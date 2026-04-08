EnBW sieht aktuell keine Notwendigkeit, die Ladepreise anzupassen

Die hohen Spritpreise setzen viele Haushalte zunehmend unter Druck. In diesem Zusammenhang geraten auch die Ladetarife für Elektroautos verstärkt in den Fokus – vor allem die Frage, wann es hier zu Preiserhöhungen kommen wird. Aus Sicht der EnBW besteht dafür aktuell kein Anlass. Der Energiekonzern ist eigenen Angaben zufolge in Deutschland auch führender Anbieter von Schnelllademöglichkeiten.

„In den vergangenen Tagen ist viel darüber spekuliert worden, wie sich die Ladepreise angesichts des Konflikts im Nahen Osten entwickeln“, erklärt Martin Roemheld, der die EnBW mobility+ AG & Co KG seit 1. Januar 2026 verantwortet, die aktuelle Diskussion. Die Sorge vor steigenden Kosten für die individuelle Mobilität sei absolut nachvollziehbar – völlig unabhängig davon, ob jemand bereits elektrisch fahre oder auf Benzin und Diesel angewiesen sei.

„Unser Ziel ist es, gerade jetzt Planbarkeit bei den Ladetarifen zu bieten“, sagt Roemheld. Seine Botschaft an die Kunden: „Wir sehen aktuell keine Notwendigkeit, unsere Preise anzupassen. Wir tun alles dafür, die Ladepreise stabil zu halten.“

E-Auto-Fahren lohnt sich finanziell

Auch wenn der Umstieg auf ein Elektroauto für viele eine große Entscheidung darstelle, könne er sich finanziell lohnen – nicht nur wegen der geplanten E-Auto-Förderung der Bundesregierung, erklärt die EnBW. Auch die Ladekosten leisteten einen Beitrag. Das veranschauliche ein direkter Vergleich: Während die jährlichen Tankkosten für einen Benziner (2,26 Euro/Liter für E10) mit einem Verbrauch von 7,7 Liter/100 km oder einen Diesel (2,47 Euro/Liter) mit 7,0 Liter/100 km bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern derzeit bei rund 2600 Euro lägen, biete das elektrische Fahren einen deutlichen Puffer.

Im EnBW mobility+ Ladetarif L (39 Cent pro Kilowattstunde/kWh) belaufen sich die Kosten für ein E-Auto mit einem Verbrauch von 20 kWh/100 km laut dem Energieversorger bei gleicher Fahrleistung auf etwa 1300 Euro – inklusive der monatlichen Grundgebühr von 11,99 Euro. „Die Autofahrer\*innen halbieren damit die jährlichen Kosten für ihre Fortbewegung und schaffen somit wertvollen Spielraum in der Haushaltskasse“, konstatiert Roemheld.

Noch günstiger sei die Rechnung, wenn die Menschen ihren Hausstrom über die EnBW beziehen: Dann gebe es auf den L-Ladetarif einen zusätzlichen Vorteil und sie zahlten lediglich 35 Cent/kWh (plus 11,99 Euro monatliche Grundgebühr). Zur Einordnung: Laut dem Energieverband BDEW liegt der durchschnittliche Haushaltsstromtarif aktuell bei rund 37 Cent/kWh. „Dieser Durchschnittswert dient als Orientierung, zeigt aber vor allem, wie nah unsere Produkte inzwischen am Preisniveau des Heimladens liegen“, so Roemheld.

„Wer keine monatliche Grundgebühr möchte und stattdessen auf den Ladetarif S mit 56 Cent/kWh setzt, kann ebenfalls gegenüber dem fossilen Kraftstoff sparen – zwar nicht so viel wie beim L-Tarif“, so die EnBW. „Dennoch ist die Summe beachtlich, immerhin verbleibt in unserem Rechenbeispiel mit realistischen Werten ein Mehrbetrag von über 900 € im Jahr in der Tasche.“