Opel soll elektrischen Astra als dritten GSE-Sportler planen

Opel arbeitet laut einem Bericht an einer besonders leistungsorientierten Version des elektrischen Astra. Sie soll als nächstes Modell innerhalb der wiederbelebten GSE-Submarke nach dem Mokka und Corsa mit E-Antrieb positioniert werden. Technisch soll sich der sportliche Elektro-Astra eng an diesen Modellen orientieren und voraussichtlich deren 207 kW (281 PS) starken Frontantrieb samt elektronischem Sperrdifferenzial übernehmen.

Mit dem geplanten Modell tritt Opel in ein wachsendes Segment elektrischer Kompaktwagen ein, in dem bereits Fahrzeuge von Wettbewerbern wie Alpine A290, Cupra Born oder Mini Aceman JCW vertreten sind. Auch zum Abarth 600e und Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce des Mutterkonzerns Stellantis wird eine technische Verwandtschaft erwartet. Der neue Astra GSE dürfte daher laut Autocar auf eine Plattform gemeinsamer Komponenten setzen, die innerhalb der Autogruppe genutzt werden.

Opel verfolgt mit der GSE-Reihe dem Bericht zufolge das Ziel, seine Markenwahrnehmung zu verändern und emotionaler aufzuladen, um sich gegenüber neuen Wettbewerbern aus China zu behaupten. Laut dem Vertriebschef von Vauxhall – unter dieser Marke werden Opel-Modelle in Großbritannien verkauft – zeigen Umfragen, dass die Marke vor allem rational überzeugt, emotional aber Defizite hat. „Wenn wir uns Umfragen ansehen, schneidet Vauxhall bei der rationalen Attraktivität gut ab, aber nicht so sehr bei der emotionalen“, so Michael Auliar.

The Vauxhall hot hatch is back! There's a wild new Astra in the works 🔥 https://t.co/sjFttiSWqz pic.twitter.com/gEUqceSe5T — Autocar (@autocar) April 2, 2026

Die Submarke GSE wird zunehmend vorangetrieben, exklusiv mit E-Antrieben. Noch in diesem Jahr soll der neue Corsa GSE erscheinen, zudem engagiert sich Opel im Motorsport, etwa im ADAC GSE Rally Cup. Dort kommt ein stark modifizierter elektrischer Mokka zum Einsatz. Diese Aktivitäten sollen die sportliche Positionierung der Marke zusätzlich stärken.

Der Astra trug bereits 2023 als erstes Modell den GSE-Namen, damals jedoch nur als Plug-in-Hybrid und nicht so leistungsorientiert wie erwartet. Erst mit dem später eingeführten Mokka GSE wurde die Submarke angekündigt als besonders sportlich neu ausgerichtet – mit deutlich mehr Leistung und einem eigenständigen Fahrwerkskonzept.

Für den kommenden Astra GSE wird ein ähnliches Upgrade erwartet, möglicherweise mit noch höherer Leistung. Ziel dürfte es laut Autocar sein, sich nicht nur gegen Wettbewerber mit Verbrennungsmotor zu behaupten, sondern auch innerhalb der eigenen Modellpalette nicht hinter dem kleineren, leichteren und günstigeren Mokka oder dem kommenden Corsa GSE zurückzufallen.