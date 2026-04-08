EnBW sieht aktuell keine Notwendigkeit, die Ladepreise anzupassen

Die hohen Spritpreise setzen viele Haushalte zunehmend unter Druck. In diesem Zusammenhang geraten auch die Ladetarife für Elektroautos verstärkt in den Fokus – vor allem die Frage, wann es hier zu Preiserhöhungen kommen wird. Aus Sicht der EnBW besteht dafür aktuell kein Anlass. Der Energiekonzern ist eigenen Angaben zufolge in Deutschland auch führender Anbieter von Schnelllademöglichkeiten.
„In den vergangenen Tagen ist viel darüber spekuliert worden, wie sich die Ladepreise angesichts des Konflikts im Nahen Osten entwickeln“, erklärt Martin Roemheld, der die EnBW mobility+ AG & Co KG seit 1. Januar 2026 verantwortet, die aktuelle Diskussion. Die Sorge vor steigenden Kosten für die individuelle Mobilität sei absolut nachvollziehbar – völlig unabhängig davon, ob jemand bereits elektrisch fahre oder auf Benzin und Diesel angewiesen sei.
„Unser Ziel ist es, gerade jetzt Planbarkeit bei den Ladetarifen zu bieten“, sagt Roemheld. Seine Botschaft an die Kunden: „Wir sehen aktuell keine Notwendigkeit, unsere Preise anzupassen. Wir tun alles dafür, die Ladepreise stabil zu halten.“
E-Auto-Fahren lohnt sich finanziell
Auch wenn der Umstieg auf ein Elektroauto für viele eine große Entscheidung darstelle, könne er sich finanziell lohnen – nicht nur wegen der geplanten E-Auto-Förderung der Bundesregierung, erklärt die EnBW. Auch die Ladekosten leisteten einen Beitrag. Das veranschauliche ein direkter Vergleich: Während die jährlichen Tankkosten für einen Benziner (2,26 Euro/Liter für E10) mit einem Verbrauch von 7,7 Liter/100 km oder einen Diesel (2,47 Euro/Liter) mit 7,0 Liter/100 km bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern derzeit bei rund 2600 Euro lägen, biete das elektrische Fahren einen deutlichen Puffer.
Im EnBW mobility+ Ladetarif L (39 Cent pro Kilowattstunde/kWh) belaufen sich die Kosten für ein E-Auto mit einem Verbrauch von 20 kWh/100 km laut dem Energieversorger bei gleicher Fahrleistung auf etwa 1300 Euro – inklusive der monatlichen Grundgebühr von 11,99 Euro. „Die Autofahrer\*innen halbieren damit die jährlichen Kosten für ihre Fortbewegung und schaffen somit wertvollen Spielraum in der Haushaltskasse“, konstatiert Roemheld.
Noch günstiger sei die Rechnung, wenn die Menschen ihren Hausstrom über die EnBW beziehen: Dann gebe es auf den L-Ladetarif einen zusätzlichen Vorteil und sie zahlten lediglich 35 Cent/kWh (plus 11,99 Euro monatliche Grundgebühr). Zur Einordnung: Laut dem Energieverband BDEW liegt der durchschnittliche Haushaltsstromtarif aktuell bei rund 37 Cent/kWh. „Dieser Durchschnittswert dient als Orientierung, zeigt aber vor allem, wie nah unsere Produkte inzwischen am Preisniveau des Heimladens liegen“, so Roemheld.
„Wer keine monatliche Grundgebühr möchte und stattdessen auf den Ladetarif S mit 56 Cent/kWh setzt, kann ebenfalls gegenüber dem fossilen Kraftstoff sparen – zwar nicht so viel wie beim L-Tarif“, so die EnBW. „Dennoch ist die Summe beachtlich, immerhin verbleibt in unserem Rechenbeispiel mit realistischen Werten ein Mehrbetrag von über 900 € im Jahr in der Tasche.“
Kommentare
Marvin meint
Ich lade beim Aldi Süd nebenbei mit 150 kW beim Einkauf für 0,47€. Zwar teurer als mit dem L Abo, aber auch Zeit ist Geld.
Unterwegs dann muss es schnell gehen oder im Urlaub auch gerne sehr langsam, um mir die Stadt anzuschauen oder zu wandern.
Da bin ich einfach zu selten beim gleichen Anbieter, um ein Abo zu rechtfertigen.
Aber 0,52€ ist noch okay.
Ein Freund hat einen Octopus Tarif und zahlt ganz ohne PV und Wallbox nur 0,19€ fürs Laden und generell von 0-5 Uhr. Da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch.
RNB meint
Werter Her Roemheld , sie versuchen nur ihre Wucherpreise schön zu reden !!
Strom bleibt Strom egal aus welcher Steckdose .
Das ganze geluerch mit App ’s Abos usw. Ist doch unnötig !
Versuchen sie das mal mit einem Verbrenner Fahrer an der Tankstelle, der lacht sie aus.
Ad-Hoc mit Karte für unter 40 Cent wäre fair.
Gerry meint
Alles ok, ich seh auch keine Notwendigkeit bei EnBW zu laden 😉.
Futureman meint
Dank an Enbw für den Aufbau der Ladeinfrastruktur. Dagegen gibt es allerdings für rund 20 Millionen EFH-Besitzer die Möglichkeit zumindest ein Teil des Jahres dank PV für unter 10Cent/kWh zu laden. Und für alle mit eigenen Stellplatz und Stromzähler dank Börsenstrom für unter 20/Cent/kWh oder wie am Osterwochenende sogar Geld mit dem Laden zu verdienen.
eBikerin meint
Du hast kein Geld verdient – am osterwochende war zb bei tibber niemals der Preis so niedrig dass du noch nicht mal 0 Cent bezahlt hast . Kann jeder nachlesen!
Nabilio meint
Schöner Marketingartikel für den L Tarif und die Stromtarife der EnBW.
ID.alist meint
Die sind ja teuer genug. ;-)
Ben meint
Ist das so…wie ist den die Preisgestaltung bei Ionity…du weißt schon wo VW mit beteiligt ist…oh warte ich lese gerade in der Ionity App 0,39€/kWh für 11,99€/mtl. also exakt wie bei EnBW, deiner Logik nach ist also Ionity teuer.
Mäx meint
Schon mal überlegt, dass er das Ionity auch als zu teuer empfindet?
McGybrush meint
Ich sehe aktuell keine Notwendigkeit da seit 4 Jahren zu laden.
Für ein Szenario von meinem 3 üblichen Aufenthaltsorten ist Aktuell Vattenfall als neuer Anbieter im Fokus gerückt wo es zuvor EnBW gewesen wäre wenn ich dort mal auf DC angewiesen wäre.