sich nicht um den 40 xDrive.
Mäx meint
Das ist der RWD.
Der 50er xDrive hat ca. 31% mehr Kapazität aber „nur“ 26% mehr Reichweite.
> Der Allrad schluckt ungefähr 3-4% mehr im WLTP Zyklus.
Klingt erstmal gut.
Mäx meint
7.500€ günstiger.
Was kostet so ein zweiter Motor im Verkauf? 2k? 3k?
Nehmen wir mal 5.000€ für 26kWh an, wäre man bei 192€/kWh.
Fair würde ich sagen.
Hatte gehofft, dass man die Ladeleistung evtl. etwas steigern könnte.
Um das mal auf den i3 umzurechnen > grob 650-700km Reichweite, schön.
M. meint
Ganz platt gerechnet: 900 / 805 = 1,118.
Damit landet man für den i3 40 xDrive bei 710 km.
Für den Touring würde ich von dort wieder 5 bis 6% abziehen, also ca. 670 km.
Der i3 40 eDrive Touring (das Volumenmodell, wie ich glaube) kommt dann wieder an die 700 km.